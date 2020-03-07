26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги

Олег
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Олег – ваш гид
Городецкий край с древних времён славился народным творчеством: изделия местных мастеров отправлялись на Нижегородскую ярмарку, а оттуда добирались даже до Европы! Роспись по дереву, золотная вышивка и изготовление пряников — вы узнаете об особенностях ремёсел и посмотрите на работу мастеров, которые превращают обычные вещи в произведения искусства.

А по желанию — посетите мастер-классы по каждому промыслу.
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Нижний Новгород
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У этой экскурсии26 отзывов
5
Городец ремесленный
Городец ремесленный

Что вас ожидает

Ремесленное достояние городка
Вы познакомитесь с тремя видами народного творчества старого Городца — росписью по дереву на фабрике «Городецкая роспись», вышивкой золотыми нитями на фабрике «Золотная вышивка» и изготовлением пряников в музее «Городецкий пряник». В каждом из этих мест вы «из первых рук» узнаете о возникновении ремесла, его развитии и особенностях, понаблюдаете за работой мастеров и полюбуетесь лучшими изделиями на экспозициях.

Кисть, игла и тесто
По желанию вы сможете побывать на трёх мастер-классах по народным ремёслам. За один день распишите небольшой деревянный предмет (например, разделочную доску, пасхальное яйцо или матрёшку), попробуете себя в искусстве золотной вышивки и создадите неповторимый заварной или печатный пряник, участвуя во всех этапах приготовления. И конечно, вы сможете купить сувениры и домашнюю утварь на фабриках без наценок.

Небольшая прогулка по городу и дегустация пряника
Вы прогуляетесь по городецкой набережной, полюбуетесь живописными волжскими панорамами и попробуете городецкие пряники разных сортов. Увидите главные памятники и узнаете самые интересные факты из истории города, который всего на 5 лет младше Москвы. А на обратном пути я отвезу вас в красивейшее место области, где среди лесов вы отдохнете в приятном парке с прудом. В хорошую погоду, по желанию, вы сможете искупаться в Волге.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсии на фабриках и в музее, дегустация городецкого пряника.
  • В стоимость не входят мастер-классы (из расчёта 150 руб. с человека за каждый мастер-класс).
  • В программе предусмотрено время на обед (30-35 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно.
  • По желанию экскурсия может начаться уже в Городце.
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный
Городец ремесленный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Нижний Новгород.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Экскурсия понравилась ,всего было в меру.
Олег был вежливый и обхадительный.
Всё понравилось
10 октября 2019
9 октября мы с 9-летним сыном побывали на экскурсии "Городец ремесленный". Экскурсовод Олег очень увлекательно и многогранно познакомил нас с этим городом. Информация была очень интересной, полезной и доступной для понимания , как взрослых , так и ребенка. Мы поучаствовали в мастер-классе по городецкой росписи и на практике попробовали этот вид ремесла. Спасибо за новые открытия, сделанные во время экскурсии.
6 октября 2019
Экскурсия понравилась мне и моему 12-ти летнему сыну , экскурсия рассчитана практически на целый день , но совсем не утомительная ,благодаря разной подачи информации различными людьми, мастерами своего дела . В середине экскурсии предусмотрен обед . Так же советую дополнительно взять мастер классы , что дополнительно вносит своё разнообразие в экскурсию .ребёнку очень понравилось рисовать и самостоятельно готовить пряник .
29 сентября 2019
Интересный маршрут. Заказывали экскурсию в большей степени ориентируясь на детей. Нам взрослым, тоже очень понравилась программа. Виды по дороге в Городец чудесные. Все фабрики очень интересные. Детей впечатлили пряники, нас тоже, особенно вкус имбирные. Блинная - очень вкусное место! Жаль не попали в музей самоваров, дети устали. Есть повод вернуться.
Для четверых взрослых, машина будет маловата. Но мне с детьми было достаточно удобно на заднем сидении.
Но это нюансы, в целом все хорошо.
25 июля 2019
Экскурсия «Городец ремесленный» очень понравилась. Познавательно и динамично. Чёткая организация и продуманность. Я ездила с детьми и Олег подстраивался с легкостью под наши нужды, умело дозировал информацию. Познакомились с чудесным городком и его «золотыми руками». Спасибо нашему гиду за чудесный день.
1 июня 2019
Очень насыщенная экскурсия, но не тяжёлая. Всё довольно динамично и разнообразно. Олег в этой теме знает всё и всех. Может ответить на любой вопрос, для него нет закрытых дверей, кажется, он знаком со всеми в этой местности. Рекомендую к экскурсии подготовиться, а именно, понять, что вы хотите, что вам интересно, запастись вопросами. Это поможет провести день с максимальной пользой, т.к. диапазон знаний гида очень широк. Кстати, Олег сразу подкупил в том числе и тем, что задал нам именно такой вопрос. Мы остались очень довольны, спасибо. Смело рекомендуем.
13 мая 2019
Очень насыщенная и плотная экскурсия на весь день с посещением множества интересных мест Городца. Олег очень гибко подходит к экскурсии: забрал нас у отеля и довёз обратно по окончанию, в процессе рассказывал о крае и Городце, в самом городе мы заезжали повторно за сувенирами и пообедать в хорошую блинную.
Олег отличный организатор - привозил нас на экскурсии на фабрики "Городецкой росписи" и "Золотой вышивки", в музей пряника. Везде нас встречал экскурсовод и вёл далее повествование.
Но с точки зрения общих знаний и деталей в повествовании у самого гида - встречаются пробелы. Олегу стоит немного почитать и выучить больше фактов о своём крае и его истории, чтобы экскурсия была не просто хорошей, а отличной!
6 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Подобралась отличная компания! Замечательный гид: всё чётко, по теме, на любой вопрос ответ! Специально приехали из другого региона именно на эту экскурсию и остались более чем довольны! Всем рекомендую!
Олегу спасибо! Команде Трипстер тоже спасибо, что даёте возможность найти экскурсию на любой вкус! Удачи в развитии!
6 мая 2019
Экскурсия прошла на высшем уровне. Получили массу положительных эмоций. Отдохнули душой. Огромное спасибо Олегу.
3 мая 2019
Спасибо за экскурсию!
Ещё 16 отзывов

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