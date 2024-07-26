Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тбилиси - в крепость Коджори
Путешествие в крепость Коджори - это шанс окунуться в историю и насладиться потрясающими видами на долины. Вдохновляющая экскурсия ждёт вас
«Мы проведём на территории крепости 3 часа»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
Начало: Станция метро Марджанишвили
«Потом отправляемся в очень красивую Крепость Рабат»
$380 за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Вардзия, Боржоми и Рабат - пещеры, крепости и минеральные источники
Начало: Улица Коте Абхази, 22
«Рабат — трёхъярусная крепость и хроники сражений Затем вы отправитесь к трёхъярусному комплексу Рабат, недавно воссозданной крепости с мраморными беседками, фонтанами, колоннадами, башнями и высокими стенами»
Расписание: Ежедневно в 7:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Одна из самых удивительных экскурсий! Подъём будет не простым, но виды которые открываются стоят всех усилий.
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М
Этот тур оставил у нас исключительно положительные впечатления. Коджори — это потрясающее место с великолепной природой и чистым воздухом. Гиды
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B
Наш недавний тур в Коджори был просто восхитительным! Это место поразило нас своей природной красотой и спокойствием. Экскурсия была организована
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Наш тур в Коджори был великолепным! Природа потрясающая: горы, леса и свежий воздух. Гид был дружелюбным и знающим, программа —
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N
Мой визит в Крепость Коджори был захватывающим и запоминающимся! Узнал столько интересного о истории этого места и его значении для
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Экскурсия на крепость Короглу в Коджори была просто восхитительной! Этот день подарил множество ярких впечатлений и новых знаний. Крепость Короглу,
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Всего 7 отзывов в Тбилиси в категории "Музей Крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Музей Крепость»
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