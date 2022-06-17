Вы окажетесь в самом сердце Байкала. Погуляете по острову, полюбуетесь причудливыми мысами и скалами, посмотрите на древние озёра, откроете для себя места силы. Путешествие-перезагрузка подарит прилив энергии, ощущение свободы и единения с природой. Вы попробуете традиционную кухню, исследуете священные для местных жителей уголки и насладитесь красками закатов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Обратите внимание, в путешествии нет сопровождающего гида. С вами на связи будет онлайн-куратор: он будет консультировать группу в чате Ватсап по встрече, трансферу, экскурсиям, программе и т. д. Группа в Ватсапе будет создана накануне вечером перед стартом маршрута.

Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен всем людям, не имеющим медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.

На маршрут допускаются дети с 7 лет в сопровождении взрослых.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.

На вакцинацию необходимо минимум 3 недели. Как выглядит процедура: делаем первый укол, потом ждём от 2 недель до 6 месяцев, затем делаем второй укол, ждём минимум неделю и едем на Байкал.

Билеты можно приобретать только после подачи заявки и подтверждения менеджером региона наличия свободных мест.