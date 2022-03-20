Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция

Тур для тех, кто хочет увидеть Байкал от начала и до конца, выйти из своей зоны комфорта

5
3 отзыва
Тур для тех, кто хочет увидеть Байкал от начала и до конца, выйти из своей зоны комфорта и преодолеть себя через погружение в быт местного населения заповедных зон.

Морозный воздух и шум сосен над головой, байкальский лед и единство с природой, безмятежность и полное отсутствие ощущения времени, вы будете жить, как настоящие первопроходцы, ночевать на кордонах и мыться в бане! Вечера у жаркой печи, каждую ночь звездное небо над заснеженными горными хребтами.
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Ближайшие даты:
11
фев

Что вас ожидает 🤩

Заповедные места Байкала
Заповедные места Байкала
Увидим весь Байкал, а также северную часть Байкала, которую не видит большинство туристов, и, возможно, соболя в естественной среде обитания
Купание в горячем источнике в окружении снега
Купание в горячем источнике в окружении снега
Оздоравливаемся и наслаждаемся сказочными видами Баргузинского хребта
Колоритная Кругобайкальская железная дорога
Колоритная Кругобайкальская железная дорога
Поедем вдоль тоннелей и подпорных стенок с неповторяющимися скалами. КБЖД –уникальный памятник инженерного зодчества
Священные Места Силы
Священные Места Силы
Прочувствуем энергию Байкала в священных местах
Оффроад по льду и снегу
Оффроад по льду и снегу
Протестируем абсолютно разную технику на льду Байкала – «Трэколы» и «Хивусы»

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Култук – КБЖД – Листвянка

Прилёт, встреча в аэропорту Иркутска.

Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.

Добро пожаловать на сибирскую землю!

В течение следующей недели вы откроете для себя зимний Байкал – лёд и морозный воздух, яркое солнце и нереальную белизну снега.

Сегодня ваш путь лежит через п. Култук вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Кругобайкальская железная дорога — это место, где на узкой полосе Байкальского побережья удивительным образом сливаются воедино каменная кладка порталов тоннелей и подпорных стенок с колоритными неповторяющимися скалами.

Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества.

Сегодня наш обед пройдет на территории базы отдыха «Шумиха».

А после обеда мы сделаем ещё пару остановок и отправимся отдыхать.

Ближе к вечеру мы прибудем в п. Листвянка, где разместимся в уютном гостиничном комплексе «Крестовая Падь».

Питание: обед, ужин – входит в стоимость тура.

Протяженность 180 км, время в пути 4ч. переездов, 2ч. экскурсий.

Иркутск – Култук – КБЖД – ЛиствянкаИркутск – Култук – КБЖД – ЛиствянкаИркутск – Култук – КБЖД – ЛиствянкаИркутск – Култук – КБЖД – ЛиствянкаИркутск – Култук – КБЖД – Листвянка
2 день
Листвянка – бухта Ая

После завтрака в гостинице собираемся и отправляемся на причал.

Сегодня вас ждет продолжительный и увлекательный переход вдоль живописного западного берега Байкала.

В течение дня вы увидите такие места как бухта Песчаная с ее живописными пляжами и ходульными деревьями, древние петроглифы на скале Саган-Заба и, возможно, вам повезет и матушка-природа сделает вновь те самые пузырьки!

По пути мы будем делать несколько остановок, искать самый чистый и прозрачный лёд, узнаем, что такое байкальский антистресс и о том, что же ещё можно делать на льду.

Обед пройдёт в формате пикника в бухте Песчаная, откуда мы совершим небольшую прогулку до бухты Бабушка.

Бухта Песчаная является одной из визитных карточек Байкала.

Часто, её называют Байкальской Ривьерой.

Особенности ландшафта создают уникальные, контрастные, живописные пейзажи в этом месте.

Ветра выдувают снег даже зимой, оставляя на поверхности песчаные склоны, по которым «гуляют» ходульные деревья, достопримечательность этой бухты.

Ближе к вечеру мы прибудем в бухту Ая, где расположен одноимённый отель.

Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (гостиница) – входит в стоимость.

Протяженность пути 165 км, время в пути 4ч. переездов, 2ч. экскурсий.

Листвянка – бухта АяЛиствянка – бухта АяЛиствянка – бухта АяЛиствянка – бухта АяЛиствянка – бухта АяЛиствянка – бухта Ая
3 день
Бухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. Ольхон

После сытного завтрака в отеле, мы начнём свой день с поездки по Тажеранским степям на самых проходимых автомобилях Байкала – УАЗах!

Вы совершите восхождение на обзорную вершину Шэбеты, откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский хребет.

На обед мы заедем в кафе, а после пересядем и выйдем на лёд на полностью безопасном транспортном средстве ТРЭКОЛе!

Этот транспорт способен передвигаться и по воде, и по суше, и по льду – все полностью безопасно и официально – такого нет ни у кого на Байкале!

Помимо своих ходовых качеств, этот транспорт выглядит очень эффектно, а фотографии на его фоне – отдельный вид искусства!

Вторую половину дня мы посвятим осмотру ледовых чудес Малого Моря!

В программе – обязательное посещение буддистской Ступы просветления на острове Огой.

Сегодня мы размещаемся на о. Ольхон, в комфортабельном отеле «BaikalWood Eco Lodge&SPA».

Это последний день нашего путешествия, когда мы останавливаемся в населённом пункте, где есть цивилизация, а дальше нас ждут бескрайние байкальские просторы, диджитал детокс и

единение с природой.

Питание: завтрак (отель), обед (кафе), ужин (гостиница) – входит в стоимость.

Протяженность пути 85 км, время в пути 3ч. переездов, 3ч. экскурсий.

Бухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. ОльхонБухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. ОльхонБухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. ОльхонБухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. ОльхонБухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. ОльхонБухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. ОльхонБухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. ОльхонБухта Ая – Тажеранские степи – акватория Малого моря – о. Ольхон
4 день
о. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монахово

На рассвете вы выезжаете из гостеприимного посёлка.

Теперь ваш курс – на север.

Вы побываете на мысе Хобой – самой северной точке Ольхона, а по дороге осмотрите колоритный мыс Саган-Хушун.

Вы увидите красивейшие гроты и наплески, полюбуетесь ледяными торосами.

Далее по льду вы отправитесь в сторону полуострова Святой нос, на территорию Забайкальского национального парка.

Ночёвка в уютных деревянных домах (удобства на улице).

Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин – входит в стоимость.

Протяженность пути 130 км, время в пути 3,5ч. переездов, 3ч. экскурсий.

о. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монаховоо. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монаховоо. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монаховоо. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монаховоо. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монаховоо. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монаховоо. Ольхон – мыс Хобой – п-ов Святой нос – Монахово
5 день
Монахово – бухта Змеевая – поселок Давша

День контрастов: купание в горячем источнике в окружении снега!

После завтрака едем в бухту Змеевую на Чивыркуйском заливе, в которой расположен термальный источник.

Температура источника составляет +40-45 градусов Цельсия.

Оздоравливаемся и наслаждаемся сказочными видами Баргузинского хребта.

Затем переезд в п. Давша, размещение на кордоне Баргузинского заповедника в деревянных домах (удобства на улице).

По желанию – посещение музея заповедника.

А ещё, если повезёт, вы сможете увидеть баргузинского соболя в его естественной среде обитания!

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин – входит в стоимость.

Протяженность пути 90 км, время в пути 2,5ч. переездов, 3ч. экскурсий.

Монахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок ДавшаМонахово – бухта Змеевая – поселок Давша
6 день
Поселок Давша – мыс Котельниковский

Утром, перед тем, как отправиться в путь, вы сможете еще раз проникнуться атмосферой дикой тайги, окружающей кордон заповедника.

Будем слушать звенящую тишину, вдыхать морозный воздух, кормить птиц в непродолжительной прогулке по лесу с сопровождением егеря на специальных лыжах (камусах).

Сегодня вам предстоит переезд по льду озера до мыса Котельниковский, который знаменит самыми горячими источниками на Байкале.

На мысе вы разместитесь на базе отдыха в благоустроенных номерах.

На территории базы отдыха расположены открытые бассейны, которые вы сможете посетить.

На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой воды до + 42 °С. Вода источника фторидно-гидрокарбонатная натриевая (минерализация 0,32 г/л, кремнекислота 120 - 130 мг/л, суммарный дебит 10 л/с)

Питание: завтрак, обед (пикник), ужин – входит в стоимость программы.

Протяженность пути 80 км, время в пути 2ч. переездов, 3ч. экскурсий.

Поселок Давша – мыс КотельниковскийПоселок Давша – мыс КотельниковскийПоселок Давша – мыс КотельниковскийПоселок Давша – мыс КотельниковскийПоселок Давша – мыс КотельниковскийПоселок Давша – мыс КотельниковскийПоселок Давша – мыс Котельниковский
7 день
Мыс Котельниковский

Сегодня – день отдыха. Никуда не едем – если отдыхать, то отдыхать по-настоящему!

Лежа в теплом бассейне, вы будете любоваться заснеженными шапками Байкальского и Баргузинского хребтов и ледяными просторами Байкала.

Для желающих будет организована подлёдная рыбалка и мобильная банька среди заснеженного Байкала!

А так же вас ждёт мастер-класс по изготовлению снежной пещеры от наших профессиональных гидов.

На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой водыдо + 42 °С.

Вода источника Фторидно-гидрокарбонатная натриевая вода (минерализация 0,32 г/л, кремнекислота 120 - 130 мг/л, суммарный дебит 10 л/с)

Питание: завтрак, обед, ужин – входит в стоимость.

Мыс КотельниковскийМыс КотельниковскийМыс КотельниковскийМыс КотельниковскийМыс КотельниковскийМыс Котельниковский
8 день
Мыс Котельниковский – Северобайкальск – Нижнеангарск – Иркутск

Сегодня последний день нашего путешествия.

Ранним утром окунёмся в горячий термальный источник – это незабываемо!

Позавтракаем, а после – сборы и в путь!

Через пару часов мы на Трэколах окажемся в г. Северобайкальске, узнаем немного нового о городе, история которого тесно связана с Байкало-Амурской магистралью. Ну, и самое главное!

Нас ждёт встреча с новой группой, обмен энергией, эмоциями, переживаниями и лайфхаками!

После сытного обеда, прощаемся с нашим проводником в мир байкальских эмоций – гидом, и отправляемся в аэропорт, где нас ждёт посадка в самолёт до г. Иркутска.

Питание: завтрак, обед – входит в стоимость.

Протяженность пути 95 км, время в пути 2ч. переездов, 1ч.30мин. в воздухе и 1ч. экскурсий.

Мыс Котельниковский – Северобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскМыс Котельниковский – Северобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскМыс Котельниковский – Северобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскМыс Котельниковский – Северобайкальск – Нижнеангарск – ИркутскМыс Котельниковский – Северобайкальск – Нижнеангарск – Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, турбазах и кордонах:

  • г/к «Крестовая Падь» (двухместные благоустроенные номера «стандарт») – 1 ночь;
  • отель «Бухта Ая» (двухместные благоустроенные номера «стандарт») – 1 ночь;
  • отель «BaikalWood Eco Lodge & SPA» (двухместные благоустроенные номера «стандарт») – 1 ночь;
  • размещение на кордонах на территории Заповедников и Национальных парков: местности Давша (1 ночь), Монахово (1 ночь) – гостевые дома, отапливаемые русской печкой. Баня, удобства на улице, душа нет.
  • б/о «Мыс Котельниковский» (двухместные благоустроенные номера), 2 ночи.

Доплата за одноместное размещение: 11 500 рублей (кроме Давши, Монахово и б/о «Мыс Котельниковский»).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Встреча в аэропорту
  • Услуги профессионального гида на протяжении всего тура
  • Услуги помощника гида 7 дней
  • Аренда СВП «Хивус» по маршрутам Култук-Листвянка, Листвянка-бухта Ая, 2 дня, 2 ед.
  • Аренда УАЗов, по маршруту бухта Ая-Тажеранские степи, 1 день, 2 ед.
  • Аренда вездеходов (ТРЭКОЛ), 6 дней, 2 ед, посадка по 7 человек
  • Трансферы по программе (микроавтобус типа Мерседес Спринтер до 19 мест/аналог)
  • Авиабилеты Нижнеангарск – Иркутск
  • Питание по программе
  • Экскурсия по тайге на специальных лыжах (камусах)
  • Купание в источниках на мысе Котельниковский
  • Купание в источниках в бухте Змеиная
  • Организация подлёдной рыбалки на 7й день тура
  • Аренда мобильной бани
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение в Иркутске до и после тура
  • Баня в Монахово – 1000 рублей/час.
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Сувениры
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Главное правило: обувь должна быть теплой и удобной, а одежда непродуваемой и не стесняющей движений.

  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • налобный фонарик;
  • помада гигиеническая;
  • купальные принадлежности;
  • солнцезащитный крем;
  • фото и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Для кого подойдет этот тур?

Тур идеально подойдет для тех, кто уже посмотрел южный Байкал и хочет посмотреть северный; для тех, кто любит романтику экспедиции и таежной тишины, треск дров в печи; для тех, кто во главу угла ставит силу впечатлений, а не комфорт. Без особой привязки к возрасту, но основная масса туристов – от 25 до 50 лет. К участию допускаются дети от 12 лет. От участников необходимо понимание, что 2 ночевки – без теплого туалета и душа: только туалет на улице и баня.

Во сколько начинается тур?

Расчетное время сбора группы и старта – 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты с прибытием до 9:30 утра по местному времени.

Какая в это время на Байкале погода и температура?

Температура в феврале на Байкале, как и во все зимние месяцы, на 7–10 градусов выше окружающей прибрежной территории. При морозах в Иркутской области и Республике Бурятия до −40 градусов, на Байкале температура воздуха составляет в ночные часы −20… −25 °С, днем чуть выше: −15… −20 °С

Нужна ли какая-либо специальная подготовка/экипировка?

Правильно подобранное снаряжение, в особенности обувь и верхняя одежда – одна из основ комфортного отдыха на зимнем Байкале. Обувь должна быть теплой и удобной, а одежда непродуваемой и не стесняющей движений.

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться!

Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. Но в канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними температурами -10, -15°. После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35, -0°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С. С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха. В безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме. Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на Байкале зимой и весной.

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet.

Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь - это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток. Для весенних туров хорошо подойдут и горнолыжные костюмы.

Входит ли в тур страховка и есть ли риски, связанные с автономностью маршрута? Какие?

Медицинская страховка в тур не входит – достаточно взять с собой полис ОМС. Рисков немного, т. к. маршрут хорошо изучен и многократно пройден. В случае соблюдения требований водителей и гида, а также техники безопасности, риск ЧС сводится к минимуму. На случай же непредвиденных ситуаций у гида с собой имеется спутниковый телефон и аптечка доврачебной помощи. К тому маршрут не предполагает критического удаления от цивилизации, и добраться до населённого пункта всегда можно в течение нескольких часов.

Возможна ли подледная рыбалка?

Подледная рыбалка будет организована для желающих на 7й день тура.

Будет ли возможность попробовать омуль?

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!

Увидим ли мы лед и если да, то в каком % соотношении от общего маршрута?

«Чистый лед» с популярных картинок вы сможете увидеть в первый день выезда с п. Култук и до о. Ольхон. Севернее Ольхона лед, преимущественно, покрыт снегом. Тем не менее, на севере есть весьма живописные ледовые гроты и ледяные торосы.

Услуги бани на местах: входят в стоимость повсеместно?

В стоимость тура входит только купание в горячих источниках (бухта Змеевая, мыс Котельниковский). Услуги бани – за дополнительную плату. Заказ необходимо согласовывать с гидом заранее.

Стоит ли брать свои коньки, лыжи? Ледоступы?

В дни пребывания от п. Култук и до Малого Моря есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Времени немного, но каждый может сам решить, стоить ли везти с собой коньки. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром.

Будет ли время для покупки сувениров?

Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры, все же, имеется.

Как обстоят дела со связью и будет ли wi-fi?

Большая часть маршрута проходит в отрыве от мобильной связи, что стоит расценивать как плюс тура. Самый стабильный оператор на севере – МегаФон. Wi-Fi имеется в ГК «Крестовая Падь», в отеле «Бухта Ая», в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA», а также на т/б «Мыс Котельниковский» –1 час утром и 1 час вечером.

Сколько наличных брать с собой в тур?

От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для оплаты сувениров, покупке незапланированных продуктов или медикаментов по пути на Ольхон или в Северобайкальске, а также для проживания и питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).

Подойдет ли этот тур профессиональным фотографам? (Хватит ли времени по общему таймингу, не будет ли участие доставлять каких-либо неудобств группе в целом?)

Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно (в первую очередь по утрам и вечерам, т. к основные переезды проходят в светлое время суток). Все внеплановые остановки и отклонения от основного маршрута должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.

Возможна ли встреча с шаманом? Как она происходит и сколько это стоит?

Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 12 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

Похожие туры в Иркутске

Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
8 отзывов
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал
24 500 за всё до 4 чел.
Увидеть Байкал за три дня
3 дня
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Увидеть Байкал за три дня
Короткий, но очень содержательный тур
5 июля
8 июля
20 июля
32 000 за 1 человека
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
38 000 за 1 человека
Жаркий Байкал
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Жаркий Байкал
Байкал для большинства людей - это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня
59 000 за 1 человека
Тур на катере по западному побережью Байкала
12.5 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Тур на катере по западному побережью Байкала
На комфортабельном катере мы отправимся в одни из самых живописных и труднодоступных мест озера Байкал
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
97 000 за всё до 9 чел.
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Для того, чтобы по-настоящему ощутить необычайную мощь Байкала, важно побыть здесь хотя бы 4 дня
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
71 000 за 1 человека
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
7 дней
🚶 Пешая
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚉 На поезде
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал
69 000 за 1 человека
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре! Вы посетите сердце Байкала - остров Ольхон, посёлок Листвянка
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
50 000 за 1 человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
1 день 10 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
6 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать
49 900 за всё до 4 чел.
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи
9 июля
16 июля
6 авг
13 авг
21 500 за 1 человека
Увидеть Байкал за один день
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Увидеть Байкал за один день
Листвянка от Иркутска в 65 км и около часа езды. Одно из самых популярных локаций, для того, чтобы познакомиться с
12 000 за всё до 4 чел.
Четырехдневное релакс путешествие на Байкал
4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Четырехдневное релакс путешествие на Байкал
Мы отправимся в путешествие на 4 дня по острову Ольхон. В этом туре вы расслабитесь, а также активно
8 июля
35 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ