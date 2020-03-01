Индивидуальные экскурсии в Праге

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  4. В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения

Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом

Елена
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Елена – ваш гид
Какие ассоциации у вас возникают, когда говорят о Чехии? Думаю, как у многих, — Прага, замки, пиво! По столице вы погуляете сами, а остальное предоставьте показать мне.

Я отвезу вас к одной из старейших крепостей на чешской земле и познакомлю с её прошлым.

А после мы поедем в пивной город сколько угодно дегустировать хмельной напиток и наблюдать за процессами производства.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения

Что вас ожидает

Замок Збирог: тамплиеры, Альфонс Муха и «янтарная комната»
Наша экскурсия начнётся в Праге, а первое место остановки — таинственный замок Збирог. По пути я увлеку вас его хрониками: расскажу, как крепость связана с тамплиерами, есть ли у неё сейчас хозяин, каким образом здесь оказались творения Альфонса Мухи и что же фашисты оставили в забетонированной комнате в колодце. Внутри замка вашим проводником будет другой русскоязычный гид. Он покажет вам сохранившиеся с прошлых эпох предметы — оружие, мебель и книги и работы чешского живописца, проведёт по старинным залам — и упрочит ваш интерес к средневековым крепостям!

Кстати, замок любопытен не только изнаночной историей, его окрестности также представляют интерес. Например, под скалой, где стоит крепость, находятся залежи яшмы, с которыми тоже связаны разные истории — о них мы поговорим на экскурсии.

Пльзень — пиво без границ
После замка мы отправимся в Пльзень, неофициальную столицу чешского пивоварения, и заглянем на пивовар «Пльзеньский Праздрой». Вы не только отведаете самого что ни на есть настоящего пива высшего стандарта, но и побываете в цехах по производству пенного, спуститесь в подвалы, где оно хранится, посетите небольшой музей и завернёте в сувенирный магазин за фирменной кружкой или весёлой футболкой.

Я покажу вам Чехию, которую вы ещё не видели!

Кому подойдёт экскурсия

  • всем, кому интересны загадочные факты ордена тамплиеров и таинственные события прошлого
  • ценителям творения Альфонса Мухи
  • любителям настоящего чешского пива

Организационные детали

На пивоваре вы посетите экскурсию с гидом, которая проходит каждый день в 13.30 (на русском языке продолжительностью 100 минут)

Дополнительные расходы

  • входной билет в замок + экскурсия с русскоязычным гидом или аудигодом (10 евро/чел.)
  • вход на пивовар + экскурсия с русскоязычным гидом (10 евро/чел. и безлимитная дегустация)
  • обед в Пльзне
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения
В замок тамплиеров и в Пльзень — столицу чешского пивоварения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, я гид. Я влюблена в Прагу и Чехию, мне по душе чешский менталитет и спокойствие, в котором проживают чехи. Люблю и сама путешествовать. Очень полюбились Австрия и Германия, путешествуя, я не забываю набираться и профессионального опыта, который применяю на экскурсиях. Рассказываю не муторно и не монотонно, а так, чтобы помимо истории вы получили и занимательные факты из прошлых веков. Мой главный подход к экскурсиям такой, чтобы они были нескучными, душевными и приятными.
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