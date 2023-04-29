Качугский район богат архитектурными, природными и археологическими достопримечательностями. Его территория была заселена ещё в глубокой древности — сначала эвенками, затем русскими. Здесь жили купцы, сюда ссылали революционеров.



Во время тура от нашего лектора вы узнаете об истории этих земель, освоении Восточной Сибири и о находках учёных.



Поучаствуете в мастер-классе по петроглифам и посетите Шишкинские писаницы, где на скалах сохранились рисунки эпохи палеолита. Проведите насыщенные и познавательные выходные!