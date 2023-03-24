С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в необычное путешествие по курортной столице. На время вы станете участником особого представления. В качестве декораций выступят старинные здания и скульптуры, парки и аллеи с многовековыми деревьями. А писатели, купцы и других интересные личности, которые здесь жили или отдыхали, расскажут вам свои истории. Следуйте за голосом в наушниках — и вы услышите, как бьётся сердце Сочи.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нестандартное знакомство с Сочи

Главная идея иммерсивной аудиоэкскурсии — погрузить участников в виртуальное представление, которое разыгрывается в реальных местах города. Помогать в этом будут спецэффекты — музыка, звуки улиц, шум прибоя — и рассказы, записанные голосами актёров. Вы «встретитесь» с первым врачом Сочи Аркадией Гордоном, дендрологом Сергеем Венчаговым и другими личностями, разделившими судьбу курорта. Они поделятся с вами вдохновляющими историями из жизни и познакомят с прошлым города.

Места действия спектакля: Зимний театр, собор Михаила Архангела, Навагинский форт, Морской вокзал, Бамбуковая аллея, дача Успенского, Бювет, Приморский парк, Библиотека имени Пушкина, Дом Гордона, Российский международный олимпийский университет, концертный зал «Фестивальный».

Вы также пройдёте по местам съёмок культовых советских фильмов: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «Старик Хоттабыч». Надышитесь целебными ароматами эвкалипта. И конечно, полюбуетесь панорамой Чёрного моря.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно