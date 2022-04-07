Приглашаем вас познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода, которые находятся на берегах двух рек. Заречная часть города знаменита Нижегородской ярмаркой и собором Александра Невского на стрелке Волги и Оки. Проезжая по Нижневолжской и Верхневолжской набережным, вы будете любоваться восхитительными видами на воду. Хорошо сохранившиеся старинные деревянные дома мы увидим на Ильинской и Малой Ямской, а после — отправимся на прогулку по Нижегородскому кремлю, который известен тем, что никогда не был захвачен. На территории кремля вас ждет Михайло-Архангельский собор, выставка военной техники и невероятные виды, открывающиеся с высоты.

Во время экскурсии на авто вы сможете за два часа осмотреть главные достопримечательности заречной и верхней частей города, которые связаны Канавинским мостом. В кремль мы пройдем пешком и уделим примерно час прогулке по его территории.

Экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть самые известные и красивые места Нижнего Новгорода за короткое время. Большую часть маршрута мы проедем на авто, поэтому экскурсия возможна в любую погоду и обязательно вам понравится!