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История первого Соцгорода в мире.

Татьяна А.
Татьяна А. – Гид из Нижнего Новгорода
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по самому необычному району Нижнего Новгорода.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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История первого Соцгорода в мире.
История первого Соцгорода в мире.

Что вы увидите

  • Автозаводский универмаг — первый в городе и один из первых в стране
  • Строчная застройка
  • Дома-коммуны
  • Киноконцертный зал «МИР»
  • Автозаводский парк культуры и отдыха
  • Школа №126
  • Квартал №8 Соцгорода
  • Радиусный дом
Автозавод — самый необычный район города В нём нет исторической застройки XIX века. Он не может похвастаться дворцами и усадьбами... Но зато в нём есть вся история 📖 страны, которой уже нет.
Выросший буквально на пустыре, ставший крупнейшим заводом в Европе, первым Соцгородом в стране и самым большим районом города — он уже заслуживает уважения.
История города-утопииВ годы войны именно он принял на себя удары немецкой авиации, именно он лежал в руинах и восстанавливался на глазах под открытым небом.
А после распада СССР именно он был градообразующим предприятием, давшим возможность выжить городу в непростые времена. Вы услышите историю первого в мире и стране Советов Социалистического города — города-утопии, как назвали его американцы.
Архитектурные шедевры 30-х годовСейчас и не верится, что когда-то здесь было чистое поле и деревянные домишки деревни Монастырки... Что люди, строившие будущий город 🏙️, жили буквально в землянках и радовались первым домам-коммунам. Вы узнаете об архитектурных шедеврах, появившихся здесь в середине 30-х по проектам известных и маститых архитекторов. О людях, поднявшими этот район на высокий уровень. Услышите интересные истории из жизни автозаводцев...
Скучно не будет, это точно. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ленина проспект, 100, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Молодежный проспект, 32, Нижний Новгород
История первого Соцгорода в мире.
История первого Соцгорода в мире.
История первого Соцгорода в мире.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна А.
Татьяна А.
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