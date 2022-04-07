Экскурсия в Брюгге

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Экскурсия в Брюгге
Экскурсия в Брюгге
Экскурсия в Брюгге
Экскурсия в Брюгге

Что вас ожидает 🤩

  • Брюгге
  • Озеро Любви
  • Площадь Маркт
  • Собор Сен-Сан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Чарующий средневековый городок, который будто законсервировался в 15 столетии, напрочь забыв о таких достижениях цивилизации как небоскребы, автобаны и шоппинг-моллы — это, конечно же, Брюгге (Brugge). Только в его историческом центре, по каналам которого степенно и грациозно проплывают лебеди, можно забыть, что на дворе стоит 21 век. В Брюгге же ничто не меняется на протяжении веков. Все так же прянично выглядят его домики, храмы и часовни по-прежнему внушают трепет и уважение своим строгим и торжественным видом, а рыночная площадь, как и в былые дни, полнится покупателями, снедью и глазеющими зеваками.

Весь исторический центр Брюгге по сути — одна большая достопримечательность. Большинство старинных зданий и сооружений признаны объектами исторического и культурного наследия и находятся под охраной ЮНЕСКО.

Маршрут экскурсии включает Озеро Любви с лебедями, Площадь Маркт, Площадь Бург, Собор Сен-Сан, Средневековая Ратуша; прогулка по каналам Брюгге и посещение пивоварни с дегустацией пива – предмета национальной гордости. -Реми (Святого Ремигия – крестителя первого короля из династии Меровингов Хлодвига I).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Обед в стоимость не включен. Гид посоветует вам хороший ресторан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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