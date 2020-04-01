Индивидуальные экскурсии по Нижнему Новгороду

Что вас ожидает

Главные храмы и завораживающие виды

Вы рассмотрите величественные соборы Александра Невского и Пресвятой Богородицы. Насладитесь роскошью Староярмарочного собора и узнаете, почему его называют «старшим братом» Исаакиевского собора в Петербурге. А панорамный вид с набережной Федоровского раскроет всю прелесть расположения города по обоим берегам Оки и Волги.

Тайны нижегородского кремля

Кремль поможет вам понять историю возникновения и развития города. Вы услышите о подвиге Минина и узнаете, как нижегородцам удалось спасти Русь от иноземцев и сохранить святую веру. Зайдете в самый старый из сохранившихся соборов и поклонитесь останкам всенародного героя. А также узнаете о таинствах азбуки Кирилла и Мефодия и увидите выставку оружия времен Великой Отечественной войны.