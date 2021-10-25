Что вас ожидает

Правила игры

Перед встречей вы заполните анкету, чтобы мы могли подобрать маршрут. Всё время рядом будет чуткий ведущий, который позаботится о вашей безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом. Если вы хотите пообедать или поужинать, попробовать съесть что-то вкусное с закрытыми глазами — скажите нам об этом. Мы с радостью добавим гастрономическую часть: найдём подходящее место (кафе или ресторан) и подберем блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет.

Ощущения на новом уровне

Суть прогулки — ощутить себя в моменте, довериться, включить все чувства на полную мощность, обратить внимание на те детали жизни, которые мы привыкли упускать из виду в повседневной суете. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться, отпустить контроль. Такой досуг воспринимается парой как маленькое приключение или даже путешествие (словно в отпуск съездить. ), которое приносит совместные эмоции и очень сближает.

Организационные детали