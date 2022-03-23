На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану

Отдохнуть в одном из красивейших мест Прибайкалья и познакомиться поближе с культурой бурят

5
1 отзыв
Индивидуальная
В поездке вы откроете дивные виды Тункинской долины и новые ракурсы Байкала.

Прогуляетесь по живописным местам до водопада и попробуете целебной минеральной воды.

Посетите дацан, окруженный сибирскими кедрами, и узнаете о религиозных традициях Бурятии.

Отдохнете на термальных источниках, попьете ароматный чай из трав и пообедаете в заведении, знаменитом на всю область.
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
На день в Бурятию - к вдохновляющему Аршану
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пейзажи Тункинской долины

Вы проедете по одному из самых впечатляющих мест Прибайкалья, известному целебными источниками, альпийскими лугами и живописными панорамами гор. В поселке Култук вам откроется превосходный панорамный вид на южное побережье Байкала. А по пути я расскажу об истории освоения Сибири и коренном народе региона — бурятах.

Природа Аршана: водопад и целебный источник

Добравшись до поселка, сразу отправимся в небольшой поход. Вы насладитесь горной природой края, посетите водопад и целебный источник, где сможете проверить его силу на себе. А посреди Аршана увидите красивую горную реку Кынгырга, шум которой слышен практически с любого уголка деревни.

Бурятия на вкус

В Аршане также заглянем на рынок, где местные продают собранные ими травы и различные сувениры. Я подскажу, какие товары здесь стоит приобрести. А чуть позже предложу пообедать в одном из проверенных заведений, куда приезжают со всей области, чтобы отведать самые большие чебуреки. Там же подают лучшие бурятские блюда.

Святыня Аршана

Кроме того, вы посетите буддистский дацан, окруженный величественными сибирскими кедрами. Узнаете о традиционных местных верованиях — шаманизме и буддизме. А еще я расскажу, какой ритуал на исполнение желание здесь можно совершить.

Термальные источники

Завершим день в поселке Жемчуг, где находится термальный комплекс — единственный, до которого можно добраться из Иркутска за один день. Вы сможете принять лечебные ванны и выпить целительного чаю с ароматными травами.

По возможности также посетим потухший вулкан, где можно взять пемзу на память:)

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет активным людям, любящим природу и горы и не боящимся длительной дороги. Путь в одну сторону займет 3-4 часа.
  • Поездка проходит на легковом автомобиле (Toyota RAV4/ Toyota Vitz). Если с вами дети, то устанавливаются детские кресла.
  • Трансфер и чай с травами включены в стоимость. Отдельно оплачивается питание, вход в национальный парк (150 руб.), посещение термальных источников (300 руб.). По желанию можно также посетить мараловую ферму (300 руб.).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Полина
23 мар 2022
16 марта были на экскурсии в Аршан с нашим великолепным экскурсоводом и аккуратным и быстрым водителем Иваном! Иван очень приятный и легкий в общении человек, очень интересно рассказывал про все, что видели за окном, рассказывал историю края и всегда знал ответ на тысячи наших вопросов!
Сначала поехали по култукскому тракту к южному побережью Байкала, далее в Бурятию в Аршан, где побывали в Тункинском заповеднике и увидели ледопад (он же водопад) и в завершении искупались в горячем минеральном источнике под отрытым небом! Экскурсия превзошла наши ожидания! Спасибо огромное Ивану! Получила массу приятных впечатлений и знаний, и много красивых фотографий с поездки!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиГоры🏡Выездные☀️На весь деньБурятияАршанТункинская долина🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
4.7
32 отзыва
Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
6 960 за 1-3 чел.
Экскурсия в Тункинскую долину
14 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
BaikalExpress
5
2 отзыва
Экскурсия в Тункинскую долину
Тункинская долина - одно из самых красивейших мест Бурятии и жемчужина сибирской природы
от 15 000 за 1-2 чел.
Тажераны - самые красивые места приольхонья
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Николай
Нет отзывов
Тажераны - самые красивые места приольхонья
Что такое Тажераны
22 000 за 1-7 чел.
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
4 отзыва
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Вам предстоит побывать в солнечной Бурятии, проехать по невероятно красивой Тункинской долине, увидеть живописные горы
от 18 500 за 1-4 чел.
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.9
13 отзывов
Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна
Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке
18 970 за 1-4 чел.
Путешествие к подножию Саян в Аршан
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Иван
5
2 отзыва
Путешествие к подножию Саян в Аршан
В Прибайкалье между двух горных хребтов протягивается Тункинская долина, привлекающая своей великолепной природой
от 14 000 за 1 человека
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Макс
Нет отзывов
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Байкал, буддийские храмы, горячие источники, водопады и поселок Аршан на авто-пешеходной экскурсии
от 19 490 за 1-3 чел.
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
33 отзыва
Фантастическое путешествие из Иркутска в Бурятию
Байкал, Тункинская долина, курорт Аршан, дацан «Бодхидхарма» и горячие источники за один день
1689014 357 за 1-7 чел.
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
12 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
Евгений
5
6 отзывов
Однодневный тур на Малое море и остров Ольхон
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале
8 000 за 1 человека
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
54 отзыва
Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан
Познакомиться с обычаями буддизма, прогуляться к водопаду и насладиться пейзажами Восточных Саян
14 500 за 1-4 чел.
Тункинская долина и Аршан
12 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Тункинская долина и Аршан
Увидеть просторы тункинской долины Бурятии - места кочевий древних народов прибайкалья с рассказом об истории данного
от 18 000 за 1 человека
Листвянка - Один день на Байкале
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Листвянка - Один день на Байкале
Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале: насладитесь панорамными видами, отведаете омуля
9 500 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ