Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)

Об украинском наследии в истории русского города

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Нижний Новгород очень тесно связан с Украиной.

Его берега помнят ладьи киевского князя Святослава Храброго.

Его основатель — правнук Владимира Мономаха.

Его река носит украинское название.

Его пейзажи напоминают — киевские.

Его духовное начало — из Киево-Печерской лавры.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)

Программа

  • Мы начнем наш путь по Верхневолжской набережной от памятника великому русскому асу Петру Нестерову, автору первой в мире фигуры высшего пилотажа «мертвая петля», отдавшему свою жизнь в 1914 году в боях за Львов, совершив первый в мире таран. Затем увидим мемориальную доску великому украинскому поэту, «гениальному бунтовщику» Тарасу Шевченко, жившему в Нижнем Новгороде в 1857-1858 годах.
  • Посетим Нижегородский кремль и вспомним епископа Владимиро-Суздальского Симона, принявшего постриг в Киево-Печерской лавре, духовника основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича, являющегося также потомком князей Киевской Руси.
  • У бывшей реки Почайны вспомним ее тезку-предтечу из Киева. На верхней набережной Оки, стоя у «ладей» с флагами городов-побратимов Нижнего Новгорода, вспомним проходившие здесь по реке ладьи киевского князя Святослава Храброго, победившего Хазарский каганат.
  • А также вспомним, что название слободы Кунавино, расположенной на другом берегу Оки и «приютившей» ставшую знаменитой на весь мир и крупнейшей в России Нижегородскую (Макарьевскую) ярмарку, созвучно с названием денежной единицы куны, равнявшейся 1/50 гривны.

Организационные детали

  • Старт экскурсии — у памятника Петру Нестерову, Вехневолжская наб., 9а.
  • Время начала экскурсии: 10:00 – авто (веду я), 10:00 и 11:00 пешие (мой коллега, если я занят); 15:00 – пешие и авто (веду я). Перерыв между экскурсиями 2 часа: с 13 до 15 часов.
  • Окончание экскурсии — отель «Азимут», ул. Заломова, 2.
  • На зимнее время возможна аренда автомобиля за дополнительную плату.
  • Детям до 16 лет — бесплатно!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсии веду я или мои коллеги (отзывы о них — в моих отзывах). Наши экскурсии плотно насыщены информацией (за 2-3 часа надо рассказать про 800 лет города). До старта путешественники добираются сами. Нижний — пятый город-миллионник, поэтому мы советуем выделять на его осмотр минимум 3 дня: Старый город (кремль и улицы 19 века), Канавино (ярмарка), Сормово (музей завода и деревянное зодчество 19 века), Автозавод (музей завода, Соцгород).
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