Борис проводит ещё 1 экскурсию

Сокровища Нижегородской земли Мы отправимся в увлекательное путешествие по живописной дороге вверх по течению Оки. Вас ждут остановки в трёх древних городках, которые хранят уникальные реликвии, народные предания и атмосферу XIX столетия.
Богородск встретит нас Красной площадью и церковью Покрова Пресвятой Богородицы со старинными иконами. Я поделюсь интересными фактами из биографии городка и познакомлю вас с мастерством местных умельцев-гончаров.
Павлово-на-Оке подарит великолепные пейзажи Перемиловских гор ⛰️, познакомит с искусством «кузнецов мелкого дела», расскажет о гусиных боях и покажет знаменитые лимоны на подоконниках!
А если останется время, мы заглянем в старинный город 🏙️ Горбатов с его белоснежными песчаными окскими плёсами, в Богородицкий Оранский мужской монастырь с чудотворной Оранской Владимирской иконой Божией Матери, а также отыщем святой ключ в селе Сартаково.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле
Для посещения монастырей девочкам/девушкам/женщинам следует надевать длиннополые юбки и платочки на голову
Можно взять с собой ёмкости для наполнения их святой водой
Дополнительные расходы могут возникнуть при посещении музеев в городе Богородске и Павлово, а также для питания и покупки сувениров
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение» :-)