14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тема купеческого Нижнего очень важна, ведь город недаром имел славу «кармана России» и был третьим по значению в Российской империи. Невозможно понять его душу, не изучив эту страницу истории. Вам предстоит погрузиться в XIV, XVII, XIX века и ощутить в полной мере атмосферу старинного Нижнего. Вы узнаете о жизни и быте нижегородских купеческих династий, полюбуетесь интерьерами их особняков, увидите роскошь, в которой жили эти «железные люди» и узнаете, какие нешуточные страсти бушевали за их дверьми.

От 2600 ₽ за экскурсию

Можно с детьми

До 15 человек

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей

Программа

Экскурсия пройдет в заповедном месте Нижнего Новгорода — Верхнем Посаде, где с XIV века селились ремесленники и торговцы, а в XVIII-м веке прочно обосновались купцы.

Мы посетим старинный храм Жен Мироносиц, где я расскажу о жизни древних святителей, основателей русских монастырей и о времени, когда в Нижнем появлялись первые торговцы и ремесленники.

Вы увидите белокаменные палаты торговых людей, построенные в XVII веке. Таких домов сохранилось всего около двадцати в России. В том числе знаменитые палаты Афанасия Олисова, торгового человека, гостя. Я объясню, что означало слово гость, и расскажу, чем прославился Олисов.

веке. Таких домов сохранилось всего около двадцати в России. В том числе знаменитые палаты Афанасия Олисова, торгового человека, гостя. Я объясню, что означало слово гость, и расскажу, чем прославился Олисов. Вы также увидите великолепные, богато украшенные особняки XIX и начала XX веков и их прекрасные интерьеры. Я расскажу о структуре купеческого дома, о значении его облика для хозяев.

и начала XX веков и их прекрасные интерьеры. Я расскажу о структуре купеческого дома, о значении его облика для хозяев. Вы полюбуетесь панорамой самого крупного российского торжища XIX столетия — Нижегородской ярмарки, благодаря которой город получил славу кармана России. Я расскажу историю ярмарки, как она выглядела в те времена, кто и чем там торговал, какое значение эти торги имели для Нижнего и страны.

столетия — Нижегородской ярмарки, благодаря которой город получил славу кармана России. Я расскажу историю ярмарки, как она выглядела в те времена, кто и чем там торговал, какое значение эти торги имели для Нижнего и страны. С помощью цитаты мы отыщем дом А.М. Горького, героями которого зачастую становились купцы. Это домик его деда Каширина, где писатель жил в детстве. Я также покажу дом героини пьесы «Васса Железнова» и расскажу, почему нижегородских купцов называли «железными людьми».

В результате вы сложите картину купеческого Нижнего разных столетий, поймете, какую роль купцы играли в истории города и России, рассмотрите множество прекрасных построек той эпохи и насладитесь атмосферой былой старины.