Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Нижний Новгород за 3 часа

От истоков города до наших дней — вы познакомитесь с Нижним и раскроете его историю 📖. В программе «визитные карточки», в том числе Нижегородский кремль, изумительная Рождественская церковь ⛪ и Чкаловская лестница; Стрелка — место слияния Оки и Волги, купеческая Ильинская улица, динамичная Большая Покровская и новые символы НН, канатная дорога и стадион 🏟️.

Один из областных городков: история, ремесла, уют

Во второй части путешествия вы отправитесь загород, выбрав наиболее интересное вам направление.

Городец — ровесник Москвы, центр народных промыслов, город 🏙️ «пряничных домиков» с глухой резьбой. Вы увидите оборонительные сооружения и Феодоровский монастырь 12 века, погуляете по набережной Волги и раскроете, что связывает Городец с Александром Невским и как крепостные мужики представляли себе дельфинов 🐬.

— ровесник Москвы, центр народных промыслов, город 🏙️ «пряничных домиков» с глухой резьбой. Вы увидите оборонительные сооружения и Феодоровский монастырь 12 века, погуляете по набережной Волги и раскроете, что связывает Городец с Александром Невским и как крепостные мужики представляли себе дельфинов 🐬. Гороховец — город из плеяды Золотого кольца с уникальной архитектурой 17 века. Он запомнится вам ансамблем монастырей и купеческими палатами, а также любопытными фактами: почему здесь нет «ни гороха, ни овец» и «как вишневый сад стал центром виноделия».

— город из плеяды Золотого кольца с уникальной архитектурой 17 века. Он запомнится вам ансамблем монастырей и купеческими палатами, а также любопытными фактами: почему здесь нет «ни гороха, ни овец» и «как вишневый сад стал центром виноделия». Семёнов — ложкарная столица ⭐️, центр золотой хохломы, вотчина матрешек. Вы услышите, чем славился старообрядческий городок 17 века, как он помогал царской армии и сколько грамм золота в каждой хохломской тарелке.

— ложкарная столица ⭐️, центр золотой хохломы, вотчина матрешек. Вы услышите, чем славился старообрядческий городок 17 века, как он помогал царской армии и сколько грамм золота в каждой хохломской тарелке. Богородск — центр кожевенного промысла и гончарного ремесла. Вы увидите три вида обжига (в молоке, опилках и масле), вспомните выражение «Не царское дело горшки обжигать» и посетите святой источник.

— центр кожевенного промысла и гончарного ремесла. Вы увидите три вида обжига (в молоке, опилках и масле), вспомните выражение «Не царское дело горшки обжигать» и посетите святой источник. Чкаловск — родина выдающегося летчика, бывшая Василева Слобода на берегу Горьковского водохранилища.

— родина выдающегося летчика, бывшая Василева Слобода на берегу Горьковского водохранилища. Балахна — старинный город, центр добычи соли, судостроения и кружевоплетения, родина Кузьмы Минина. Здесь вы погрузитесь в историю Нижегородского ополчения 1612 года, полюбуетесь храмами 17-18 вв и раскроете, какие юные девушки могли быть богаче взрослых мужчин.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды

Начало экскурсии 🧭 в любом удобном вам месте в Нижнем Новгороде

Возможно начать экскурсию ⛳ из Дзержинска, Кстово, Бора и др. городов (стоимость по запросу)

Дополнительные расходы

Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 с экскурсией и мастер-классы (по желанию). Ориентировочно: 2 музея — 600 руб. /чел., 1 музей — 300 руб. /чел.

Обед (предусмотрено время; стоимость — 350-400 руб. /чел. )

Какие музеи можно посетить

Городец : «Город мастеров» + Музей самоваров/Музей добра/Музей Пряников

: «Город мастеров» + Музей самоваров/Музей добра/Музей Пряников Гороховец : Дом Сапожникова (Ершова) — уникальные жилые палаты 17 века + Дом царя Гороха (центр ремесел)

: Дом Сапожникова (Ершова) — уникальные жилые палаты 17 века + Дом царя Гороха (центр ремесел) Семёнов : фабрика Хохломской росписи (будни)/Дом Семена Ложкаря (выходные) + Исторический музей

: фабрика Хохломской росписи (будни)/Дом Семена Ложкаря (выходные) + Исторический музей Богородск : Гончарный центр — Музей Керамики + Исторический музей

: Гончарный центр — Музей Керамики + Исторический музей Чкаловск : Дом-музей Чкалова и ангар с его самолетами и автомобилями + Музей Скоростей (от бурлаков до судов на воздушной подушке) или Музей Гипюра

: Дом-музей Чкалова и ангар с его самолетами и автомобилями + Музей Скоростей (от бурлаков до судов на воздушной подушке) или Музей Гипюра Балахна: Музей Козьмы Минина + Усадьба Худякова (богатейшего судовладельца) или Музей кружева

Мастер-классы по желанию: работа с кожей, гончарный круг, лозоплетение, ткачество, хохломская роспись, глиняная свистулька, кукла-оберег, кружевоплетение — от 100 руб. /чел.

Чаепитие из самовара с городецкими пряниками — 150 руб. /чел.