Рассмотреть наскальные рисунки, полюбоваться великой Леной и узнать интересные научные факты
Качугский район богат архитектурными, природными и археологическими достопримечательностями. Его территория была заселена ещё в глубокой древности — сначала эвенками, затем русскими. Здесь жили купцы, сюда ссылали революционеров.
Во время тура от нашего лектора вы узнаете об истории этих земель, освоении Восточной Сибири и о находках учёных.
Поучаствуете в мастер-классе по петроглифам и посетите Шишкинские писаницы, где на скалах сохранились рисунки эпохи палеолита. Проведите насыщенные и познавательные выходные!
Во время тура от нашего лектора вы узнаете об истории этих земель, освоении Восточной Сибири и о находках учёных.
Поучаствуете в мастер-классе по петроглифам и посетите Шишкинские писаницы, где на скалах сохранились рисунки эпохи палеолита. Проведите насыщенные и познавательные выходные!
Ближайшие даты:
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми школьного возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, первая половина дняЗавершение: Иркутск, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Иркутске
Наше агентство организует научные путешествия по Байкалу. Мы посещаем обсерватории, научные станции, уникальные природные объекты, заповедники и археологические стоянки. Рассказываем не только о естествознании, но и об истории. Экскурсии проводят учёные-энтузиасты: лекторы вузов, научных центров и институтов. Они умеют говорить о сложных вещах простым языком с элементами интерпретации!
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