Погуляем по Иркутску как настоящие иркутяне. Начнем с главного сквера города, а затем изучим взаимоотношения сибиряков и японцев, посмотри на деревянное зодчество иркутян и их местные истории 📖, не обойдем вниманием и купцов. Во второй части прогуляемся по самой красивой улице города - Карла-Маркса, а затем узнаем, кто такие сибирские голендры, попробовав их традиционные хлеб в органической пекарне!
Экскурсия пешеходная, около 4, 5 - 5 км.
Что входит
Услуги гида
закуска и напиток в пекарне
Начало
🚩 Фонтан у сквера им. Кирова
Место завершения
🏁 Сухэ-Батора, 15а
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.