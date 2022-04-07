Чарующий средневековый городок, который будто законсервировался в 15 столетии, напрочь забыв о таких достижениях цивилизации как небоскребы, автобаны и шоппинг-моллы — это, конечно же, Брюгге (Brugge). Только в его историческом центре, по каналам которого степенно и грациозно проплывают лебеди, можно забыть, что на дворе стоит 21 век. В Брюгге же ничто не меняется на протяжении веков. Все так же прянично выглядят его домики, храмы и часовни по-прежнему внушают трепет и уважение своим строгим и торжественным видом, а рыночная площадь, как и в былые дни, полнится покупателями, снедью и глазеющими зеваками.

Весь исторический центр Брюгге по сути — одна большая достопримечательность. Большинство старинных зданий и сооружений признаны объектами исторического и культурного наследия и находятся под охраной ЮНЕСКО.

Маршрут экскурсии включает Озеро Любви с лебедями, Площадь Маркт, Площадь Бург, Собор Сен-Сан, Средневековая Ратуша; прогулка по каналам Брюгге и посещение пивоварни с дегустацией пива – предмета национальной гордости. -Реми (Святого Ремигия – крестителя первого короля из династии Меровингов Хлодвига I).