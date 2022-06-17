Душевный отдых на Ольхоне

Отключиться от суеты будней вдали от цивилизации и исследовать жемчужину Байкала

Вы окажетесь в самом сердце Байкала.

Погуляете по острову, полюбуетесь причудливыми мысами и скалами, посмотрите на древние озёра, откроете для себя места силы. Путешествие-перезагрузка подарит прилив энергии, ощущение свободы и единения с природой.

Вы попробуете традиционную кухню, исследуете священные для местных жителей уголки и насладитесь красками закатов.
Душевный отдых на Ольхоне
Душевный отдых на Ольхоне
Душевный отдых на Ольхоне
Душевный отдых на Ольхоне
Душевный отдых на Ольхоне
Душевный отдых на Ольхоне
Душевный отдых на Ольхоне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Обратите внимание, в путешествии нет сопровождающего гида. С вами на связи будет онлайн-куратор: он будет консультировать группу в чате Ватсап по встрече, трансферу, экскурсиям, программе и т. д. Группа в Ватсапе будет создана накануне вечером перед стартом маршрута.

Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен всем людям, не имеющим медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.

На маршрут допускаются дети с 7 лет в сопровождении взрослых.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели. Как выглядит процедура: делаем первый укол, потом ждём от 2 недель до 6 месяцев, затем делаем второй укол, ждём минимум неделю и едем на Байкал.

Билеты можно приобретать только после подачи заявки и подтверждения менеджером региона наличия свободных мест.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Иркутск (IKT) с 10:10 до 10:30 (по местному времени) . За вами прибудет рейсовый микроавтобус. В случае более раннего прибытия вам необходимо будет подождать в зале ожидания
Завершение: В последний день тура переезд в Иркутск в 09:30. Прибытие в аэропорт около 16:00. Трансфер будет осуществляться на рейсовом автобусе (входит в стоимость) . Рекомендуем брать обратные авиабилеты на рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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