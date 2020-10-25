4 отзыва оставили туристы

Экскурсия не понравилась! Вечером позвонила оператор сказала место встречи к 7. 00. Когда мы пришли к указанному месту в назначенное время, то оказалось, что на нас и несколько других человек мест в автобусе нет. Сказали ждите может придет другой автобус. Мы стали звонить оператору, который нам звонил на кануне, но телефон оказался выключен. Стали звонить Алексею, который вроде бы организовывает эту экскурсию телефон тоже выключен. И вот на собралось 19 человек. Ждём. В итоге автобус пришел другой, но вместо заявленного времени 7. 00 пришёл в 7. 40. Дальше еще интереснее. Экскурсовод, которая в автобусе, рассказывала через микрофон о каких-то местных достопримечательностях слышала только себя. Мы в автобусе совершенно не понимали, что она рассказывает. Она читала по книге нам и микрофон держала очень близко у рта. Отчего было непонятно что она читает. Очень громко и шумно от микрофона и ничего не понятно. Мы ей сказали об этом, но ничего не изменилось. Но больше всего мы разочаровались в экскурсии по ЗАМКУ Шереметьева. Оказалось, что замок на реставрации и нас туда не пустят. Нам показали несколько пустых комнат, где когда там была библиотека, а там кухня. Сказать, что мы разочарованы это ничего сказать. Экскурсовод, которая нас привезла уверяла нас, что она сюда приезжала ГОД НАЗАД и все было хорошо. НИКОМУ не рекомендуем!!!! И хочется сказать уважаемые экскурсоводы мы к вам приезжаем из разных городов и платим деньги, потому что вы заявляете экскурсии по замку, а в итоге нас никуда не пускают. Так вот экскурсоводы вы прежде чем людей набирать и брать с них деньги организуйте вовремя транспорт и возьмите труд на себя позвоните в замок ни через год, а всё-таки заблаговременно и узнайте пускают туда людей или нет, есть ли людям на что посмотреть кроме 2-х или 3-х комнат или нет.