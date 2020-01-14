6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Семёнов: в гости к русской матрёшке

Погружение в мир ремёсел, традиций и народного быта в гостеприимном городке

Олег
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Олег – ваш гид
В 70 км от Нижнего Новгорода расположился небольшой, но уютный город Семёнов.

Здесь заботливо сохраняют и развивают вековые традиции и обычаи.

На экскурсии вы узнаете о главном достоянии города — народных промыслах.

В двух музеях познакомитесь с купеческим и крестьянским бытом.

Прогуляетесь по главной улице города и откроете его историю.

И конечно, познакомитесь с душой города, которая спрятана в яркой семёновской матрёшке.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Нижний Новгород
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке

Что вас ожидает

Купеческий быт и старообрядчество
Наша первая остановка — «Историко-художественный музей»: вы познакомитесь с бытом жителей лесного края, рассмотрите подлинные предметы интерьера купеческого быта второй половины 19 века и полюбуетесь кружевными узорами ручной резьбы по дереву. Вы узнаете о назначении необычных бытовых предметов прошлого, а также услышите рассказ о тайнах старообрядцев Керженского края — город был центром старообрядчества в 18 веке. По желанию для вас будет организован мастер-класс по изготовлению валенка.

Радушный крестьянский дом
Вы окажетесь в музее народного быта «Дом Семёна Ложкаря» — крестьянском доме, воссозданном по всем правилам русского деревянного зодчества. Здесь вы узнаете о мастерстве изготовления ложек, почувствуете атмосферу и колорит деревенской жизни 19 столетия, рассмотрите предметы старины и изделия семёновских умельцев, угоститесь ароматным чаем.

Нарядные матрёшки
Семёновская роспись — ремесло молодое, но успевшее стать достоянием страны и получить мировое признание. Вы познакомитесь с ним на фабрике «Семёновская роспись»: узнаете об особенностях работы над матрёшкой, понаблюдаете за ручной росписью, услышите о сохранении традиций и постоянных поисках новых сюжетов. На фабрике вы также посетите «Музей матрешки и традиционной игрушки», где узнаете историю символа России, увидите огромную коллекцию изделий, в том числе тех, которые относят к современному искусству. По желанию для вас будет организован мастер-класс по росписи изделий из дерева (разделочной досочки, маленькой матрёшки). На фабрике вы сможете купить сувениры без торговой наценки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсии в музеях и на фабриках.
  • В стоимость экскурсии не входят мастер-классы (из расчёта 150-250 руб. с человека за каждый мастер-класс в зависимости от выбранного изделия).
  • В программе предусмотрено время на обед (30-35 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно.
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке
Семёнов: в гости к русской матрёшке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Нижний Новгород.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Экскурсия к Русской матрешке включает в себя часовую поездку до города Семенов, посещение трех музеев (включая мастер-класс по росписи матрешки) и небольшая пешеходная прогулка по центру города. Все прошло хорошо: по пути в город Семенов Олег рассказывал об истории и географии Нижегородской области, чем сейчас живет область. В городе он координировал посещение музеев - стоит особо обратить внимание, что просто приехать и зайти в них не получится. Все бронируется заранее и непросто, поэтому помощь гида неоценима. В нашем случае, в связи с новогодними праздниками, информация о нас оперативно до музея не дошла - Олег в короткий срок все уладил. В музее поражают предметы, которые человеческие руки могут сделать из дерева - интересно было и ребенку (9 лет) и нам.
на фабрике матрешек экскурсию нам проводила директор музея, увлеченная женщина и приятный рассказчик. мастер-класс недолгий (минут 30) и неутомительный. в избе Семена-ложкаря экскурсовод была тоже очень приятная, разрешила ребенку 9 лет попробовать поделать домашнюю работу старыми предметами - дочка увидела, как сложно было раньше женщинам вести хозяйство.
Не успели поесть - в связи с праздниками кафе было закрыто, поэтому на всякий случай рекомендуем взять с собой перекус.
в общем, очень рекомендуем как семейную экскурсию. Олег - надежный гид.
6 ноября 2019
На эту экскурсию мы отправились с дочкой. Олег забрал нас утром прямо от дома. Поездка была очень комфортной, Олег рассказал нам по ходу движения и немного о самом Нижнем,и о промыслах в регионе, порекомендовал что мы можем посетить в городе.Отвечал на наши вопросы, провел небольшую экскурсию по городу Семёнову. Олег очень внимательный экскурсовод. Мы замечательно провели этот день. Спасибо ему большое за такое увлекательное путешествие)))
26 июля 2019
Поездка было познавательна и интересна. Олег все очень хорошо организовал. Интересно было узнать, что в Семенове две фабрики по росписи: фабрика хохломы и фабрика матрешки. На второй у нас был мастер класс, который очень понравился ребёнку. Мы все хорошо провели время.
17 июля 2019
Спасибо Олегу за отлично организованную экскурсию. Мы увидели Семёнов с разных сторон. О прошлом города нам очень подробно и увлеченно рассказала экскурсовод краеведческого музея. Мы увидели жизнь старинных промыслов на художественной фабрике "Семёновская роспись". Музей матрёшки - это настоящий праздник. Очень интересен и музей народного быта "Дом деда Ложкаря": от коллекции ложек глаз не оторвать! Было интересно познакомиться и с самим городом, его необычной планировкой, его старыми домами.
Кроме этого, хочется сказать о самом гиде. Олег действительно много знает про родной край, может ответить на различные (порой непростые) вопросы. Чувствуется его внимание и заботы.
Ирина
26 августа 2018
Отлично провели время. Познакомились с особенностями русской матрешки. И даже сами попробовали себя в таком творчестве как роспись матрешки. Гостеприимные хозяева музея матрешки энтузиасты своего дела. Рекомендую всем.
20 августа 2018
Отличная экскурсия. очень понравился город Семенов. Уютный городок. Неизгладимые впечатления от мастер-класса на фабрике матрешки. Все кто нас встречал в городе Семенов необыкновенно радушные, увлеченные люди. было очень приятно находится в атмосфере радушия и гостеприимства. Большое всем спасибо за день отдыха и творчества. Спасибо Олегу, организовавшему для нас этот день.

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