4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы будем беседовать об уникальном культурном феномене — нижегородских купцах-старообрядцах, об их быте с чертами русской старины, о «взаимном купеческом вспоможении», о феноменально масштабной благотворительности. Оценим приметы нижегородской идентичности, отличающей областной миллионник от других городов России. Любуясь особняками и уникальными по красоте видами, будем вспоминать (или узнавать новое) о русских царях и о наших земляках (Аввакуме и Никоне), о людях разных веков и стран, которые проявили интерес к этой теме и побывали в нашем городе.

Экскурсию при желании гостей можно закончить на Рождественской или Ильинской улицах (здесь представлен «вживую» купеческий быт, старинные деревянные дома), либо проехать на трамвае (городское кольцо) на уникальное Бугровское кладбище (там находится действующая старообрядческая церковь и остатки стен старого скита).

В зависимости от времени суток возможно посещение литературного музея с экспозицией, посвященной писателю Мельникову (Печерскому).