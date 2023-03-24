Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нестандартное знакомство с Сочи
Главная идея иммерсивной аудиоэкскурсии — погрузить участников в виртуальное представление, которое разыгрывается в реальных местах города. Помогать в этом будут спецэффекты — музыка, звуки улиц, шум прибоя — и рассказы, записанные голосами актёров. Вы «встретитесь» с первым врачом Сочи Аркадией Гордоном, дендрологом Сергеем Венчаговым и другими личностями, разделившими судьбу курорта. Они поделятся с вами вдохновляющими историями из жизни и познакомят с прошлым города.
Места действия спектакля: Зимний театр, собор Михаила Архангела, Навагинский форт, Морской вокзал, Бамбуковая аллея, дача Успенского, Бювет, Приморский парк, Библиотека имени Пушкина, Дом Гордона, Российский международный олимпийский университет, концертный зал «Фестивальный».
Вы также пройдёте по местам съёмок культовых советских фильмов: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «Старик Хоттабыч». Надышитесь целебными ароматами эвкалипта. И конечно, полюбуетесь панорамой Чёрного моря.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе сквера имени С.И. Венчагова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Сочи
Провёл 2072 экскурсии для 2150 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.