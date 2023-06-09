Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор

Узнать тайны кремлёвских башен, прокатиться по канатке над Волгой и покормить питомцев зоопарка

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Ответы на вопросы
В третьей столице будет интересно и маленьким, и взрослым! Вы прогуляетесь по территории кремля, похожего на целый город в городе.

Сможете представить себя богатым купцом на Нижегородской ярмарке, где сохранились здания, построенные при Александре Первом.

В крупнейшем частном зоопарке Европы погладите ламу или альпак, покормите капибару и решите, на кого похожи трубкозуб и тапир.

А на дополнительных экскурсиях покатаетесь с горок в аквапарке и поучаствуете в мастер-классе по глиняной игрушке или городецкой росписи и попробуете ароматный печатный пряник.
Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор
Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор
Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор
Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор
Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор
Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор
Нижний Новгород для всей семьи: знакомство с городом и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь, Воскресенск.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 22:00 / Ярославль, 23:45
Завершение: Нижний Новгород, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Обзорные
Многодневные туры
3-дневные туры
Животные
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