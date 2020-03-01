Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Мистика и история Нижнего Новгорода

Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.