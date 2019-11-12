14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия пройдет в заповедном месте Нижнего Новгорода — Верхнем Посаде, где с XIV века селились ремесленники и торговцы, а в XVIII-м веке прочно обосновались купцы.
Мы посетим старинный храм Жен Мироносиц, где я расскажу о жизни древних святителей, основателей русских монастырей и о времени, когда в Нижнем появлялись первые торговцы и ремесленники.
Вы увидите белокаменные палаты торговых людей, построенные в XVII веке. Таких домов сохранилось всего около двадцати в России. В том числе знаменитые палаты Афанасия Олисова, торгового человека, гостя. Я объясню, что означало слово гость, и расскажу, чем прославился Олисов.
Вы также увидите великолепные, богато украшенные особняки XIX и начала XX веков и их прекрасные интерьеры. Я расскажу о структуре купеческого дома, о значении его облика для хозяев.
Вы полюбуетесь панорамой самого крупного российского торжища XIX столетия — Нижегородской ярмарки, благодаря которой город получил славу кармана России. Я расскажу историю ярмарки, как она выглядела в те времена, кто и чем там торговал, какое значение эти торги имели для Нижнего и страны.
С помощью цитаты мы отыщем дом А.М. Горького, героями которого зачастую становились купцы. Это домик его деда Каширина, где писатель жил в детстве. Я также покажу дом героини пьесы «Васса Железнова» и расскажу, почему нижегородских купцов называли «железными людьми».
В результате вы сложите картину купеческого Нижнего разных столетий, поймете, какую роль купцы играли в истории города и России, рассмотрите множество прекрасных построек той эпохи и насладитесь атмосферой былой старины.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе улицы Добролюбова.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я - историк по образованию и призванию, профессиональный экскурсовод с 2013 года. Имею аккредитацию для экскурсий по Кремлю.Член "Нижегородской гильдии экскурсоводов", член Российской Ассоциации экскурсоводов, гидов-переводчиков и турменеджеров. Провожу экскурсии для индивидуальных туристов и групп до 50 человек, а также для школьных классов. С удовольствием познакомлю вас с историей Нижнего Новгорода. До встречи!
Ценник абсолютно завышен, экскурсия не легла на душу, не хватило целостности изложения материала и душевности. Не рекомендую.
Ирина
18 октября 2019
Спасибо большое Наталье за экскурсию. Узнали много интересного. Наталья замечательный гид, знающий, внимательный , очень хороший рассказчик и просто обаятельный человек. Рекомендую всем.
Ольга
24 сентября 2019
Отличная экскурсия! В размеренном темпе Наталья нам все успела показать и интересно рассказать о купеческой части Нижнего Новгорода. Наталья владеет информацией и преподносит ее очень увлекательно и интересно. Рассказала буквально о каждом интересном купеческом доме, показала палаты, доведя до места, откуда открывается прекрасный вид на стрелку. Нам очень понравилось! Спасибо огромное!
Катерина
11 марта 2019
Очень интересный маршрут, красивая архитектура, которую стоит увидеть! Порадовало, что во второй части экскурсии зашли в пару мест, чтобы увидеть дома изнутри (самим сложно догадаться, что туда можно попасть). Довольно интенсивно - немного даже выбились из графика, хотя были вдвоем и ходили быстро. Думаю, что можно сократить объем экскурии, и будет немного спокойнее и все равно хорошо.
Ольга
4 февраля 2019
Гид тему знает, явно интересуется этим аспектом истории города . Мы не заметили как пролетело время, хотя было не жарко. Минус 5 и шёл снег. Мы обязательно вернёмся в этот город. И закажем ещё экскурсии
кирилл
14 января 2019
Спасибо, все было очень здорово.
Анна
7 января 2019
Все прошло отлично. Интересно. Наталья замечательный гид.
Марина
6 декабря 2018
Понравился маршрут, я хотела поближе увидеть архитектуру старинных домов и я их увидела. Было холодно и поэтому много вопросов мы не задавали . Думаю подойдет людям , которые читали М.Горького , и любовались картинами Кустодиева .
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