Марина проводит ещё 3 экскурсии

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Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!

Погулять по старинному городу и посетить музей, расположенный в действующей шахте

Марина
Марина – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю в живописное и познавательное путешествие по Нижегородской области! Вы насладитесь идиллическими пейзажами и древними церквями Арзамаса и исследуете необычный музей 🖼 Горного дела, геологии и спелеологии в селе Пешелань.

Приготовьтесь увидеть искусственное озеро, подсвеченные сталактиты, динозавров и даже таинственную «реку ужасов».
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!

Что вас ожидает

Чарующий Арзамас
По дороге в Пешелань мы заедем в старинный и очень красивый город 🏙️ Арзамас. Вы побываете на Соборной площади и посетите женский монастырь Николая Чудотворца, где увидите древние чудотворные иконы. А в удивительном Воскресенском соборе рассмотрите деревянный иконостас и расшифруете росписи на стенах в стиле альфреско.

Мистическое подземное царство
Музей 🖼 горного дела в Пешелани — совершенно необыкновенное место! Вы увидите подземное озеро с водопадом, искусственные сталактиты, «реку ужасов» и даже образцы пещерной живописи. А также посетите шунгитовую комнату, рассмотрите гжельский фарфор и оцените объемные снимки кавказских и уральских пещер. В завершение вас ждет экспозиция «Затерянный мир», героями которой стали семь доисторический рептилий.

Организационные детали

  • Мы можем поехать на вашем автомобиле 🚘 или арендовать транспорт. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты 🎫 в музей не включены в стоимость: 800 рублей взрослые, 600 рублей студенты, школьники и пенсионеры
  • Детей до 14 лет не пускают в музей, который находится глубоко под землей в действующей шахте, поэтому экскурсия ⛳ возможна только для путешественников старше
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!
Арзамас и подземное царство в Пешелани за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.
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Марина проводит ещё 3 экскурсии

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