Автозавод — самый необычный район города В нём нет исторической застройки XIX века. Он не может похвастаться дворцами и усадьбами... Но зато в нём есть вся история 📖 страны, которой уже нет.

Выросший буквально на пустыре, ставший крупнейшим заводом в Европе, первым Соцгородом в стране и самым большим районом города — он уже заслуживает уважения.

История города-утопииВ годы войны именно он принял на себя удары немецкой авиации, именно он лежал в руинах и восстанавливался на глазах под открытым небом.

А после распада СССР именно он был градообразующим предприятием, давшим возможность выжить городу в непростые времена. Вы услышите историю первого в мире и стране Советов Социалистического города — города-утопии, как назвали его американцы.

Архитектурные шедевры 30-х годовСейчас и не верится, что когда-то здесь было чистое поле и деревянные домишки деревни Монастырки... Что люди, строившие будущий город 🏙️, жили буквально в землянках и радовались первым домам-коммунам. Вы узнаете об архитектурных шедеврах, появившихся здесь в середине 30-х по проектам известных и маститых архитекторов. О людях, поднявшими этот район на высокий уровень. Услышите интересные истории из жизни автозаводцев...

Скучно не будет, это точно. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.