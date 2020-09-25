3 отзыва оставили туристы

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Чудесное путешествие в Дивеево

Полная программа поездки в женский монастырь с визитом в Арзамас и на источники

4.7
3 отзыва
Татьяна
Татьяна – Гид из Нижнего Новгорода
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь — это место, где ощущаешь благодать и душевную гармонию.

По пути к обители я завезу вас в церкви Арзамаса и покажу удивительные иконы и святыни, о которых редко упоминают на экскурсиях.

А во владениях Дивеева с любовью расскажу о каждом священном уголке.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Чудесное путешествие в Дивеево
Чудесное путешествие в Дивеево

Что вас ожидает

Город церквей — Арзамас
Храмов здесь великое множество — есть фундаментальные церкви, есть скромные часовенки. Мы заглянем во все святыни на Соборной площади и обязательно в Арзамасский Николаевский женский монастырь. В теплое время будет возможность зайти в Воскресенский кафедральный собор и посмотреть самую почитаемую святыню города — Животворящий Крест Господень. Если это холодное время, то Крест Господень мы найдём в Церкви иконы Божьей Матери «Живоносный источник». По вашему желанию мы посетим Музей 🖼 Русского Патриаршества — это единственное в мире собрание экспозиций о жизни русских Патриархов.

При выезде из города зайдём в церковь ⛪ Смоленской иконы Божией Матери в посёлке Выездное. И ещё для вас подарок — посещение святых мест, которые не входят в стандартные программы, — но о них уже во время путешествия.

Святое Дивеево
Далее Четвертый Удел Богородицы — женский монастырь, куда стремятся попасть как верующие, так и люди, ищущие душевного покоя. В вашей программе и Казанская церковь, и церковь Рождества Богородицы с мощами преподобных жён Дивеевских. И Троицкий собор, где вы сможете приложиться к мощам Батюшки Серафима. После вышеперечисленного пройдём по Святой Канавке Богородицы и прогуляемся по владениям монастыря. Если захотите, также осмотрим дом-музей Блаженной Паши Саровской, что предсказала гибель царской семьи Романовых.

Источники и купальни
После душевного и духовного насыщения мы отправимся за финальной целью поездки — набрать святой воды и искупаться. Ближайшие три источника: Казанский, Пантелеимоновский и в честь иконы Божией Матери «Умиление», куда мы можем поехать, если вы утомились. В случае, если у вас останутся силы, мы доберёмся до самого дальнего из них — купели Батюшки Серафима в посёлке Сатис. Здесь же можно пообедать — и в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на моём автомобиле 🚘 (я могу забрать вас из Нижнего Новгорода и области: Дзержинска и Володарска — бесплатно)
  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 в Музей Русского Патриаршества — 80р. /чел., стоимость экскурсии 🧭 — 300 рублей; личные траты на обед и т. д.
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Чудесное путешествие в Дивеево
Чудесное путешествие в Дивеево
Чудесное путешествие в Дивеево
Чудесное путешествие в Дивеево
Чудесное путешествие в Дивеево
Чудесное путешествие в Дивеево
Чудесное путешествие в Дивеево

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я очень люблю святые места. Одно из них – это Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Я вам с большим удовольствием расскажу об этом чудесном месте. По дороге в Дивеево я не дам скучать, поведав о различных святых местах нашей страны и всего мира. Я очень коммуникабельна и позитивна, часто путешествую.
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3 отзыва оставили туристы

25 сентября 2020
Если доя Вас важно посещение святых мест, чудотворных икон и святых мощей -эта экскурсия для Всю дорогу Вас будут сопровождать добрые рассказы о чудесах не только прошлых времен, но и сегодняшних.
27 августа 2020
Чудесная поездка, наполненная множеством удивительных и интересных встреч. Я просто в восторге и переполнена чувствами благодарности Татьяне за такую прекрасную поездку
22 августа 2020
Татьяна отличный гид, ориентируется на запросы клиента, быстро адаптирует экскурсию под вас. Маршрут интересный, уникальный. Татьяна провела и провезла не по обще туристическим местам, а показала уникальные уголки. Рассказ был интересен, советы полезны. С Татьяной с удовольствием встретимся ещё.

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