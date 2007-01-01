Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы увидите Нижегородский кремль, заложенный при основании города Михайло-Архангельский собор и палаты купца Олисова XVII века. Рождественскую церковь ⛪ с белокаменной резьбой и изумительным иконостасом, стоящий на дубовом плоту собор Александра Невского, монументальную Чкаловскую лестницу в форме восьмерки и Нижегородскую ярмарку, благодаря которой наш город 🏙️ стал «карманом России». Насладитесь Стрелкой — местом слияния Оки и Волги — рассмотрите третий по величине колокол в России и узнаете, что такое «пакгаузы».

Путешествие во времени

Нижний Новгород запомнится вам чудесными старинными улицами с атмосферой XVIII-XIX веков. Вы увидите здания различных стилей и эпох на Рождественской, ощутите купеческий дух на Ильинской и понаблюдаете за уличными музыкантами и художниками на Большой Покровской. Кроме того, я покажу новые символы Нижнего — канатную дорогу и стадион 🏟️ — и расскажу, как и чем живет современный город.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.