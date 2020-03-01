Индивидуальные экскурсии по Иркутску

Что вас ожидает

Святыня Азии

Наша первая остановка — поселок Хужир, где живет большинство островитян. Я расскажу о первых поселенцев и роли Маломорского рыбзавода в судьбе Ольхона. Впереди — визитная карточка острова — скала Шаманка. Здесь, стоя на мысе Бурхан, вы увидите приморский хребет и малое море, а также ощутите невероятную энергию этого древнего сакрального места, где, согласно поверью, живет хозяин острова. Насладившись панорамой, отправляемся дальше — к Сарайскому пляжу. Прогулка по золотому песчаному берегу погрузит вас в медитативное уединение и успокоит мысли.

Песчанка

Оказавшись в урочище «Песчаное» вы сразу поймете происхождение названия: нас встретят живописные песчаные дюны. Пока вы будете любоваться этим природным чудом, я открою историю рыбацкого поселка и рыбоконсервного завода. Покажу, где раньше находились бараки заключенных ГУЛАГа, заброшенные домики и то, что осталось от старинного пирса.

Три легенды

Далее вы посетите три главных мыса Ольхона — Хобой, Три Брата и Шунтэ, которые подарят головокружительные панорамы. Узнаете, за что шаман обратил своих сыновей в камень и почему один из мысов в народе зовется мысом Любви, увидите ритуальные столбы сергэ и познакомитесь с древней религией.

Байкал

Мы заедем к «Хранителю Байкала» — скульптуре современного бурятского скульптора Даши Намдакова, а после в поселке Узуры увидим метеостанцию и поговорим о быте местных. В завершение подъедем к берегу озера — это единственное место острова, где дорога плавно спускается к воде — и прикоснемся к лазури Байкала.