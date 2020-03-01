Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом
На экскурсии мы познакомимся с уникальным для России историческим кварталом, сохранившим границы застройки 1833 года. Увидим и узнаем, как история квартала связана с именами Максима Горького, Ивана Кулибина, Александра Пушкина, Екатерины II, Николая I, с крупнейшей в мире всероссийской художественно-промышленной выставкой, со становлением народного образования, с истоками историко-архивной деятельности, с Православием и Благотворительностью с большой буквы, с революцией, с единственным в мире музеем интеллигенции и многим другим.