Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Экскурсия как машина времени

Наше путешествие проведет грань между старым и новым, погрузит в эпохи Золотой Орды и Тамерлана, даст понять необходимость реформ Петра I и движения России на юг. На фоне этих образов будто в параллельной вселенной вы узнаете о развитии региона в целом, услышите истории 📖 курортов и людей, живших здесь тогда и сейчас. Я поделюсь сюжетами местных посёлков и города Карачаевск, расскажу о славе Теберды и провезу вас по следам Великого шелкового пути.

Дороги и панорамы, от которых захватывает дух

Путь из городов КавМинВод до Домбая пролегает по хребтам и серпантинам, вдоль горных речек и ущелий. Мы проедем через живописный перевал Гумбаши и полюбуемся седым двуглавым Эльбрусом со смотровой точки. Заглянем в пещеру, напоминающую сыр, и пройдем её насквозь. Кроме того, вы постоите на малоизвестном мосту через реку Теберда с видом на километровые отвесные скалы и подниметесь по устью красивейшей речки Улу-Муруджу.

Все краски Домбая

Кульминация экскурсии 🧭 — сам поселок Домбай. Комфортный подъемник доставит вас к пику Мусса-Ачитара. Наверху у вас будет свободное время без меня, но я заранее расскажу, как правильно смотреть горы ⛰️ и что не пропустить. Когда вы спуститесь, мы отправимся на Русскую поляну: обсудим, откуда её название, рассмотрим ледник Джугутурлучат и полюбуемся водопадом. В завершение, если захотите, можно заехать на минеральные источники Кавказская жемчужина — купальный сезон здесь длится круглый год.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Chevrolet Cruze

Экскурсию также можно начать и закончить в других городах КМВ (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды)

(Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды) Весной и осенью возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы