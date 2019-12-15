4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тайны и грани раскола в Нижнем Новгороде

История и особенности уникального культурного феномена на прогулке по живописным старинным улицам

Viktoria
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Что такое раскол и кто такие старообрядцы? Сегодня немногие могут ответить на эти два вопроса, а тем не менее в русской истории и в истории Нижнего Новгорода остались и следы раскола, и его неразгаданные тайны — вместе мы сможем их раскрыть на прогулке по самым живописным улицам старинного русского города, где сохранились лучшие дома прошлого...
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Верхне-Волжская набережная, 3
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Тайны и грани раскола в Нижнем Новгороде
Тайны и грани раскола в Нижнем Новгороде

Программа

Мы будем беседовать об уникальном культурном феномене — нижегородских купцах-старообрядцах, об их быте с чертами русской старины, о «взаимном купеческом вспоможении», о феноменально масштабной благотворительности. Оценим приметы нижегородской идентичности, отличающей областной миллионник от других городов России. Любуясь особняками и уникальными по красоте видами, будем вспоминать (или узнавать новое) о русских царях и о наших земляках (Аввакуме и Никоне), о людях разных веков и стран, которые проявили интерес к этой теме и побывали в нашем городе.

Экскурсию при желании гостей можно закончить на Рождественской или Ильинской улицах (здесь представлен «вживую» купеческий быт, старинные деревянные дома), либо проехать на трамвае (городское кольцо) на уникальное Бугровское кладбище (там находится действующая старообрядческая церковь и остатки стен старого скита).

В зависимости от времени суток возможно посещение литературного музея с экспозицией, посвященной писателю Мельникову (Печерскому).

Организационные детали

  • В случае посещения литературного музея цена входного билета (100 рублей) плюсуется к цене экскурсии.
  • Крайне желательна удобная обувь, природная любознательность и способность перебивать гида вопросами.
Тайны и грани раскола в Нижнем Новгороде
Тайны и грани раскола в Нижнем Новгороде
Тайны и грани раскола в Нижнем Новгороде
Тайны и грани раскола в Нижнем Новгороде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Верхне-Волжская набережная, 3.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Viktoria
Viktoria
Работаю гидом больше пяти лет. Безумно интересно общение с людьми, окрытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом - редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне не безразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про "леса" и про дома, и про людей.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сергей
15 декабря 2019
Не рекомендую. Экскурсия структурирована сумбурно. Местами было просто скучно, как в школе на уроке чтения. Очень жаль потраченного времени.
12 октября 2019
Новые грани истории Нижнего. Интересно, познавательно, информативно. Рекомендую туристам уже знакомым с историей города.
21 апреля 2019
Интересно, насыщено и с вишенкой на тортик в конце. Виктория не просто отличный экскурсовод, но и интереснейший человек с бесконечными горизонтами
11 июня 2016
Виктория замечательный экскурсовод, интересно и живо рассказывала о староверах Нижнего, очень эрудирована. Рекомендуем

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