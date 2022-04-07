Пять сопок Владивостока

Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Групповая
Джип-тур. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

По маршруту запланирована остановка на чай.

Возьмите с собой бутерброд и термос или бутылку с водой.
Пять сопок Владивостока
Пять сопок Владивостока
Пять сопок Владивостока
Пять сопок Владивостока

Что вас ожидает 🤩

  • Сопка Крестовая
  • Сопка Орлиная
  • Гора Шошина
  • Гора Попова
  • Сопка Холодильник
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

На этой экскурсии вас ждет знакомство с удивительным Владивостоком и его ландшафтами, вид на которые открывается с вершин окрестных сопок (так на Дальнем Востоке называют небольшие горы высотой до 1000 м).

Во время нашего путешествия на проходимом внедорожнике вы увидите пять самых живописных вершин Владивостока. В составе группы до 6 человек в сопровождении гида-водителя вы отправитесь навстречу прекрасным видам и узнаете много интересного. А главное – сможете насладиться панорамами города с высоты птичьего полета.

Подробности по маршруту:

  • Проходимый транспорт дает возможность побывать в самых необычных местах! Машина оборудованная, приподнята, при посадке в салон нужно будет поднимать высоко ноги. Максимальное количество туристов – 6 человек.
  • Несложный маршрут, одеваемся по погоде, брюки и удобная спортивная обувь. Мы не посещаем оборудованные видовые площадки. Внедорожник завозит нас на самые вершины сопок. Здесь ветер, камни, трава и новые невиданные панорамы. Ходим мало – смотрим много!
  • По маршруту запланирована остановка на чай. Возьмите с собой бутерброд и термос или бутылку с водой.

Программа

Сопка Крестовая, расположенная на полуострове Шкота, возвышается на 89 м над уровнем моря. Вас ждет прекрасный вид на бухту Золотой рог и пролив Босфор Восточный. Вы увидите два вантовых моста – гордость Владивостока, железнодорожный узел, контейнерный терминал и морской порт. Еще во времена СССР на вершине горы хотели установить огромную статую Ленина по аналогии со статуей Свободы в Нью-Йорке. Однако, планам не суждено было осуществиться, и теперь о них напоминает лишь камень с памятной табличкой.

Сопка Орлиная считается центральной вершиной Владивостока. Ее высота – 199 м над уровнем моря. В 1960 году на Орлиной была установлена телебашня. Сверху можно полюбоваться круговой панорамой на город и его районы, увидеть Амурский залив и бухту Золотой Рог, а также Эгершельд, центр и Первую Речку. Невероятно красиво здесь ночью, когда дороги и дома светятся в сиянии огней телевышки, отражаясь в воде бухты Золотой Рог.

С горы Шошина высотой 212 м открывается панорама на долину Первой Речки. В старину сопка называлась Большой Комендантской горой. Наверху нет капитальных сооружений, кроме заброшенного подземного водохранилища. Гора Шошина покрыта зеленым ковром растительности и украшает пейзаж. Прямо под сопкой находится тоннель имени Сталина, который связывает долину Первой Речки и район Минного городка.

На Сопке Попова хорошо сохранились остатки форта № 3 Владивостокской крепости, а в хорошую погоду с горы Попова видно Амурский и Уссурийский заливы. Высота сопки – 426 м.

Сопка Холодильник высотой 257 м обязана своим названием мясохолодильнику, сооруженному у ее подножия много лет назад. На вершине горы находятся оборонительные укрепления и батарея из 4 корабельных орудий, которую местные прозвали «Четыре пушки». Здесь вас ждет красивая панорама города и вид на Амурский залив.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 10:00, 15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные📜История и культура🛣Джиппинг

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Обзорная экскурсия по Владивостоку и о. Русский
5 часов
Индивидуальная
Ирина
2.6
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Предлагаем вам отправиться на комфортную автомобильную экскурсию, на которой вы сможете полюбоваться необыкновенными
от 8 500 за 1-3 чел.
Вечерний Владивосток
2 часа
Индивидуальная
Алексей
3
2 отзыва
Вечерний Владивосток
Вечерние экскурсия большая редкость
от 3 500 за 1-2 чел.
Джип-тур на о. Шкота
5 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Джип-тур на о. Шкота
Отправляйтесь в увлекательный авто-тур на остров Шкота - необитаемый остров, расположенный близ острова Русский
9 000 за 1-4 чел.
5 сопок Владивостока на внедорожнике
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
5 сопок Владивостока на внедорожнике
Прочувствовать уникальность городского ландшафта и услышать о прошлом живописных гор
10 800 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
3 часа
Индивидуальная
Алексей
4.6
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Вас ждет прогулка по Владивостоку, на которой мы погрузимся в историю города и изучим его необычную архитектуру
от 4 500 за 1 человека
Экскурсия на полуостров Табизина
4 часа
Индивидуальная
Ирина
5
4 отзыва
Экскурсия на полуостров Табизина
Экскурсия для любителей эко-туров, ведь полуостров Тобизина изобилует флорой
7 000 за 1-4 чел.
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
4 часа
Для красивых фото
Евгения
Нет отзывов
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Подарите себе замечательную возможность запечатлеть себя на фоне самых топовых видовых площадок Владивостока
8 000 за 1-5 чел.
Топ-места окрестностей Владивостока
5 часов
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Топ-места окрестностей Владивостока
Увлекательная экскурсия для всей семьи по окрестностям Владивостока
10 000 за 1-3 чел.
Вечерний Владивосток: must-see места
3 часа
Индивидуальная
Антон
5
1 отзыв
Вечерний Владивосток: must-see места
Владивосток по праву считается автомобильной столицей России, а индивидуальная экскурсия по вечернему
5 000 за 1-5 чел.
Знакомство с Владивостоком нестандартно
5 часов
Индивидуальная
Евгения
Нет отзывов
Знакомство с Владивостоком нестандартно
Отправляемся на прогулку по полуострову Эгершельд и на экскурсию по Корабельной набережной
6 000 за 1-4 чел.
Владивосток на закате солнца
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.7
13 отзывов
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
1 950 за 1 человека
Из Европы в Азию не покидая Владивосток
4.5 часа
Индивидуальная
Артём
Нет отзывов
Из Европы в Азию не покидая Владивосток
О чём вы думаете приезжая во Владивосток
6 000 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ