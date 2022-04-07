Сопка Крестовая, расположенная на полуострове Шкота, возвышается на 89 м над уровнем моря. Вас ждет прекрасный вид на бухту Золотой рог и пролив Босфор Восточный. Вы увидите два вантовых моста – гордость Владивостока, железнодорожный узел, контейнерный терминал и морской порт. Еще во времена СССР на вершине горы хотели установить огромную статую Ленина по аналогии со статуей Свободы в Нью-Йорке. Однако, планам не суждено было осуществиться, и теперь о них напоминает лишь камень с памятной табличкой.

Сопка Орлиная считается центральной вершиной Владивостока. Ее высота – 199 м над уровнем моря. В 1960 году на Орлиной была установлена телебашня. Сверху можно полюбоваться круговой панорамой на город и его районы, увидеть Амурский залив и бухту Золотой Рог, а также Эгершельд, центр и Первую Речку. Невероятно красиво здесь ночью, когда дороги и дома светятся в сиянии огней телевышки, отражаясь в воде бухты Золотой Рог.

С горы Шошина высотой 212 м открывается панорама на долину Первой Речки. В старину сопка называлась Большой Комендантской горой. Наверху нет капитальных сооружений, кроме заброшенного подземного водохранилища. Гора Шошина покрыта зеленым ковром растительности и украшает пейзаж. Прямо под сопкой находится тоннель имени Сталина, который связывает долину Первой Речки и район Минного городка.

На Сопке Попова хорошо сохранились остатки форта № 3 Владивостокской крепости, а в хорошую погоду с горы Попова видно Амурский и Уссурийский заливы. Высота сопки – 426 м.

Сопка Холодильник высотой 257 м обязана своим названием мясохолодильнику, сооруженному у ее подножия много лет назад. На вершине горы находятся оборонительные укрепления и батарея из 4 корабельных орудий, которую местные прозвали «Четыре пушки». Здесь вас ждет красивая панорама города и вид на Амурский залив.