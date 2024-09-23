Большая Покровская: аудиоэкскурсия по главной улице Нижнего Новгорода

Осознать, что вы в городе торговли, смекалки и больших талантов - на прогулке по историческим местам
Раньше Большая Покровская служила основной дорогой в Москву. Здесь проезжали и прогуливались, жили и работали многие известные люди. С помощью приложения на смартфоне вы узнаете, где Горький устраивал ёлки для детей из бедных семей, где пел и ухаживал за будущей женой Шаляпин, в каком доме не смог заснуть Николай I. И конечно, познакомитесь с памятниками архитектуры.
5
1 отзыв
Большая Покровская: аудиоэкскурсия по главной улице Нижнего Новгорода
Большая Покровская: аудиоэкскурсия по главной улице Нижнего Новгорода
Большая Покровская: аудиоэкскурсия по главной улице Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание аудиогида

В разное время по Большой Покровской двигались телеги, обозы, а затем и первый в России электрический трамвай, троллейбусы, автомобили. Вы перенесётесь во времена, когда улица была довольно загруженной транспортной артерией.

  • Встретите самого популярного нижегородского блогера 19 века
  • Узнаете о богатейшем купце города
  • Услышите историю любви Шаляпина
  • Выясните, почему на лавочке у театра сидит Евгений Евстигнеев
  • Погуляете по местам, где жили самые именитые нижегородцы
  • Познакомитесь с Городовым и другими городскими героями
  • Узнаете, кто такой Пургас, как он связан с Весёлой козой и как она сама связана с гербом Нижнего Новгорода
  • А ещё вас ждут истории об уникальных архитектурных объектах и их жителях, которые знают только местные или искушённые путешественники

В программе аудиоэкскурсии:

  • Здание Государственного банка в неорусском стиле. Памятник архитектуры начала 20 века
  • Скульптура «Весёлая коза», где можно выполнить ритуал на удачу
  • Театр драмы им. М. Горького. Одно из старейших театральных зданий России, его история началась в конце 18 века
  • Большая Покровская улица. Главная артерия города, связывающая четыре ключевые площади и окружённая старинными зданиями. Почти половина улицы — пешеходная зона, здесь часто можно увидеть музыкантов и художников

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Первого городского фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
23 сен 2024
Ходили вчера, слушали экскурсию. Все понравилось, нам было удобно, что можно рано утром, в своё время.
Достаточно интересно. Возможно, чуть больше информации и деталей было бы ещё лучше, но и так тоже хорошо

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
6 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
4 934 за всё до 10 чел.
Загадки улицы Рождественской
Пешая
24 отзыва
2 часа
Квест
Увлекательный квест по купеческой истории Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Начало: Площадь Маркина
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись
Начало: На Малой Покровской
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:30
от 5 340 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам