3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Город церквей — Арзамас

Храмов здесь великое множество — есть фундаментальные церкви, есть скромные часовенки. Мы заглянем во все святыни на Соборной площади и обязательно в Арзамасский Николаевский женский монастырь. В теплое время будет возможность зайти в Воскресенский кафедральный собор и посмотреть самую почитаемую святыню города — Животворящий Крест Господень. Если это холодное время, то Крест Господень мы найдём в Церкви иконы Божьей Матери «Живоносный источник». По вашему желанию мы посетим Музей 🖼 Русского Патриаршества — это единственное в мире собрание экспозиций о жизни русских Патриархов.

При выезде из города зайдём в церковь ⛪ Смоленской иконы Божией Матери в посёлке Выездное. И ещё для вас подарок — посещение святых мест, которые не входят в стандартные программы, — но о них уже во время путешествия.

Святое Дивеево

Далее Четвертый Удел Богородицы — женский монастырь, куда стремятся попасть как верующие, так и люди, ищущие душевного покоя. В вашей программе и Казанская церковь, и церковь Рождества Богородицы с мощами преподобных жён Дивеевских. И Троицкий собор, где вы сможете приложиться к мощам Батюшки Серафима. После вышеперечисленного пройдём по Святой Канавке Богородицы и прогуляемся по владениям монастыря. Если захотите, также осмотрим дом-музей Блаженной Паши Саровской, что предсказала гибель царской семьи Романовых.

Источники и купальни

После душевного и духовного насыщения мы отправимся за финальной целью поездки — набрать святой воды и искупаться. Ближайшие три источника: Казанский, Пантелеимоновский и в честь иконы Божией Матери «Умиление», куда мы можем поехать, если вы утомились. В случае, если у вас останутся силы, мы доберёмся до самого дальнего из них — купели Батюшки Серафима в посёлке Сатис. Здесь же можно пообедать — и в обратный путь.

Организационные детали