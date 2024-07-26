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Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Тбилиси, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Тбилиси - в крепость Коджори
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Путешествие в крепость Коджори - это шанс окунуться в историю и насладиться потрясающими видами на долины. Вдохновляющая экскурсия ждёт вас
«Мы проведём на территории крепости 3 часа»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
Начало: Станция метро Марджанишвили
«Потом отправляемся в очень красивую Крепость Рабат»
$380 за всё до 6 чел.
Вардзия, Боржоми и Рабат - пещеры, крепости и минеральные источники
На автобусе
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Вардзия, Боржоми и Рабат - пещеры, крепости и минеральные источники
Начало: Улица Коте Абхази, 22
«Рабат — трёхъярусная крепость и хроники сражений Затем вы отправитесь к трёхъярусному комплексу Рабат, недавно воссозданной крепости с мраморными беседками, фонтанами, колоннадами, башнями и высокими стенами»
Расписание: Ежедневно в 7:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Одна из самых удивительных экскурсий! Подъём будет не простым, но виды которые открываются стоят всех усилий.
Одна из самых удивительных экскурсий! Подъём будет не простым, но виды которые открываются стоят всех усилий.
Одна из самых удивительных экскурсий! Подъём будет не простым, но виды которые открываются стоят всех усилий.
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М
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Этот тур оставил у нас исключительно положительные впечатления. Коджори — это потрясающее место с великолепной природой и чистым воздухом. Гиды
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были очень профессиональны и дружелюбны, они сделали всё возможное, чтобы наша поездка была комфортной и интересной.

Особенно нам запомнились панорамные виды, которые открывались с высот. Горы, леса и бескрайние просторы создавали ощущение умиротворения и гармонии с природой. Мы также посетили несколько исторических достопримечательностей, о которых нам рассказали увлекательные истории.

Организация тура была на высшем уровне: транспорт, питание, экскурсии — всё продумано до мелочей. Это путешествие подарило нам множество ярких эмоций и незабываемых моментов. Большое спасибо за это незабываемое приключение!

Рекомендуем всем посетить Коджори и насладиться этим удивительным местом.

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B
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Наш недавний тур в Коджори был просто восхитительным! Это место поразило нас своей природной красотой и спокойствием. Экскурсия была организована
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безупречно: от момента встречи до возвращения домой.

Природа Коджори — это нечто особенное. Великолепные горные пейзажи, густые леса и чистейший воздух создавали непередаваемую атмосферу. Мы побывали на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды.

Наш гид был настоящим профессионалом, он не только делился интересными фактами и историями о местных достопримечательностях, но и заботился о комфорте каждого участника группы. Программа тура была насыщенной и разнообразной, но при этом не слишком утомительной.

Мы остались очень довольны этой поездкой и рекомендуем всем, кто ищет новые впечатления и хочет насладиться природой, посетить Коджори. Спасибо за замечательный тур и незабываемые воспоминания!

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Роберт
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Наш тур в Коджори был великолепным! Природа потрясающая: горы, леса и свежий воздух. Гид был дружелюбным и знающим, программа —
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насыщенной и интересной. Отличная организация: все прошло гладко и комфортно. Очень рекомендуем этот тур всем, кто хочет насладиться красивыми пейзажами и отдохнуть на природе. Спасибо за незабываемое путешествие!

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N
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Мой визит в Крепость Коджори был захватывающим и запоминающимся! Узнал столько интересного о истории этого места и его значении для
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региона. Особенно впечатлила крепость сама по себе – ее архитектура и атмосфера прямо завораживают. Хочу отметить профессионализм гида, который рассказывал нам увлекательные истории и делал нашу прогулку еще более интересной. Эта экскурсия точно стоит посещения для всех, кто ценит историю и культурное наследие!

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Мария
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Экскурсия на крепость Короглу в Коджори была просто восхитительной! Этот день подарил множество ярких впечатлений и новых знаний. Крепость Короглу,
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расположенная на вершине горы, поразила своими видами и величественными руинами. Подъем был немного утомительным, но потрясающий панорамный вид с вершины полностью оправдал все усилия. Наш гид был превосходным — он поделился множеством интересных историй о крепости и легендах, связанных с этим местом. История о Короглу, знаменитом герое и защитнике простых людей, действительно завораживает и придает особый колорит этому месту. Природа вокруг крепости также не оставила равнодушной: чистый горный воздух, густые леса и живописные пейзажи создавали атмосферу умиротворения и гармонии. Это была прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит активный отдых и интересуется историей. Это незабываемое приключение, которое обязательно стоит испытать!

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Всего 7 отзывов в Тбилиси в категории "Музей Крепость"

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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Тбилиси - в крепость Коджори;
  2. От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат;
  3. Вардзия, Боржоми и Рабат - пещеры, крепости и минеральные источники.
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кахетия;
  2. Сигнахи;
  3. Серные бани;
  4. Казбеги;
  5. Старый Тбилиси;
  6. Боржоми;
  7. Площадь Свободы;
  8. Крепость Нарикала;
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе;
  10. Монастырь Джвари.
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 380. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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