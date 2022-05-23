Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Приглашаем вас посетить Приморский Океанариум — один из самых больших океанариумов мира. Площадь его внутреннего пространства можно сравнить с пятью футбольными полями, а само здание похоже на раковину моллюска. В левом крыле вы оказываетесь в 70-ти метровом подводном тоннеле, а в правом можно увидеть бассейн и трибуны дельфинария, рассчитанного на 800 зрителей. Дважды в день здесь проходит водное шоу — в 11 и 15 часов. В Приморском океанариуме вы сможете увидеть обитателей каждого из океанов и всех климатических зон Земли, среди которых представители фауны Арктики, Японского моря, озера Байкал и другие.

Приморский океанариум с общим объемом воды 25 тысяч тонн считается уникальным для России и вторым по размерам в мире, уступая только океанариуму Атланты в США. Вы сможете наблюдать за морскими обитателями, перемещаясь по подводному тоннелю длиной 70 метров и шириной 2,5 метра. Вас ждут 6 отдельных бассейнов с толстыми стенками из акрилового стекла и сотни аквариумов, которые позволяют познакомиться с морскими котиками, нерпами, белухами и моржами.

Под крышей Приморского океанариума собран водный мир всех океанов - более 500 видов морской и пресноводной фауны. Строительство океанариума было осуществлено по поручению президента России, который утвердил проект и эскиз.

По соседству с экспозиционным корпусом-ракушкой расположился научно-адаптационный корпус для исследований. Здесь находится более 400 аквариумов и бассейнов, где новые обитатели океанариума проходят карантин.

На сегодняшний день Приморский океанариум представляет собой крупнейший в мире с исследовательской платформой Дальневосточного отделения РАН и считается одним из значимых научных и туристических объектов Приморского края.