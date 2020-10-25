4 отзыва оставили туристы

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Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр

Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец

3.8
4 отзыва
Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Путешествовать на автобусе 🚌 удобно, увлекательно и выгодно — ведь можно охватить разом несколько мест, до которых сложно добраться пешком.

В группе до 50 человек вы побываете на озере из летописей — Светлояр, осмотрите впечатляющий смешением стилей замок 🏰 на берегу Волги, а по пути погрузитесь в истории 📖 времён Древней Руси.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр

Что вас ожидает

Озеро Светлояр. Ранним утром собираемся на площади, загружаемся в автобус и отправляемся в путешествие. По пути мы расскажем про Китежскую Русь и раскроем легенды озера Светлояр. Добравшись до села Владимирское, вы прогуляетесь 👣 вдоль берега, осмотрите деревянный храм, загадаете желание и искупаетесь, если позволит погода.

Усадьба Шереметьева. Из Владимирского переезжаем в село Юрино, где находятся владения Шереметьева. По приезде вас встретит местный гид и проведёт насыщенную экскурсию ⛳ по замку: самостоятельно это грандиозную постройку не обойти, ведь она вмещает почти 100 комнат и зимний сад. После визита во дворец вы прогуляетесь по его живописной территории, рассмотрите служебные постройки и отдохнёте в парке 🌳.
На обратном пути, здесь же в Юрино, мы заглянем в Михайло-Архангельский собор середины XX века. Это прямой наследник храма, выстроенного ещё до монголо-татарского нашествия.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед (по желанию, время вам предоставят).

Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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4 отзыва оставили туристы

25 окт 2020
Посетили в октябре усадьбу Замок Шереметьева- это место впечатляет, здание отлично сохранилось, выглядит замечательно - это действительно замок! В нем есть башни, подвалы и замечательный гид! Много залов на реставрации, но это место нужно посетить. Заезд на озеро Светлояр понравится верующим людям, а для атеистов просто прогулка.
Иван
15 окт 2020
Экскурсия хорошая. Оба места - и замок Шереметьева и озеро Светлояр стоит посмотреть. Основное, что нужно учитывать - это то, что экскурсия длится больше 12 часов из-за длительных переездов. Утренний переезд до замка Шереметьева занимает больше 4 часов из-за большого расстояния до Юрино и довольно плохих дорог. Еще нужно учитывать, что на Светлояр вы приезжаете в районе 5-6 вечера и в темное время года будете там в сумерках или в темноте.
4 окт 2020
Экскурсия прошла хорошо, организация отличная. Буду рекомендовать знакомым и друзьям совершить экскурсию силами вашей команды. Спасибо
16 авг 2020
Экскурсия не понравилась! Вечером позвонила оператор сказала место встречи к 7. 00. Когда мы пришли к указанному месту в назначенное время, то оказалось, что на нас и несколько других человек мест в автобусе нет. Сказали ждите может придет другой автобус. Мы стали звонить оператору, который нам звонил на кануне, но телефон оказался выключен. Стали звонить Алексею, который вроде бы организовывает эту экскурсию телефон тоже выключен. И вот на собралось 19 человек. Ждём. В итоге автобус пришел другой, но вместо заявленного времени 7. 00 пришёл в 7. 40. Дальше еще интереснее. Экскурсовод, которая в автобусе, рассказывала через микрофон о каких-то местных достопримечательностях слышала только себя. Мы в автобусе совершенно не понимали, что она рассказывает. Она читала по книге нам и микрофон держала очень близко у рта. Отчего было непонятно что она читает. Очень громко и шумно от микрофона и ничего не понятно. Мы ей сказали об этом, но ничего не изменилось. Но больше всего мы разочаровались в экскурсии по ЗАМКУ Шереметьева. Оказалось, что замок на реставрации и нас туда не пустят. Нам показали несколько пустых комнат, где когда там была библиотека, а там кухня. Сказать, что мы разочарованы это ничего сказать. Экскурсовод, которая нас привезла уверяла нас, что она сюда приезжала ГОД НАЗАД и все было хорошо. НИКОМУ не рекомендуем!!!! И хочется сказать уважаемые экскурсоводы мы к вам приезжаем из разных городов и платим деньги, потому что вы заявляете экскурсии по замку, а в итоге нас никуда не пускают. Так вот экскурсоводы вы прежде чем людей набирать и брать с них деньги организуйте вовремя транспорт и возьмите труд на себя позвоните в замок ни через год, а всё-таки заблаговременно и узнайте пускают туда людей или нет, есть ли людям на что посмотреть кроме 2-х или 3-х комнат или нет.
Алексей
Ответ гида:Добрый день, Любовь! 1. У людей есть такое свойство как собираться заранее, всем было оговорено подойти в 7:20, а люди приходят на место сбора пораньше и у Вас возникло чувство, что все пришли к 7:00. 2. Я разговорил с экскурсоводом и она сказала что после замечания она убрала микрофон подальше от себя. 3. В программе указано ровно то, что посещаем. В Шереметевском замке всегда были открыты только эти объекты для показа, а остальное сейчас стали ремонтировать и поэтому создалось впечатление что всё закрыли для вас. На данный момент (впрочем как и всегда) мы посещаем следующее: Картинная галерея, Большая гостиная, китайская столовая, русская комната, скебелевский зал, домовая царская библиотека, большой галерейный переход с балконами и подвалами. Очень жаль, что у Вас создалось такое впечталение о экскурсии, спасибо за обратную связь!

Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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