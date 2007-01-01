Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает
Нижний Новгород за 3 часа
От истоков города до наших дней — вы познакомитесь с Нижним и раскроете его историю 📖. В программе «визитные карточки», в том числе Нижегородский кремль, изумительная Рождественская церковь ⛪ и Чкаловская лестница; Стрелка — место слияния Оки и Волги, купеческая Ильинская улица, динамичная Большая Покровская и новые символы НН, канатная дорога и стадион 🏟️.
Один из областных городков: история, ремесла, уют
Во второй части путешествия вы отправитесь загород, выбрав наиболее интересное вам направление.
- Городец — ровесник Москвы, центр народных промыслов, город 🏙️ «пряничных домиков» с глухой резьбой. Вы увидите оборонительные сооружения и Феодоровский монастырь 12 века, погуляете по набережной Волги и раскроете, что связывает Городец с Александром Невским и как крепостные мужики представляли себе дельфинов 🐬.
- Гороховец — город из плеяды Золотого кольца с уникальной архитектурой 17 века. Он запомнится вам ансамблем монастырей и купеческими палатами, а также любопытными фактами: почему здесь нет «ни гороха, ни овец» и «как вишневый сад стал центром виноделия».
- Семёнов — ложкарная столица ⭐️, центр золотой хохломы, вотчина матрешек. Вы услышите, чем славился старообрядческий городок 17 века, как он помогал царской армии и сколько грамм золота в каждой хохломской тарелке.
- Богородск — центр кожевенного промысла и гончарного ремесла. Вы увидите три вида обжига (в молоке, опилках и масле), вспомните выражение «Не царское дело горшки обжигать» и посетите святой источник.
- Чкаловск — родина выдающегося летчика, бывшая Василева Слобода на берегу Горьковского водохранилища.
- Балахна — старинный город, центр добычи соли, судостроения и кружевоплетения, родина Кузьмы Минина. Здесь вы погрузитесь в историю Нижегородского ополчения 1612 года, полюбуетесь храмами 17-18 вв и раскроете, какие юные девушки могли быть богаче взрослых мужчин.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды
- Начало экскурсии 🧭 в любом удобном вам месте в Нижнем Новгороде
- Возможно начать экскурсию ⛳ из Дзержинска, Кстово, Бора и др. городов (стоимость по запросу)
Дополнительные расходы
- Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 с экскурсией и мастер-классы (по желанию). Ориентировочно: 2 музея — 600 руб. /чел., 1 музей — 300 руб. /чел.
- Обед (предусмотрено время; стоимость — 350-400 руб. /чел. )
Какие музеи можно посетить
- Городец: «Город мастеров» + Музей самоваров/Музей добра/Музей Пряников
- Гороховец: Дом Сапожникова (Ершова) — уникальные жилые палаты 17 века + Дом царя Гороха (центр ремесел)
- Семёнов: фабрика Хохломской росписи (будни)/Дом Семена Ложкаря (выходные) + Исторический музей
- Богородск: Гончарный центр — Музей Керамики + Исторический музей
- Чкаловск: Дом-музей Чкалова и ангар с его самолетами и автомобилями + Музей Скоростей (от бурлаков до судов на воздушной подушке) или Музей Гипюра
- Балахна: Музей Козьмы Минина + Усадьба Худякова (богатейшего судовладельца) или Музей кружева
Мастер-классы по желанию: работа с кожей, гончарный круг, лозоплетение, ткачество, хохломская роспись, глиняная свистулька, кукла-оберег, кружевоплетение — от 100 руб. /чел.
Чаепитие из самовара с городецкими пряниками — 150 руб. /чел.