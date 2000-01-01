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Тихие улочки Нижнего Новгорода

5
14 отзывов
Анна С.
Анна С. – Гид из Нижнего Новгорода
Если вы уже видели Кремль и Большую Покровскую, у вас в голове сложился парадный образ города.

Предлагаю немного его поменять.

Мы отправимся гулять 👣 мимо деревянных построек, уютных двориков и оврагов.

Недалеко от основных достопримечательностей 🏛️ Нижнего Новгорода.

Пройдем по Малой Покровской, набережной Федоровского и улице Добролюбова.

Доберемся до мест, в которые не заходят туристы.

Зато часто бывают художники и романтики.

В дороге я расскажу много интересных историй.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Тихие улочки Нижнего Новгорода
Тихие улочки Нижнего Новгорода

Что вы увидите

  • Малая Покровская улица
  • Набережная Федоровского
  • Крутой переулок
  • Домик Петра
  • улица Добролюбова
  • Гребешковский откос
Непарадные места Нижнего НовгородаУже знакомы с основными достопримечательностями 🏛️ нашего города? Тогда это отличный способ открыть его для себя с новой стороны! Деревянные, полузабытые, живописные, необычные, тихие дворы вокруг главных улиц города. Палаты XVII века, купеческие особняки, зелень оврагов Дятловых гор ⛰️, дворики вокруг Кремля и местные интересный стрит-арт. Легенды и занимательная история 📖 городаПо этим местам туристические группы обычно не водят, но мы с удовольствием поделимся с вами занимательными деталями города. Без истории ополчения и смуты, но с живописными подробностями и городскими легендами. Маршрут проходит по улицам Малой Покровской и Ильинской, набережной Федоровского, Крутому переулку, улице Добролюбова.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсия в сопровождении гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Большая Покровская ул., 56, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 пер. Крутой, Нижний Новгород
Тихие улочки Нижнего Новгорода
Тихие улочки Нижнего Новгорода
Тихие улочки Нижнего Новгорода
Тихие улочки Нижнего Новгорода

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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14 отзывов оставили туристы

Анна С. проводит ещё 1 экскурсию

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