Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

ВАЖНО! В Нижегородской области действуют следующие ограничения: С 25.10 музеи можно посетить только при наличии одного из следующих документов: - QR-кода о полном курсе вакцинации; - QR-кода о перенесенном заболевании; Туристам, не достигшим 18 лет, QR-код для посещением музеев НЕ требуется.
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вас ожидает 🤩

  • Стрелка Оки и Волги
  • Собор Александра Невского
  • Церковь Собора Пресвятой Богородицы
  • Кремль
  • Здание Центрального банка
  • Музей «Усадьба Рукавишникова»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Три тематические экскурсии, прогулка по исторической части города, музей и включённый обед, - всё это в большой ознакомительной экскурсии по Нижнему Новгороду.

Старт программы в 11:00 на площади Ленина. Экскурсия проводится на автобусе, также в неё включены пешие прогулки.

Нижний Новгород - город с богатой историей, потрясающими видами, он по праву считается одним из самых живописных городов страны.

«Стрелка» - место слияния Волги и Оки, расположено у подножья Дятловых гор. Вы сможете увидеть это место с холма, на котором расположена смотровая площадка. Живописная программа позволит посетить места, откуда открываются наилучшие виды, например Крутой переулок у памятника Чкалову.

Нижегородская ярмарка - один из символов города, придаёт ему статус купеческой столицы. Там же, недалеко от неё, расположился собор Александра Невского.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы, как один из шедевров «русского барокко» повстречается Вам на улице Рождественской. Изящная архитектура этого здания с тонкой белокаменной резьбой не оставит никого равнодушным.

Улицы Ильинская, Рождественская, а также Нижне-Волжская набережная представят Вашему взору купеческие особняки и доходные дома. Также у Вас будет возможность ознакомиться с памятниками выдающихся личностей - Минину, Пожарском, Горькому, Чкалову.

Нижегородский Кремль - город-крепость, историческое достояние, фортифицированное сооружение со своей историей и легендами. Именно тут Вы встретите монумент в честь основателей города - Георгия Всеволодовича и святителя Симона, Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, и другие достопримечательности.

Обед в 14:00.

Большая Покровская - лучше места для того, чтобы ощутить дух города не найти. Традиция прогулки по этой улице насчитывает более 200 лет. Сувениры, старинные здания, музыканты, ремесленники, - всё это создаёт неповторимое ощущение праздника и любопытства! Это одна из самых древних улиц города, связывающая между собой 4 главные площади.

Более 300 тысяч экспонатов истории Нижнего Новгорода собраны в Усадьбе Рукавишниковых. Сам дворец говорит о величественной истории этого места, его внешний вид не оставит никого равнодушным. Посещением этого музея мы завершаем данную программу.

Планируемое окончание экскурсии - 17:30, площадь Минина.

Программа

  • Вы увидите место, где сливаются две великие реки - Волга и Ока.
  • Вы побываете в местах, откуда открываются поистине изумительные виды: в Крутом переулке, у памятника Чкалову.
  • Купеческие особняки и доходные дома на улицах Ильинской, Рождественской, Нижне-Волжской набережной.
  • Знаменитые площади города.
  • Памятники Минину и Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
  • Экскурсия по Нижегородскому Кремлю.
  • Пешеходная экскурсия по ул. Большая Покровская.
  • Посещение музея «Усадьба Рукавишникова».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед. Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, Суббота в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница, Суббота в 11:00

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