Нижний Новгород — очень многоликий город. Здесь кремль соседствует с метро, а советские постройки — с золотыми куполами церквей. Хотите еще парадоксов? Я проведу вас по малоизвестным храмам с уникальной энергетикой. Среди них самый древний и самый молодой, самый дорогой и самый звонкий. И хотя расположены они в сердце города, там вы окажетесь наедине с собой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Символы веры: необычный взгляд

Нижегородские святыни — что первым делом приходит на ум? Места жизни Серафима Саровского, монастырь преподобного Макария, собор, где принял постриг Александр Невский. И — неисчислимые толпы паломников, автобусные экскурсии… Как тут достичь умиротворения? Предлагаю пойти другим путём!

Я покажу вам церкви Нижнего Новгорода, где нет шума и мирской суеты. Вы побываете в бывших домашних купеческих храмах. Увидите невероятную красоту и монументальность сооружений 17-19 вв. Поймёте, почему Нижний Новгород считается святой и защищённой землёй.

Шаг за шагом к чудесам

Маршрут экскурсии проложен по уединённым храмам города и включает 8-10 объектов. Здесь вы услышите истории возникновения этих церквей. Рассмотрите работы местных ремесленников — иконописцев, художников, архитекторов — и оцените, сколько любви и труда вложено в каждую деталь.

Гулять мы будем по центральной части города, от Грузинской улицы до кремля. Поговорим не только о храмах, но и о других достопримечательностях. По пути нам встретятся:

стрит-арты на библейскую тематику

места разрушенных храмов

исторические купеческие особняки

знаковые скульптуры на главных пешеходных улицах

Организационные детали