Марина проводит ещё 3 экскурсии

Чарующий Арзамас По дороге в Пешелань мы заедем в старинный и очень красивый город 🏙️ Арзамас. Вы побываете на Соборной площади и посетите женский монастырь Николая Чудотворца, где увидите древние чудотворные иконы. А в удивительном Воскресенском соборе рассмотрите деревянный иконостас и расшифруете росписи на стенах в стиле альфреско.
Мистическое подземное царство Музей 🖼 горного дела в Пешелани — совершенно необыкновенное место! Вы увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, «реку ужасов» и даже образцы пещерной живописи. А также посетите шунгитовую комнату, рассмотрите гжельский фарфор и оцените объемные снимки кавказских и уральских пещер. В завершение вас ждет экспозиция «Затерянный мир», героями которой стали семь доисторический рептилий.
Организационные детали
Мы можем поехать на вашем автомобиле 🚘 или арендовать транспорт. Детали уточняйте в личном сообщении.
Входные билеты 🎫 в музей не включены в стоимость: 800 рублей взрослые, 600 рублей студенты, школьники и пенсионеры
Детей до 14 лет не пускают в музей, который находится глубоко под землей в действующей шахте, поэтому экскурсия ⛳ возможна только для путешественников старше
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.