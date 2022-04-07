Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Александра Невского
  • Нижегородский кремль
  • Канавинский мост
  • Старинные деревянные дома
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас познакомиться с достопримечательностями Нижнего Новгорода, которые находятся на берегах двух рек. Заречная часть города знаменита Нижегородской ярмаркой и собором Александра Невского на стрелке Волги и Оки. Проезжая по Нижневолжской и Верхневолжской набережным, вы будете любоваться восхитительными видами на воду. Хорошо сохранившиеся старинные деревянные дома мы увидим на Ильинской и Малой Ямской, а после — отправимся на прогулку по Нижегородскому кремлю, который известен тем, что никогда не был захвачен. На территории кремля вас ждет Михайло-Архангельский собор, выставка военной техники и невероятные виды, открывающиеся с высоты.

Во время экскурсии на авто вы сможете за два часа осмотреть главные достопримечательности заречной и верхней частей города, которые связаны Канавинским мостом. В кремль мы пройдем пешком и уделим примерно час прогулке по его территории.

Экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет увидеть самые известные и красивые места Нижнего Новгорода за короткое время. Большую часть маршрута мы проедем на авто, поэтому экскурсия возможна в любую погоду и обязательно вам понравится!

Программа

  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Верхневолжская набережная
  • Нижневолжская набережная
  • Канавинский мост
  • Старинные деревянные дома
  • Нижегородский кремль

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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