Борис проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие по Березополью

Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край

Борис
Борис – Гид из Нижнего Новгорода
Нижегородское Березополье претерпело ханские нашествия, вошло в вотчину Козьмы Минина, а после стало станом.

Проезжая по живописным городкам края, вы познакомитесь с его историей 📖, колоритом и главными памятниками прошлого, а также насладитесь головокружительными панорамами.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью

Что вас ожидает

Сокровища Нижегородской земли
Мы отправимся в увлекательное путешествие по живописной дороге вверх по течению Оки. Вас ждут остановки в трёх древних городках, которые хранят уникальные реликвии, народные предания и атмосферу XIX столетия.

  • Богородск встретит нас Красной площадью и церковью Покрова Пресвятой Богородицы со старинными иконами. Я поделюсь интересными фактами из биографии городка и познакомлю вас с мастерством местных умельцев-гончаров.
  • Ворсма похвастается Свято-Троицким Островоезерским монастырём (посередине озера!) и знаменитыми ворсменскими ножами.
  • Павлово-на-Оке подарит великолепные пейзажи Перемиловских гор ⛰️, познакомит с искусством «кузнецов мелкого дела», расскажет о гусиных боях и покажет знаменитые лимоны на подоконниках!

А если останется время, мы заглянем в старинный город 🏙️ Горбатов с его белоснежными песчаными окскими плёсами, в Богородицкий Оранский мужской монастырь с чудотворной Оранской Владимирской иконой Божией Матери, а также отыщем святой ключ в селе Сартаково.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Для посещения монастырей девочкам/девушкам/женщинам следует надевать длиннополые юбки и платочки на голову
  • Можно взять с собой ёмкости для наполнения их святой водой
  • Дополнительные расходы могут возникнуть при посещении музеев в городе Богородске и Павлово, а также для питания и покупки сувениров
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью
Путешествие по Березополью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение» :-)
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Борис проводит ещё 1 экскурсию

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