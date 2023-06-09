В третьей столице будет интересно и маленьким, и взрослым! Вы прогуляетесь по территории кремля, похожего на целый город в городе.



Сможете представить себя богатым купцом на Нижегородской ярмарке, где сохранились здания, построенные при Александре Первом.



В крупнейшем частном зоопарке Европы погладите ламу или альпак, покормите капибару и решите, на кого похожи трубкозуб и тапир.



А на дополнительных экскурсиях покатаетесь с горок в аквапарке и поучаствуете в мастер-классе по глиняной игрушке или городецкой росписи и попробуете ароматный печатный пряник.