Борис проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Сокровища Нижегородской земли

Мы отправимся в увлекательное путешествие по живописной дороге вверх по течению Оки. Вас ждут остановки в трёх древних городках, которые хранят уникальные реликвии, народные предания и атмосферу XIX столетия.

Богородск встретит нас Красной площадью и церковью Покрова Пресвятой Богородицы со старинными иконами. Я поделюсь интересными фактами из биографии городка и познакомлю вас с мастерством местных умельцев-гончаров.

встретит нас Красной площадью и церковью Покрова Пресвятой Богородицы со старинными иконами. Я поделюсь интересными фактами из биографии городка и познакомлю вас с мастерством местных умельцев-гончаров. Ворсма похвастается Свято-Троицким Островоезерским монастырём (посередине озера!) и знаменитыми ворсменскими ножами.

похвастается Свято-Троицким Островоезерским монастырём (посередине озера!) и знаменитыми ворсменскими ножами. Павлово-на-Оке подарит великолепные пейзажи Перемиловских гор ⛰️, познакомит с искусством «кузнецов мелкого дела», расскажет о гусиных боях и покажет знаменитые лимоны на подоконниках!

А если останется время, мы заглянем в старинный город 🏙️ Горбатов с его белоснежными песчаными окскими плёсами, в Богородицкий Оранский мужской монастырь с чудотворной Оранской Владимирской иконой Божией Матери, а также отыщем святой ключ в селе Сартаково.

Организационные детали