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В ногах правда есть. Пешеходная экскурсия по Иркутску.

Арина З.
Арина З. – Гид из Иркутска
Вместе мы пройдем по центральным улицам Иркутска и посмотрим на дома, в которых когда-то жили богатые помещики.

Я покажу вам яркие примеры сибирского деревянного зодчества, а также покажу чем живет современный Иркутск.

В конце экскурсии 🧭 мы вместе попробуем традиционные сибирские блюда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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В ногах правда есть. Пешеходная экскурсия по Иркутску.
В ногах правда есть. Пешеходная экскурсия по Иркутску.

Что вы увидите

  • Сквер им. Кирова
  • Монумент российско-японской дружбы
  • Деревянное зодчество
  • Бывший отель Метрополь
  • Улица Карла-Маркса
  • Драматический театр
Погуляем по Иркутску как настоящие иркутяне. Начнем с главного сквера города, а затем изучим взаимоотношения сибиряков и японцев, посмотри на деревянное зодчество иркутян и их местные истории 📖, не обойдем вниманием и купцов. Во второй части прогуляемся по самой красивой улице города - Карла-Маркса, а затем узнаем, кто такие сибирские голендры, попробовав их традиционные хлеб в органической пекарне!
Экскурсия пешеходная, около 4, 5 - 5 км.
Что входит
  • Услуги гида
  • закуска и напиток в пекарне
Начало
🚩 Фонтан у сквера им. Кирова
Место завершения
🏁 Сухэ-Батора, 15а
В ногах правда есть. Пешеходная экскурсия по Иркутску.
В ногах правда есть. Пешеходная экскурсия по Иркутску.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Арина З.
Арина З.
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