Три тематические экскурсии, прогулка по исторической части города, музей и включённый обед, - всё это в большой ознакомительной экскурсии по Нижнему Новгороду.

Старт программы в 11:00 на площади Ленина. Экскурсия проводится на автобусе, также в неё включены пешие прогулки.

Нижний Новгород - город с богатой историей, потрясающими видами, он по праву считается одним из самых живописных городов страны.

«Стрелка» - место слияния Волги и Оки, расположено у подножья Дятловых гор. Вы сможете увидеть это место с холма, на котором расположена смотровая площадка. Живописная программа позволит посетить места, откуда открываются наилучшие виды, например Крутой переулок у памятника Чкалову.

Нижегородская ярмарка - один из символов города, придаёт ему статус купеческой столицы. Там же, недалеко от неё, расположился собор Александра Невского.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы, как один из шедевров «русского барокко» повстречается Вам на улице Рождественской. Изящная архитектура этого здания с тонкой белокаменной резьбой не оставит никого равнодушным.

Улицы Ильинская, Рождественская, а также Нижне-Волжская набережная представят Вашему взору купеческие особняки и доходные дома. Также у Вас будет возможность ознакомиться с памятниками выдающихся личностей - Минину, Пожарском, Горькому, Чкалову.

Нижегородский Кремль - город-крепость, историческое достояние, фортифицированное сооружение со своей историей и легендами. Именно тут Вы встретите монумент в честь основателей города - Георгия Всеволодовича и святителя Симона, Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, и другие достопримечательности.

Обед в 14:00.

Большая Покровская - лучше места для того, чтобы ощутить дух города не найти. Традиция прогулки по этой улице насчитывает более 200 лет. Сувениры, старинные здания, музыканты, ремесленники, - всё это создаёт неповторимое ощущение праздника и любопытства! Это одна из самых древних улиц города, связывающая между собой 4 главные площади.

Более 300 тысяч экспонатов истории Нижнего Новгорода собраны в Усадьбе Рукавишниковых. Сам дворец говорит о величественной истории этого места, его внешний вид не оставит никого равнодушным. Посещением этого музея мы завершаем данную программу.

Планируемое окончание экскурсии - 17:30, площадь Минина.