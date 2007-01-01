Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности

Обзорная экскурсия + город на выбор — Городец, Гороховец, Семёнов Богородск, Балахна или Чкаловск

Наталья
Наталья – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Хотите увидеть за 1 день и Нижний Новгород, и область — пожалуйста! Эта насыщенная экскурсия ⛳ погрузит вас в прошлое старинных городов, познакомит с выдающимися людьми и ремёслами края.

Вы полюбуетесь церквями и речными панорамами, очаруетесь провинциальной атмосферой, посетите удивительные музеи 🖼 и узнаете о традициях и культуре нижегородской земли.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности

Что вас ожидает

Нижний Новгород за 3 часа
От истоков города до наших дней — вы познакомитесь с Нижним и раскроете его историю 📖. В программе «визитные карточки», в том числе Нижегородский кремль, изумительная Рождественская церковь ⛪ и Чкаловская лестница; Стрелка — место слияния Оки и Волги, купеческая Ильинская улица, динамичная Большая Покровская и новые символы НН, канатная дорога и стадион 🏟️.

Один из областных городков: история, ремесла, уют
Во второй части путешествия вы отправитесь загород, выбрав наиболее интересное вам направление.

  • Городец — ровесник Москвы, центр народных промыслов, город 🏙️ «пряничных домиков» с глухой резьбой. Вы увидите оборонительные сооружения и Феодоровский монастырь 12 века, погуляете по набережной Волги и раскроете, что связывает Городец с Александром Невским и как крепостные мужики представляли себе дельфинов 🐬.
  • Гороховец — город из плеяды Золотого кольца с уникальной архитектурой 17 века. Он запомнится вам ансамблем монастырей и купеческими палатами, а также любопытными фактами: почему здесь нет «ни гороха, ни овец» и «как вишневый сад стал центром виноделия».
  • Семёнов — ложкарная столица ⭐️, центр золотой хохломы, вотчина матрешек. Вы услышите, чем славился старообрядческий городок 17 века, как он помогал царской армии и сколько грамм золота в каждой хохломской тарелке.
  • Богородск — центр кожевенного промысла и гончарного ремесла. Вы увидите три вида обжига (в молоке, опилках и масле), вспомните выражение «Не царское дело горшки обжигать» и посетите святой источник.
  • Чкаловск — родина выдающегося летчика, бывшая Василева Слобода на берегу Горьковского водохранилища.
  • Балахна — старинный город, центр добычи соли, судостроения и кружевоплетения, родина Кузьмы Минина. Здесь вы погрузитесь в историю Нижегородского ополчения 1612 года, полюбуетесь храмами 17-18 вв и раскроете, какие юные девушки могли быть богаче взрослых мужчин.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды
  • Начало экскурсии 🧭 в любом удобном вам месте в Нижнем Новгороде
  • Возможно начать экскурсию ⛳ из Дзержинска, Кстово, Бора и др. городов (стоимость по запросу)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 с экскурсией и мастер-классы (по желанию). Ориентировочно: 2 музея — 600 руб. /чел., 1 музей — 300 руб. /чел.
  • Обед (предусмотрено время; стоимость — 350-400 руб. /чел. )

Какие музеи можно посетить

  • Городец: «Город мастеров» + Музей самоваров/Музей добра/Музей Пряников
  • Гороховец: Дом Сапожникова (Ершова) — уникальные жилые палаты 17 века + Дом царя Гороха (центр ремесел)
  • Семёнов: фабрика Хохломской росписи (будни)/Дом Семена Ложкаря (выходные) + Исторический музей
  • Богородск: Гончарный центр — Музей Керамики + Исторический музей
  • Чкаловск: Дом-музей Чкалова и ангар с его самолетами и автомобилями + Музей Скоростей (от бурлаков до судов на воздушной подушке) или Музей Гипюра
  • Балахна: Музей Козьмы Минина + Усадьба Худякова (богатейшего судовладельца) или Музей кружева

Мастер-классы по желанию: работа с кожей, гончарный круг, лозоплетение, ткачество, хохломская роспись, глиняная свистулька, кукла-оберег, кружевоплетение — от 100 руб. /чел.

Чаепитие из самовара с городецкими пряниками — 150 руб. /чел.

2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности
2 города — 1 день: Нижний Новгород и интересные окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — официальная туристическая компания, работающая с 2007 года. Наши лицензированные опытные гиды покажут вам знаковые и неизведанные места Нижнего Новгорода и расскажут о городе все самое важное и интересное. С нами вам точно не будет скучно!
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