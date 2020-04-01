Индивидуальные экскурсии по Нижнему Новгороду

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Нижний Новгород — любовь с первого взгляда

Великолепные соборы, древний кремль и авторские стихи на эмоциональной обзорной экскурсии

Лидия
Задать вопрос
Лидия – ваш гид
Вы увидите основные достопримечательности старинного города и услышите о его современной жизни.

Я расскажу, почему Нижний Новгород называли «карманом России», как он связан с Кузьмой Мининым и какие интересные культурные события в нем происходят.

Почитаю свои стихи и сделаю все, чтобы вы влюбились в наши чудесные края!
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Главные храмы и завораживающие виды
Вы рассмотрите величественные соборы Александра Невского и Пресвятой Богородицы. Насладитесь роскошью Староярмарочного собора и узнаете, почему его называют «старшим братом» Исаакиевского собора в Петербурге. А панорамный вид с набережной Федоровского раскроет всю прелесть расположения города по обоим берегам Оки и Волги.

Тайны нижегородского кремля
Кремль поможет вам понять историю возникновения и развития города. Вы услышите о подвиге Минина и узнаете, как нижегородцам удалось спасти Русь от иноземцев и сохранить святую веру. Зайдете в самый старый из сохранившихся соборов и поклонитесь останкам всенародного героя. А также узнаете о таинствах азбуки Кирилла и Мефодия и увидите выставку оружия времен Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить на моем или вашем транспорте. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • По желанию вы сможете посетить Художественный музей в кремле — 300 рублей с человека
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда
Нижний Новгород — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Лидия
Лидия
Добрый день, дорогие гости Нижнего Новгорода! Меня зовут Лидия, мне 50 лет. Я профессиональный гид и преподаватель английского языка и музыки. Очень люблю свой город и людей, которые к нам приезжают. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии по Нижнему Новгороду

Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
1990 за экскурсию
2 часа
60 отзывов
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Мистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего Новгорода
От 1800 за экскурсию
3 часа
293 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Нижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь века
3500 за экскурсию
2.5 часа
20 отзывов
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
70 отзывов
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города
Мы посетим Нижегородский кремль — уникальный памятник истории и архитектуры начала 16 века, один из самых больших в России, единственный с перепадом высот 80 метров.
Нижний Новгород — тайник с сокровищамиНижний Новгород — тайник с сокровищамиНижний Новгород — тайник с сокровищами
2000 за экскурсию
2.5 часа
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Какой он, «Старый Нижний» — стеклянный, оловянный? Деревянный! Мы прогуляемся меж изящных старинных особняков и поговорим о выдающихся жителях и эпохе царской России. Я поделюсь любопытными фактами, древними легендами и секретами улиц, а также покажу лучший вид на город.
Ветлужская кругосветка — в настоящую русскую глубинкуВетлужская кругосветка — в настоящую русскую глубинкуВетлужская кругосветка — в настоящую русскую глубинку
9500 за экскурсию
8 часов
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
В двух авторских маршрутах — на север или юг вдоль реки Ветлуги — вы перенесетесь в другую реальность: увидите фактурные уездные городки 19 века; познакомитесь со знаковыми усадьбами лесопромышленников и дворян; узнаете, как в поветлужских лесах появились ветлугаи и кто это такие; а еще навестите один из древнейших памятников региональной археологии и святой источник старца Герасима.

Выбирайте и другие экскурсии по Нижнему Новгороду

За городомГородецАрзамасНа автобусеМузеи и искусствоВ другой городИстория и архитектураПешкомНа велосипедеБольшая Покровская улицаБолдиноВсеХрамыГрупповыеИндивидуальныеНеобычные маршрутыНижегородский кремльДивеевоЧкаловская лестницаНа автомобилеОбзорныеДля детейЗамок ШереметеваОзеро СветлоярКвестыНа кораблике