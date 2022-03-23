Что вас ожидает

Пейзажи Тункинской долины

Вы проедете по одному из самых впечатляющих мест Прибайкалья, известному целебными источниками, альпийскими лугами и живописными панорамами гор. В поселке Култук вам откроется превосходный панорамный вид на южное побережье Байкала. А по пути я расскажу об истории освоения Сибири и коренном народе региона — бурятах.

Природа Аршана: водопад и целебный источник

Добравшись до поселка, сразу отправимся в небольшой поход. Вы насладитесь горной природой края, посетите водопад и целебный источник, где сможете проверить его силу на себе. А посреди Аршана увидите красивую горную реку Кынгырга, шум которой слышен практически с любого уголка деревни.

Бурятия на вкус

В Аршане также заглянем на рынок, где местные продают собранные ими травы и различные сувениры. Я подскажу, какие товары здесь стоит приобрести. А чуть позже предложу пообедать в одном из проверенных заведений, куда приезжают со всей области, чтобы отведать самые большие чебуреки. Там же подают лучшие бурятские блюда.

Святыня Аршана

Кроме того, вы посетите буддистский дацан, окруженный величественными сибирскими кедрами. Узнаете о традиционных местных верованиях — шаманизме и буддизме. А еще я расскажу, какой ритуал на исполнение желание здесь можно совершить.

Термальные источники

Завершим день в поселке Жемчуг, где находится термальный комплекс — единственный, до которого можно добраться из Иркутска за один день. Вы сможете принять лечебные ванны и выпить целительного чаю с ароматными травами.

По возможности также посетим потухший вулкан, где можно взять пемзу на память:)

Организационные детали