По городу вслепую: прогулка-свидание

Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода

5
1 отзыв
2 часа вы будете познавать окружающий мир необычным способом — без возможности видеть.

Это многообразие звуков и запахов, контраст шумных улиц и тихих двориков, детали, которые интересно исследовать на ощупь, и, конечно, близкий человек, идущий с вами рука об руку.

Проводник обратит ваше внимание на внутренние ощущения и поможет сделать прогулку яркой и объёмной!
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание
По городу вслепую: прогулка-свидание

Что вас ожидает

Правила игры

Перед встречей вы заполните анкету, чтобы мы могли подобрать маршрут. Всё время рядом будет чуткий ведущий, который позаботится о вашей безопасности и предложит задания на взаимодействие с пространством города и друг другом. Если вы хотите пообедать или поужинать, попробовать съесть что-то вкусное с закрытыми глазами — скажите нам об этом. Мы с радостью добавим гастрономическую часть: найдём подходящее место (кафе или ресторан) и подберем блюда из меню, ориентируясь на ваши пожелания и бюджет.

Ощущения на новом уровне

Суть прогулки — ощутить себя в моменте, довериться, включить все чувства на полную мощность, обратить внимание на те детали жизни, которые мы привыкли упускать из виду в повседневной суете. Никаких страшных или экстремальных заданий, только радость и удовольствие от возможности расслабиться, отпустить контроль. Такой досуг воспринимается парой как маленькое приключение или даже путешествие (словно в отпуск съездить. ), которое приносит совместные эмоции и очень сближает.

Организационные детали

  • Выбирайте, пожалуйста, удобную обувь без каблука, одежду по погоде, зонт. Чтобы гулять комфортно, не берите больших сумок и рюкзаков. Если вы дарите такую прогулку в качестве сюрприза, предупредите, пожалуйста, своего любимого человека об этих деталях.
  • Стоимость похода в кафе обсуждается отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Yulia
Yulia
Меня зовут Юля и я проводник в мир чувств! Больше 5 лет я показываю людям, что интересного произойдет, если на время закрыть глаза и отправиться в путешествие. За это время у меня появилась целая команда единомышленников. Каждый из нас — чуткий и душевный человек, с которым тепло и уютно. В обычной жизни мы профессиональные актеры, фотографы, психологи, ведущие разных мероприятий. Мы посвящаем себя другим людям. С радостью поделимся с вами своими открытиями, устроим по-настоящему необычное путешествие с закрытыми глазами, которое надолго запомнится приятными эмоциями.
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1 реальный отзыв

Е
25 окт 2021
Очень приятная экскурсия! Через пять минут перестают совершенно интересовать окружающие, теряешь себя в пространстве. Повороты, спуски, лестницы… Ты потерялся в городе и дальше магия ощущений, слуха и запаха. Нашим экскурсоводом была Мария, она постоянно с нами разговаривала, ее вопросы наводили на воспоминания, очень к себе расположила и доверие быстро возникло, ходить за руку было не страшно. Только по фотографиям мы поняли где были. Огромное спасибо!

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