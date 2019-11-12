14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Купеческий Нижний — дома каменные, люди железные

Узнать о яркой странице в истории города и насладиться атмосферой былой старины

Natalya
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Natalya – ваш гид
Тема купеческого Нижнего очень важна, ведь город недаром имел славу «кармана России» и был третьим по значению в Российской империи.

Невозможно понять его душу, не изучив эту страницу истории.

Вам предстоит погрузиться в XIV, XVII, XIX века и ощутить в полной мере атмосферу старинного Нижнего.

Вы узнаете о жизни и быте нижегородских купеческих династий, полюбуетесь интерьерами их особняков, увидите роскошь, в которой жили эти «железные люди» и узнаете, какие нешуточные страсти бушевали за их дверьми.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе улицы Добролюбова
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У этой экскурсии14 отзывов
4.64
Купеческий Нижний — дома каменные, люди железные
Купеческий Нижний — дома каменные, люди железные

Программа

Экскурсия пройдет в заповедном месте Нижнего Новгорода — Верхнем Посаде, где с XIV века селились ремесленники и торговцы, а в XVIII-м веке прочно обосновались купцы.

  • Мы посетим старинный храм Жен Мироносиц, где я расскажу о жизни древних святителей, основателей русских монастырей и о времени, когда в Нижнем появлялись первые торговцы и ремесленники.
  • Вы увидите белокаменные палаты торговых людей, построенные в XVII веке. Таких домов сохранилось всего около двадцати в России. В том числе знаменитые палаты Афанасия Олисова, торгового человека, гостя. Я объясню, что означало слово гость, и расскажу, чем прославился Олисов.
  • Вы также увидите великолепные, богато украшенные особняки XIX и начала XX веков и их прекрасные интерьеры. Я расскажу о структуре купеческого дома, о значении его облика для хозяев.
  • Вы полюбуетесь панорамой самого крупного российского торжища XIX столетия — Нижегородской ярмарки, благодаря которой город получил славу кармана России. Я расскажу историю ярмарки, как она выглядела в те времена, кто и чем там торговал, какое значение эти торги имели для Нижнего и страны.
  • С помощью цитаты мы отыщем дом А.М. Горького, героями которого зачастую становились купцы. Это домик его деда Каширина, где писатель жил в детстве. Я также покажу дом героини пьесы «Васса Железнова» и расскажу, почему нижегородских купцов называли «железными людьми».

В результате вы сложите картину купеческого Нижнего разных столетий, поймете, какую роль купцы играли в истории города и России, рассмотрите множество прекрасных построек той эпохи и насладитесь атмосферой былой старины.

Купеческий Нижний — дома каменные, люди железные
Купеческий Нижний — дома каменные, люди железные
Купеческий Нижний — дома каменные, люди железные
Купеческий Нижний — дома каменные, люди железные

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе улицы Добролюбова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalya
Natalya
Здравствуйте, дорогие друзья! Я - историк по образованию и призванию, профессиональный экскурсовод с 2013 года. Имею аккредитацию для экскурсий по Кремлю.Член "Нижегородской гильдии экскурсоводов", член Российской Ассоциации экскурсоводов, гидов-переводчиков и турменеджеров. Провожу экскурсии для индивидуальных туристов и групп до 50 человек, а также для школьных классов. С удовольствием познакомлю вас с историей Нижнего Новгорода. До встречи!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 ноября 2019
Ценник абсолютно завышен, экскурсия не легла на душу, не хватило целостности изложения материала и душевности. Не рекомендую.
18 октября 2019
Спасибо большое Наталье за экскурсию. Узнали много интересного. Наталья замечательный гид, знающий, внимательный , очень хороший рассказчик и просто обаятельный человек. Рекомендую всем.
24 сентября 2019
Отличная экскурсия! В размеренном темпе Наталья нам все успела показать и интересно рассказать о купеческой части Нижнего Новгорода. Наталья владеет информацией и преподносит ее очень увлекательно и интересно. Рассказала буквально о каждом интересном купеческом доме, показала палаты, доведя до места, откуда открывается прекрасный вид на стрелку. Нам очень понравилось! Спасибо огромное!
11 марта 2019
Очень интересный маршрут, красивая архитектура, которую стоит увидеть! Порадовало, что во второй части экскурсии зашли в пару мест, чтобы увидеть дома изнутри (самим сложно догадаться, что туда можно попасть). Довольно интенсивно - немного даже выбились из графика, хотя были вдвоем и ходили быстро. Думаю, что можно сократить объем экскурии, и будет немного спокойнее и все равно хорошо.
4 февраля 2019
Гид тему знает, явно интересуется этим аспектом истории города . Мы не заметили как пролетело время, хотя было не жарко. Минус 5 и шёл снег. Мы обязательно вернёмся в этот город. И закажем ещё экскурсии
14 января 2019
Спасибо, все было очень здорово.
7 января 2019
Все прошло отлично. Интересно. Наталья замечательный гид.
6 декабря 2018
Понравился маршрут, я хотела поближе увидеть архитектуру старинных домов и я их увидела. Было холодно и поэтому много вопросов мы не задавали . Думаю подойдет людям , которые читали М.Горького , и любовались картинами Кустодиева .
7 января 2018
Все понравилось!!!
4 сентября 2017
Экскурсия нам понравилась. Спасибо.
Ещё 4 отзыва

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