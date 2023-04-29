Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района

Рассмотреть наскальные рисунки, полюбоваться великой Леной и узнать интересные научные факты

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Ответы на вопросы
Качугский район богат архитектурными, природными и археологическими достопримечательностями. Его территория была заселена ещё в глубокой древности — сначала эвенками, затем русскими. Здесь жили купцы, сюда ссылали революционеров.

Во время тура от нашего лектора вы узнаете об истории этих земель, освоении Восточной Сибири и о находках учёных.

Поучаствуете в мастер-классе по петроглифам и посетите Шишкинские писаницы, где на скалах сохранились рисунки эпохи палеолита. Проведите насыщенные и познавательные выходные!
Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района
Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района
Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района
Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района
Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района
Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района
Назад в прошлое: археологические памятники и история Качугского района
Ближайшие даты:
29
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20
мая
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июн
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19
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми школьного возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, первая половина дня
Завершение: Иркутск, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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