Погуляем по Иркутску как настоящие иркутяне. Начнем с главного сквера города, а затем изучим взаимоотношения сибиряков и японцев, посмотри на деревянное зодчество иркутян и их местные истории 📖, не обойдем вниманием и купцов. Во второй части прогуляемся по самой красивой улице города - Карла-Маркса, а затем узнаем, кто такие сибирские голендры, попробовав их традиционные хлеб в органической пекарне!

Экскурсия пешеходная, около 4, 5 - 5 км.