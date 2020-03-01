Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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  3. Гороховец — чудо-городок заповедной Руси

Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций

Алексей
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Алексей – ваш гид
Городок на Клязьме невероятно киногеничен: здесь сохранилась почти половина белокаменных палат России до образования империи, и, кажется, что время застыло три столетия назад.

На прогулке вы откроете, как жили наши предки в эпоху домостроя, чем прославился Гороховец в период русского узорочья, и ощутите дух аутентичной старины.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси

Что вас ожидает

Китеж наяву: Гороховец
Говорят, что в заволжских лесах в водах озера Светлояр сокрылся от нечестивого хана Батыя град Китеж — символ домонгольской, «чистой» и непоруганной Руси. И не осталось на земле уголка, где бы можно было увидеть заповедную Русь… Так считают те, кто не был в Гороховце, спрятавшемся на самой окраине Владимиро-Суздальской земли. Здесь вы перенесетесь в настоящую Русь и поймете, что недаром чудо-городок на Клязьме не раз выбирали режиссеры для съемок фильмов.

Столица белокаменных палат
Главное чудо Гороховца — семь уцелевших с допетровских времен белокаменных палат, хранящих память о жизни наших предков в 17 веке, в эпоху домостроя. Это почти половина из сохранившихся во всей России! Рассматривая готовые исторические декорации, вы узнаете, как в те времена одевались люди, что ели, что можно было купить на базаре и по какой цене; как учились, что читали, чем и на чем писали. Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова.

Эпоха русского узорочья
Я расскажу, как заснувший в начале 18 века городок пережил яркий, но кратковременный экономический ренессанс пару столетий спустя — эпоху русского узорочья. Поговорим о деревянных теремах Гороховца — подлинной русской сказке с разновеликими башенками, острыми щипцами, затейливыми балкончиками, «глухой» резьбой. И создавших все это благолепие знаменитых гороховецких плотниках — «якушах».

Дополнительные объекты

Флорищева пустынь
В программу я также могу включить соседний Свято-Успенский монастырь, основанный в эпоху расцвета Гороховца на живописной лесной речке Лух. Существующий доныне ансамбль был создан при легендарном строителе Иларионе — духовном друге царя Федора Алексеевича, будущем митрополите Суздальском. Здесь вы осознаете, что история обители — это история русского православия, русской земли с XVII века до наших дней!

Башня великого Шухова
В летний сезон рекомендую заглянуть в сосновый бор на живописном берегу Оки, к подножию шуховской башни. Самое известное творение гениального Шухова — его знаменитый гиперболоид на Шаболовке. Вы же увидите доработанный проект московской башни — единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи, выполненную в виде несущей сетчатой оболочки. Как устроена ажурная красавица, вы поймете на мастер-классе по изготовлению башни-гиперболоида. Дорога до Оки грунтовая. Возможно, придется пройти пешком (это около километра в одну сторону).

Отличным дополнением к основной программе также будет посещение музея «Дом Ершова», который расположен в самых солидных гороховецких палатах.

Организационные детали

Если вам нравится разгадывать исторические загадки, то экскурсию можно организовать в форме квеста

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Стоимость указана за экскурсию в Гороховец. Если вас заинтересовали дополнительные объекты, цену уточняйте у гида.
  • Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Поездка может быть организована на вашем транспорте или на арендованном автомобиле: от 3000 руб. за 1-3 человека, от 4500 руб. за 4-6 человек, от 8000 руб. за 7-19 человек.
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси
Гороховец — чудо-городок заповедной Руси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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