Нетуристические святыни Нижнего Новгорода

Восхититься необычными нижегородскими храмами и душой найти среди них свой

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Нижний Новгород — очень многоликий город. Здесь кремль соседствует с метро, а советские постройки — с золотыми куполами церквей. Хотите еще парадоксов? Я проведу вас по малоизвестным храмам с уникальной энергетикой. Среди них самый древний и самый молодой, самый дорогой и самый звонкий. И хотя расположены они в сердце города, там вы окажетесь наедине с собой.
Нетуристические святыни Нижнего Новгорода
Нетуристические святыни Нижнего Новгорода
Нетуристические святыни Нижнего Новгорода
Нетуристические святыни Нижнего Новгорода
Нетуристические святыни Нижнего Новгорода
Нетуристические святыни Нижнего Новгорода
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Описание

Что вас ожидает

Символы веры: необычный взгляд

Нижегородские святыни — что первым делом приходит на ум? Места жизни Серафима Саровского, монастырь преподобного Макария, собор, где принял постриг Александр Невский. И — неисчислимые толпы паломников, автобусные экскурсии… Как тут достичь умиротворения? Предлагаю пойти другим путём!

Я покажу вам церкви Нижнего Новгорода, где нет шума и мирской суеты. Вы побываете в бывших домашних купеческих храмах. Увидите невероятную красоту и монументальность сооружений 17-19 вв. Поймёте, почему Нижний Новгород считается святой и защищённой землёй.

Шаг за шагом к чудесам

Маршрут экскурсии проложен по уединённым храмам города и включает 8-10 объектов. Здесь вы услышите истории возникновения этих церквей. Рассмотрите работы местных ремесленников — иконописцев, художников, архитекторов — и оцените, сколько любви и труда вложено в каждую деталь.

Гулять мы будем по центральной части города, от Грузинской улицы до кремля. Поговорим не только о храмах, но и о других достопримечательностях. По пути нам встретятся:

  • стрит-арты на библейскую тематику
  • места разрушенных храмов
  • исторические купеческие особняки
  • знаковые скульптуры на главных пешеходных улицах

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Желательно надеть удобную одежду и обувь. Женщинам — юбку и платок. Если у вас их с собой нет, в каждом храме можно будет позаимствовать.
  • Фотографировать внутри храма можно только с благословления священнослужителей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Грузинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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