Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Добро пожаловать в Нижний Новгород!

Главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии с профессиональным гидом

Наталья
Наталья – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Вы узнаете историю 📖 Нижнего Новгорода от истоков до наших дней и рассмотрите старинные здания, купеческие особняки и величественные соборы.

А также оцените самобытный ландшафт местных набережных, насладитесь чудесными панорамными видами на город 🏙️ и Волгу и услышите самое интересное о местных традициях, культуре и знаменитых людях.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы увидите Нижегородский кремль, заложенный при основании города Михайло-Архангельский собор и палаты купца Олисова XVII века. Рождественскую церковь ⛪ с белокаменной резьбой и изумительным иконостасом, стоящий на дубовом плоту собор Александра Невского, монументальную Чкаловскую лестницу в форме восьмерки и Нижегородскую ярмарку, благодаря которой наш город 🏙️ стал «карманом России». Насладитесь Стрелкой — местом слияния Оки и Волги — рассмотрите третий по величине колокол в России и узнаете, что такое «пакгаузы».

Путешествие во времени
Нижний Новгород запомнится вам чудесными старинными улицами с атмосферой XVIII-XIX веков. Вы увидите здания различных стилей и эпох на Рождественской, ощутите купеческий дух на Ильинской и понаблюдаете за уличными музыкантами и художниками на Большой Покровской. Кроме того, я покажу новые символы Нижнего — канатную дорогу и стадион 🏟️ — и расскажу, как и чем живет современный город.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!
Добро пожаловать в Нижний Новгород!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — официальная туристическая компания, работающая с 2007 года. Наши лицензированные опытные гиды покажут вам знаковые и неизведанные места Нижнего Новгорода и расскажут о городе все самое важное и интересное. С нами вам точно не будет скучно!
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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