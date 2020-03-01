Индивидуальные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Замок Збирог: тамплиеры, Альфонс Муха и «янтарная комната»

Наша экскурсия начнётся в Праге, а первое место остановки — таинственный замок Збирог. По пути я увлеку вас его хрониками: расскажу, как крепость связана с тамплиерами, есть ли у неё сейчас хозяин, каким образом здесь оказались творения Альфонса Мухи и что же фашисты оставили в забетонированной комнате в колодце. Внутри замка вашим проводником будет другой русскоязычный гид. Он покажет вам сохранившиеся с прошлых эпох предметы — оружие, мебель и книги и работы чешского живописца, проведёт по старинным залам — и упрочит ваш интерес к средневековым крепостям!

Кстати, замок любопытен не только изнаночной историей, его окрестности также представляют интерес. Например, под скалой, где стоит крепость, находятся залежи яшмы, с которыми тоже связаны разные истории — о них мы поговорим на экскурсии.

Пльзень — пиво без границ

После замка мы отправимся в Пльзень, неофициальную столицу чешского пивоварения, и заглянем на пивовар «Пльзеньский Праздрой». Вы не только отведаете самого что ни на есть настоящего пива высшего стандарта, но и побываете в цехах по производству пенного, спуститесь в подвалы, где оно хранится, посетите небольшой музей и завернёте в сувенирный магазин за фирменной кружкой или весёлой футболкой.

Я покажу вам Чехию, которую вы ещё не видели!

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