Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Домбай: люди, горы, история

Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)

Армен
Армен – Гид из Кисловодска
В этом путешествии виды Домбая подарят вам незабываемые впечатления и фотошедевры, но не только — я расскажу и о богатой истории 📖 этой заповедной земли.

Проезжая по серпантинам и вдоль горных рек, любуясь Эльбрусом, ущельями и лесами, вы узнаете о судьбе Кавказа от Великого шелкового пути до современных курортов.

А также откроете, как и чем здесь живут люди.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история

Что вас ожидает

Экскурсия как машина времени
Наше путешествие проведет грань между старым и новым, погрузит в эпохи Золотой Орды и Тамерлана, даст понять необходимость реформ Петра I и движения России на юг. На фоне этих образов будто в параллельной вселенной вы узнаете о развитии региона в целом, услышите истории 📖 курортов и людей, живших здесь тогда и сейчас. Я поделюсь сюжетами местных посёлков и города Карачаевск, расскажу о славе Теберды и провезу вас по следам Великого шелкового пути.

Дороги и панорамы, от которых захватывает дух
Путь из городов КавМинВод до Домбая пролегает по хребтам и серпантинам, вдоль горных речек и ущелий. Мы проедем через живописный перевал Гумбаши и полюбуемся седым двуглавым Эльбрусом со смотровой точки. Заглянем в пещеру, напоминающую сыр, и пройдем её насквозь. Кроме того, вы постоите на малоизвестном мосту через реку Теберда с видом на километровые отвесные скалы и подниметесь по устью красивейшей речки Улу-Муруджу.

Все краски Домбая
Кульминация экскурсии 🧭 — сам поселок Домбай. Комфортный подъемник доставит вас к пику Мусса-Ачитара. Наверху у вас будет свободное время без меня, но я заранее расскажу, как правильно смотреть горы ⛰️ и что не пропустить. Когда вы спуститесь, мы отправимся на Русскую поляну: обсудим, откуда её название, рассмотрим ледник Джугутурлучат и полюбуемся водопадом. В завершение, если захотите, можно заехать на минеральные источники Кавказская жемчужина — купальный сезон здесь длится круглый год.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Chevrolet Cruze
  • Экскурсию также можно начать и закончить в других городах КМВ (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды)
  • Весной и осенью возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога на Домбае: 1300 руб. туда-обратно с человека (новая) или 900 руб. туда-обратно с человека (старая)
  • Подъемник к Русской поляне (по желанию) — 250 руб. с человека
  • Вход на источники «Кавказская жемчужина» (по желанию): 300 руб. с человека + 200 руб. за проезд. Возьмите с собой купальные принадлежности и тапочки.
  • Обед (по желанию)
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история
Домбай: люди, горы, история

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Армен
Армен
Коротко о себе: меня зовут Армен, живу в регионе КМВ с 1993 года. Причины по которым я занимаюсь экскурсиями: первая — очень люблю путешествия и истории, связанные с местами, где путешествую; вторая и главная — этот вид деятельности позволяет мне общаться с самой активной и самой не безразличной к новому частью нашего населения. То есть с вами, дорогие друзья!
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