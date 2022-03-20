Тур для тех, кто хочет увидеть Байкал от начала и до конца, выйти из своей зоны комфорта и преодолеть себя через погружение в быт местного населения заповедных зон. Морозный воздух и шум сосен над головой, байкальский лед и единство с природой, безмятежность и полное отсутствие ощущения времени, вы будете жить, как настоящие первопроходцы, ночевать на кордонах и мыться в бане! Вечера у жаркой печи, каждую ночь звездное небо над заснеженными горными хребтами.

Протестируем абсолютно разную технику на льду Байкала – «Трэколы» и «Хивусы»

Оффроад по льду и снегу

Поедем вдоль тоннелей и подпорных стенок с неповторяющимися скалами. КБЖД –уникальный памятник инженерного зодчества

Купание в горячем источнике в окружении снега

Увидим весь Байкал, а также северную часть Байкала, которую не видит большинство туристов, и, возможно, соболя в естественной среде обитания

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Култук – КБЖД – Листвянка

Прилёт, встреча в аэропорту Иркутска. Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени. Добро пожаловать на сибирскую землю! В течение следующей недели вы откроете для себя зимний Байкал – лёд и морозный воздух, яркое солнце и нереальную белизну снега. Сегодня ваш путь лежит через п. Култук вдоль Кругобайкальской железной дороги. Кругобайкальская железная дорога — это место, где на узкой полосе Байкальского побережья удивительным образом сливаются воедино каменная кладка порталов тоннелей и подпорных стенок с колоритными неповторяющимися скалами. Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества. Сегодня наш обед пройдет на территории базы отдыха «Шумиха». А после обеда мы сделаем ещё пару остановок и отправимся отдыхать. Ближе к вечеру мы прибудем в п. Листвянка, где разместимся в уютном гостиничном комплексе «Крестовая Падь». Питание: обед, ужин – входит в стоимость тура. Протяженность 180 км, время в пути 4ч. переездов, 2ч. экскурсий.

2 день Листвянка – бухта Ая

После завтрака в гостинице собираемся и отправляемся на причал. Сегодня вас ждет продолжительный и увлекательный переход вдоль живописного западного берега Байкала. В течение дня вы увидите такие места как бухта Песчаная с ее живописными пляжами и ходульными деревьями, древние петроглифы на скале Саган-Заба и, возможно, вам повезет и матушка-природа сделает вновь те самые пузырьки! По пути мы будем делать несколько остановок, искать самый чистый и прозрачный лёд, узнаем, что такое байкальский антистресс и о том, что же ещё можно делать на льду. Обед пройдёт в формате пикника в бухте Песчаная, откуда мы совершим небольшую прогулку до бухты Бабушка. Бухта Песчаная является одной из визитных карточек Байкала. Часто, её называют Байкальской Ривьерой. Особенности ландшафта создают уникальные, контрастные, живописные пейзажи в этом месте. Ветра выдувают снег даже зимой, оставляя на поверхности песчаные склоны, по которым «гуляют» ходульные деревья, достопримечательность этой бухты. Ближе к вечеру мы прибудем в бухту Ая, где расположен одноимённый отель. Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (гостиница) – входит в стоимость. Протяженность пути 165 км, время в пути 4ч. переездов, 2ч. экскурсий.

3 день Бухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. Ольхон

После сытного завтрака в отеле, мы начнём свой день с поездки по Тажеранским степям на самых проходимых автомобилях Байкала – УАЗах! Вы совершите восхождение на обзорную вершину Шэбеты, откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский хребет. На обед мы заедем в кафе, а после пересядем и выйдем на лёд на полностью безопасном транспортном средстве ТРЭКОЛе! Этот транспорт способен передвигаться и по воде, и по суше, и по льду – все полностью безопасно и официально – такого нет ни у кого на Байкале! Помимо своих ходовых качеств, этот транспорт выглядит очень эффектно, а фотографии на его фоне – отдельный вид искусства! Вторую половину дня мы посвятим осмотру ледовых чудес Малого Моря! В программе – обязательное посещение буддистской Ступы просветления на острове Огой. Сегодня мы размещаемся на о. Ольхон, в комфортабельном отеле «BaikalWood Eco Lodge&SPA». Это последний день нашего путешествия, когда мы останавливаемся в населённом пункте, где есть цивилизация, а дальше нас ждут бескрайние байкальские просторы, диджитал детокс и единение с природой. Питание: завтрак (отель), обед (кафе), ужин (гостиница) – входит в стоимость. Протяженность пути 85 км, время в пути 3ч. переездов, 3ч. экскурсий.

4 день о. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монахово

На рассвете вы выезжаете из гостеприимного посёлка. Теперь ваш курс – на север. Вы побываете на мысе Хобой – самой северной точке Ольхона, а по дороге осмотрите колоритный мыс Саган-Хушун. Вы увидите красивейшие гроты и наплески, полюбуетесь ледяными торосами. Далее по льду вы отправитесь в сторону полуострова Святой нос, на территорию Забайкальского национального парка. Ночёвка в уютных деревянных домах (удобства на улице). Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин – входит в стоимость. Протяженность пути 130 км, время в пути 3,5ч. переездов, 3ч. экскурсий.

5 день Монахово – бухта Змеевая – поселок Давша

День контрастов: купание в горячем источнике в окружении снега! После завтрака едем в бухту Змеевую на Чивыркуйском заливе, в которой расположен термальный источник. Температура источника составляет +40-45 градусов Цельсия. Оздоравливаемся и наслаждаемся сказочными видами Баргузинского хребта. Затем переезд в п. Давша, размещение на кордоне Баргузинского заповедника в деревянных домах (удобства на улице). По желанию – посещение музея заповедника. А ещё, если повезёт, вы сможете увидеть баргузинского соболя в его естественной среде обитания! Питание: завтрак, обед (пикник), ужин – входит в стоимость. Протяженность пути 90 км, время в пути 2,5ч. переездов, 3ч. экскурсий.

6 день Поселок Давша – мыс Котельниковский

Утром, перед тем, как отправиться в путь, вы сможете еще раз проникнуться атмосферой дикой тайги, окружающей кордон заповедника. Будем слушать звенящую тишину, вдыхать морозный воздух, кормить птиц в непродолжительной прогулке по лесу с сопровождением егеря на специальных лыжах (камусах). Сегодня вам предстоит переезд по льду озера до мыса Котельниковский, который знаменит самыми горячими источниками на Байкале. На мысе вы разместитесь на базе отдыха в благоустроенных номерах. На территории базы отдыха расположены открытые бассейны, которые вы сможете посетить. На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой воды до + 42 °С. Вода источника фторидно-гидрокарбонатная натриевая (минерализация 0,32 г/л, кремнекислота 120 - 130 мг/л, суммарный дебит 10 л/с) Питание: завтрак, обед (пикник), ужин – входит в стоимость программы. Протяженность пути 80 км, время в пути 2ч. переездов, 3ч. экскурсий.

7 день Мыс Котельниковский

Сегодня – день отдыха. Никуда не едем – если отдыхать, то отдыхать по-настоящему! Лежа в теплом бассейне, вы будете любоваться заснеженными шапками Байкальского и Баргузинского хребтов и ледяными просторами Байкала. Для желающих будет организована подлёдная рыбалка и мобильная банька среди заснеженного Байкала! А так же вас ждёт мастер-класс по изготовлению снежной пещеры от наших профессиональных гидов. На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой водыдо + 42 °С. Вода источника Фторидно-гидрокарбонатная натриевая вода (минерализация 0,32 г/л, кремнекислота 120 - 130 мг/л, суммарный дебит 10 л/с) Питание: завтрак, обед, ужин – входит в стоимость.

8 день Мыс Котельниковский – Северобайкальск – Нижнеангарск – Иркутск