Секреты башен КремляВыросший из деревянного Детинца в крепость европейского уровня, наш кремль ни разу не был взят противником. Пережив многие набеги, пожары и разорения он только окреп и с тех пор стал городом-твердыней. Каждая его башня имеет свою историю 📖 и легенду, и не одну. Вы узнаете, какую тайну скрывает Тайницкая башня, какое отношение Коромыслова башня имеет к коромыслу и почему Белая башня — не белого цвета.

Живописные виды городаВот уже больше 500 лет Нижегородский Кремль поражает своей мощью и удивительным расположением, откуда открываются великолепные виды —Стрелка, слияние Волги и Оки, заволжские дали — ни один Кремль в России не имеет этого! Наброшенный как ожерелье на холм — он поражает своей красотой.

Расскажу обо всем интересно, не нудно — где-то смешно, а где-то серьезно. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;