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Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад

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8 отзывов
Татьяна А.
Татьяна А. – Гид из Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль — единственный из кремлей России, который как ожерелье, наброшен на холм.

Он сбегает к реке, открывая простор и потрясающие виды, ради которых сюда едут отовсюду.

Нижегородский кремль — по праву можно назвать душой и сердцем нашего города.

По какой бы улице вы не шли — вы всегда выйдете к Кремлю.

Именно здесь проходила граница русских земель и именно отсюда распространялось русское влияние дальше.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад
Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад

Что вы увидите

  • памятник Козьме Минину
  • Дмитриевская башня
  • Археологическая яма
  • Арсенал
  • Дворец военного губернатора
  • Дом Советов
  • Мининский садик
  • Обелиск в честь народного ополчения
  • Михайло-Архангельский собор
  • Стрелка
  • Часовая и Северная башни
  • Кремлевский бульвар
  • Музей военной техники под открытым небом
Секреты башен КремляВыросший из деревянного Детинца в крепость европейского уровня, наш кремль ни разу не был взят противником. Пережив многие набеги, пожары и разорения он только окреп и с тех пор стал городом-твердыней. Каждая его башня имеет свою историю 📖 и легенду, и не одну. Вы узнаете, какую тайну скрывает Тайницкая башня, какое отношение Коромыслова башня имеет к коромыслу и почему Белая башня — не белого цвета.
Живописные виды городаВот уже больше 500 лет Нижегородский Кремль поражает своей мощью и удивительным расположением, откуда открываются великолепные виды —Стрелка, слияние Волги и Оки, заволжские дали — ни один Кремль в России не имеет этого! Наброшенный как ожерелье на холм — он поражает своей красотой.
Расскажу обо всем интересно, не нудно — где-то смешно, а где-то серьезно. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • В зависимости от погоды или работ, производимых в Кремле, маршрут может меняться.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Экскурсия по Кремлевской стене.
Начало
🚩 ул. Минина, 1, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 По договоренности
Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад
Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад
Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад
Откуда есть пошел город Нижний НовьГрад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна А.
Татьяна А.
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8 отзывов оставили туристы

Татьяна А. проводит ещё 5 экскурсий

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