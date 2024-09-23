Раньше Большая Покровская служила основной дорогой в Москву. Здесь проезжали и прогуливались, жили и работали многие известные люди. С помощью приложения на смартфоне вы узнаете, где Горький устраивал ёлки для детей из бедных семей, где пел и ухаживал за будущей женой Шаляпин, в каком доме не смог заснуть Николай I. И конечно, познакомитесь с памятниками архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
В разное время по Большой Покровской двигались телеги, обозы, а затем и первый в России электрический трамвай, троллейбусы, автомобили. Вы перенесётесь во времена, когда улица была довольно загруженной транспортной артерией.
- Встретите самого популярного нижегородского блогера 19 века
- Узнаете о богатейшем купце города
- Услышите историю любви Шаляпина
- Выясните, почему на лавочке у театра сидит Евгений Евстигнеев
- Погуляете по местам, где жили самые именитые нижегородцы
- Познакомитесь с Городовым и другими городскими героями
- Узнаете, кто такой Пургас, как он связан с Весёлой козой и как она сама связана с гербом Нижнего Новгорода
- А ещё вас ждут истории об уникальных архитектурных объектах и их жителях, которые знают только местные или искушённые путешественники
В программе аудиоэкскурсии:
- Здание Государственного банка в неорусском стиле. Памятник архитектуры начала 20 века
- Скульптура «Весёлая коза», где можно выполнить ритуал на удачу
- Театр драмы им. М. Горького. Одно из старейших театральных зданий России, его история началась в конце 18 века
- Большая Покровская улица. Главная артерия города, связывающая четыре ключевые площади и окружённая старинными зданиями. Почти половина улицы — пешеходная зона, здесь часто можно увидеть музыкантов и художников
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Первого городского фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 10182 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
23 сен 2024
Ходили вчера, слушали экскурсию. Все понравилось, нам было удобно, что можно рано утром, в своё время.
Достаточно интересно. Возможно, чуть больше информации и деталей было бы ещё лучше, но и так тоже хорошо
Достаточно интересно. Возможно, чуть больше информации и деталей было бы ещё лучше, но и так тоже хорошо
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборИсторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
6 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
4 934₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Квест
Увлекательный квест по купеческой истории Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Начало: Площадь Маркина
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись
Начало: На Малой Покровской
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:30
от 5 340₽ за всё до 4 чел.