Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Приморский океанариум

Трансфер туда-обратно и самостоятельное посещение океанариума

Трансфер туда-обратно и самостоятельное посещение океанариума.
Приморский океанариум
Приморский океанариум
Приморский океанариум
Приморский океанариум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас посетить Приморский Океанариум — один из самых больших океанариумов мира. Площадь его внутреннего пространства можно сравнить с пятью футбольными полями, а само здание похоже на раковину моллюска. В левом крыле вы оказываетесь в 70-ти метровом подводном тоннеле, а в правом можно увидеть бассейн и трибуны дельфинария, рассчитанного на 800 зрителей. Дважды в день здесь проходит водное шоу — в 11 и 15 часов. В Приморском океанариуме вы сможете увидеть обитателей каждого из океанов и всех климатических зон Земли, среди которых представители фауны Арктики, Японского моря, озера Байкал и другие.

Приморский океанариум с общим объемом воды 25 тысяч тонн считается уникальным для России и вторым по размерам в мире, уступая только океанариуму Атланты в США. Вы сможете наблюдать за морскими обитателями, перемещаясь по подводному тоннелю длиной 70 метров и шириной 2,5 метра. Вас ждут 6 отдельных бассейнов с толстыми стенками из акрилового стекла и сотни аквариумов, которые позволяют познакомиться с морскими котиками, нерпами, белухами и моржами.

Под крышей Приморского океанариума собран водный мир всех океанов - более 500 видов морской и пресноводной фауны. Строительство океанариума было осуществлено по поручению президента России, который утвердил проект и эскиз.

По соседству с экспозиционным корпусом-ракушкой расположился научно-адаптационный корпус для исследований. Здесь находится более 400 аквариумов и бассейнов, где новые обитатели океанариума проходят карантин.

На сегодняшний день Приморский океанариум представляет собой крупнейший в мире с исследовательской платформой Дальневосточного отделения РАН и считается одним из значимых научных и туристических объектов Приморского края.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер туда и обратно Входные билеты в океанариум и билеты на представление морских животных
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
5
6 отзывов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
23 мая
24 мая
25 мая
18 800 за 1-3 чел.
Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
5 часов
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
Во время нашего тура, на экскурсиях вы познакомитесь с морской флорой
7 000 за 1-5 чел.
Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
4 часа
За красивыми фото
Евгения
Нет отзывов
Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
Восхитившись третьим по величине океанариумом в мире мы с вами посетим набережную центра отдыха, сделаем фото на фоне
7 000 за 1-4 чел.
Приморье. Туда, куда захочется вернуться
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Александра
Нет отзывов
Приморье. Туда, куда захочется вернуться
Побродить по заповедным местам, понырять с катера, полюбоваться видами из иллюминатора
25 июля
5 сен
12 сен
7500067 500 за 1 человека
Приморский Сафари-парк и бухты Лазурная и Стеклянная
7 часов
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Приморский Сафари-парк и бухты Лазурная и Стеклянная
Если вы можете назвать себя любителем природы, Вам непременно стоит отправиться вместе со мной на экскурсию
23 мая
24 мая
25 мая
11 000 за 1-3 чел.
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
5
11 отзывов
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
25 мая
1 июня
8 июня
2 600 за 1 человека
Магия Русского острова: все топ-места за один день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Посетить островные форты и батареи, морскую ферму, мысы Вятлина и Тобизина, океанариум и кампус ДВФУ
Завтра
20 мая
21 мая
15 000 за 1-4 чел.
Приморские пляжи, бухты и острова
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Александра
Нет отзывов
Приморские пляжи, бухты и острова
Отдохнуть на побережье, побывать на мореферме и помахать рукой тюленям
11 июля
1 авг
15 авг
60 000 за 1 человека
Приморский дендрарий + «прогулка» в космическое пространство
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Приморский дендрарий + «прогулка» в космическое пространство
9 000 за 1-4 чел.
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
4.9
20 отзывов
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Познакомиться с животным миром уссурийской тайги и не только без вольеров и решеток
21 мая
22 мая
23 мая
11 000 за 1-3 чел.
Приморский Тайланд. Белые пески бухты Триозерье
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Приморский Тайланд. Белые пески бухты Триозерье
15 000 за 1-4 чел.
Зоопарк Садгород + частный океанариум + музей авто-мото старины. Пикник у озера с утками-мандаринками
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Евгения
4
1 отзыв
Зоопарк Садгород + частный океанариум + музей авто-мото старины. Пикник у озера с утками-мандаринками
7 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
ХОРОШО
🧭
ТАМ