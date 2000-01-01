Непарадные места Нижнего НовгородаУже знакомы с основными достопримечательностями 🏛️ нашего города? Тогда это отличный способ открыть его для себя с новой стороны! Деревянные, полузабытые, живописные, необычные, тихие дворы вокруг главных улиц города. Палаты XVII века, купеческие особняки, зелень оврагов Дятловых гор ⛰️, дворики вокруг Кремля и местные интересный стрит-арт. Легенды и занимательная история 📖 городаПо этим местам туристические группы обычно не водят, но мы с удовольствием поделимся с вами занимательными деталями города. Без истории ополчения и смуты, но с живописными подробностями и городскими легендами. Маршрут проходит по улицам Малой Покровской и Ильинской, набережной Федоровского, Крутому переулку, улице Добролюбова.

Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.