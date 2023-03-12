Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Символы веры: необычный взгляд
Нижегородские святыни — что первым делом приходит на ум? Места жизни Серафима Саровского, монастырь преподобного Макария, собор, где принял постриг Александр Невский. И — неисчислимые толпы паломников, автобусные экскурсии… Как тут достичь умиротворения? Предлагаю пойти другим путём!
Я покажу вам церкви Нижнего Новгорода, где нет шума и мирской суеты. Вы побываете в бывших домашних купеческих храмах. Увидите невероятную красоту и монументальность сооружений 17-19 вв. Поймёте, почему Нижний Новгород считается святой и защищённой землёй.
Шаг за шагом к чудесам
Маршрут экскурсии проложен по уединённым храмам города и включает 8-10 объектов. Здесь вы услышите истории возникновения этих церквей. Рассмотрите работы местных ремесленников — иконописцев, художников, архитекторов — и оцените, сколько любви и труда вложено в каждую деталь.
Гулять мы будем по центральной части города, от Грузинской улицы до кремля. Поговорим не только о храмах, но и о других достопримечательностях. По пути нам встретятся:
стрит-арты на библейскую тематику
места разрушенных храмов
исторические купеческие особняки
знаковые скульптуры на главных пешеходных улицах
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Желательно надеть удобную одежду и обувь. Женщинам — юбку и платок. Если у вас их с собой нет, в каждом храме можно будет позаимствовать.
Фотографировать внутри храма можно только с благословления священнослужителей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Грузинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела 108 экскурсий для 214 туристов
Живу в Нижнем Новгороде с рождения. Работаю актрисой озвучки, в свободное время рисую, пишу прозу и поэзию. Всю сознательную жизнь проработала в сфере общественного питания на самых разных позициях. Много гуляю пешком, исследую разные уголки в городе и области. Знаю вкусовую жизнь Нижнего Новгорода вдоль и поперек!)
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