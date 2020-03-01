Алексей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Китеж наяву: Гороховец

Говорят, что в заволжских лесах в водах озера Светлояр сокрылся от нечестивого хана Батыя град Китеж — символ домонгольской, «чистой» и непоруганной Руси. И не осталось на земле уголка, где бы можно было увидеть заповедную Русь… Так считают те, кто не был в Гороховце, спрятавшемся на самой окраине Владимиро-Суздальской земли. Здесь вы перенесетесь в настоящую Русь и поймете, что недаром чудо-городок на Клязьме не раз выбирали режиссеры для съемок фильмов.

Столица белокаменных палат

Главное чудо Гороховца — семь уцелевших с допетровских времен белокаменных палат, хранящих память о жизни наших предков в 17 веке, в эпоху домостроя. Это почти половина из сохранившихся во всей России! Рассматривая готовые исторические декорации, вы узнаете, как в те времена одевались люди, что ели, что можно было купить на базаре и по какой цене; как учились, что читали, чем и на чем писали. Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова.

Эпоха русского узорочья

Я расскажу, как заснувший в начале 18 века городок пережил яркий, но кратковременный экономический ренессанс пару столетий спустя — эпоху русского узорочья. Поговорим о деревянных теремах Гороховца — подлинной русской сказке с разновеликими башенками, острыми щипцами, затейливыми балкончиками, «глухой» резьбой. И создавших все это благолепие знаменитых гороховецких плотниках — «якушах».

Дополнительные объекты

Флорищева пустынь

В программу я также могу включить соседний Свято-Успенский монастырь, основанный в эпоху расцвета Гороховца на живописной лесной речке Лух. Существующий доныне ансамбль был создан при легендарном строителе Иларионе — духовном друге царя Федора Алексеевича, будущем митрополите Суздальском. Здесь вы осознаете, что история обители — это история русского православия, русской земли с XVII века до наших дней!

Башня великого Шухова

В летний сезон рекомендую заглянуть в сосновый бор на живописном берегу Оки, к подножию шуховской башни. Самое известное творение гениального Шухова — его знаменитый гиперболоид на Шаболовке. Вы же увидите доработанный проект московской башни — единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи, выполненную в виде несущей сетчатой оболочки. Как устроена ажурная красавица, вы поймете на мастер-классе по изготовлению башни-гиперболоида. Дорога до Оки грунтовая. Возможно, придется пройти пешком (это около километра в одну сторону).

Отличным дополнением к основной программе также будет посещение музея «Дом Ершова», который расположен в самых солидных гороховецких палатах.