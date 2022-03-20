Прилёт, встреча в аэропорту Иркутска.
Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.
Добро пожаловать на сибирскую землю!
В течение следующей недели вы откроете для себя зимний Байкал – лёд и морозный воздух, яркое солнце и нереальную белизну снега.
Сегодня ваш путь лежит через п. Култук вдоль Кругобайкальской железной дороги.
Кругобайкальская железная дорога — это место, где на узкой полосе Байкальского побережья удивительным образом сливаются воедино каменная кладка порталов тоннелей и подпорных стенок с колоритными неповторяющимися скалами.
Кругобайкальская железная дорога является уникальным памятником инженерного зодчества.
Сегодня наш обед пройдет на территории базы отдыха «Шумиха».
А после обеда мы сделаем ещё пару остановок и отправимся отдыхать.
Ближе к вечеру мы прибудем в п. Листвянка, где разместимся в уютном гостиничном комплексе «Крестовая Падь».
Питание: обед, ужин – входит в стоимость тура.
Протяженность 180 км, время в пути 4ч. переездов, 2ч. экскурсий.
После завтрака в гостинице собираемся и отправляемся на причал.
Сегодня вас ждет продолжительный и увлекательный переход вдоль живописного западного берега Байкала.
В течение дня вы увидите такие места как бухта Песчаная с ее живописными пляжами и ходульными деревьями, древние петроглифы на скале Саган-Заба и, возможно, вам повезет и матушка-природа сделает вновь те самые пузырьки!
По пути мы будем делать несколько остановок, искать самый чистый и прозрачный лёд, узнаем, что такое байкальский антистресс и о том, что же ещё можно делать на льду.
Обед пройдёт в формате пикника в бухте Песчаная, откуда мы совершим небольшую прогулку до бухты Бабушка.
Бухта Песчаная является одной из визитных карточек Байкала.
Часто, её называют Байкальской Ривьерой.
Особенности ландшафта создают уникальные, контрастные, живописные пейзажи в этом месте.
Ветра выдувают снег даже зимой, оставляя на поверхности песчаные склоны, по которым «гуляют» ходульные деревья, достопримечательность этой бухты.
Ближе к вечеру мы прибудем в бухту Ая, где расположен одноимённый отель.
Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин (гостиница) – входит в стоимость.
Протяженность пути 165 км, время в пути 4ч. переездов, 2ч. экскурсий.
После сытного завтрака в отеле, мы начнём свой день с поездки по Тажеранским степям на самых проходимых автомобилях Байкала – УАЗах!
Вы совершите восхождение на обзорную вершину Шэбеты, откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский хребет.
На обед мы заедем в кафе, а после пересядем и выйдем на лёд на полностью безопасном транспортном средстве ТРЭКОЛе!
Этот транспорт способен передвигаться и по воде, и по суше, и по льду – все полностью безопасно и официально – такого нет ни у кого на Байкале!
Помимо своих ходовых качеств, этот транспорт выглядит очень эффектно, а фотографии на его фоне – отдельный вид искусства!
Вторую половину дня мы посвятим осмотру ледовых чудес Малого Моря!
В программе – обязательное посещение буддистской Ступы просветления на острове Огой.
Сегодня мы размещаемся на о. Ольхон, в комфортабельном отеле «BaikalWood Eco Lodge&SPA».
Это последний день нашего путешествия, когда мы останавливаемся в населённом пункте, где есть цивилизация, а дальше нас ждут бескрайние байкальские просторы, диджитал детокс и
единение с природой.
Питание: завтрак (отель), обед (кафе), ужин (гостиница) – входит в стоимость.
Протяженность пути 85 км, время в пути 3ч. переездов, 3ч. экскурсий.
На рассвете вы выезжаете из гостеприимного посёлка.
Теперь ваш курс – на север.
Вы побываете на мысе Хобой – самой северной точке Ольхона, а по дороге осмотрите колоритный мыс Саган-Хушун.
Вы увидите красивейшие гроты и наплески, полюбуетесь ледяными торосами.
Далее по льду вы отправитесь в сторону полуострова Святой нос, на территорию Забайкальского национального парка.
Ночёвка в уютных деревянных домах (удобства на улице).
Питание: завтрак (отель), обед (пикник), ужин – входит в стоимость.
Протяженность пути 130 км, время в пути 3,5ч. переездов, 3ч. экскурсий.
День контрастов: купание в горячем источнике в окружении снега!
После завтрака едем в бухту Змеевую на Чивыркуйском заливе, в которой расположен термальный источник.
Температура источника составляет +40-45 градусов Цельсия.
Оздоравливаемся и наслаждаемся сказочными видами Баргузинского хребта.
Затем переезд в п. Давша, размещение на кордоне Баргузинского заповедника в деревянных домах (удобства на улице).
По желанию – посещение музея заповедника.
А ещё, если повезёт, вы сможете увидеть баргузинского соболя в его естественной среде обитания!
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин – входит в стоимость.
Протяженность пути 90 км, время в пути 2,5ч. переездов, 3ч. экскурсий.
Утром, перед тем, как отправиться в путь, вы сможете еще раз проникнуться атмосферой дикой тайги, окружающей кордон заповедника.
Будем слушать звенящую тишину, вдыхать морозный воздух, кормить птиц в непродолжительной прогулке по лесу с сопровождением егеря на специальных лыжах (камусах).
Сегодня вам предстоит переезд по льду озера до мыса Котельниковский, который знаменит самыми горячими источниками на Байкале.
На мысе вы разместитесь на базе отдыха в благоустроенных номерах.
На территории базы отдыха расположены открытые бассейны, которые вы сможете посетить.
На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой воды до + 42 °С. Вода источника фторидно-гидрокарбонатная натриевая (минерализация 0,32 г/л, кремнекислота 120 - 130 мг/л, суммарный дебит 10 л/с)
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин – входит в стоимость программы.
Протяженность пути 80 км, время в пути 2ч. переездов, 3ч. экскурсий.
Сегодня – день отдыха. Никуда не едем – если отдыхать, то отдыхать по-настоящему!
Лежа в теплом бассейне, вы будете любоваться заснеженными шапками Байкальского и Баргузинского хребтов и ледяными просторами Байкала.
Для желающих будет организована подлёдная рыбалка и мобильная банька среди заснеженного Байкала!
А так же вас ждёт мастер-класс по изготовлению снежной пещеры от наших профессиональных гидов.
На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой водыдо + 42 °С.
Вода источника Фторидно-гидрокарбонатная натриевая вода (минерализация 0,32 г/л, кремнекислота 120 - 130 мг/л, суммарный дебит 10 л/с)
Питание: завтрак, обед, ужин – входит в стоимость.
Сегодня последний день нашего путешествия.
Ранним утром окунёмся в горячий термальный источник – это незабываемо!
Позавтракаем, а после – сборы и в путь!
Через пару часов мы на Трэколах окажемся в г. Северобайкальске, узнаем немного нового о городе, история которого тесно связана с Байкало-Амурской магистралью. Ну, и самое главное!
Нас ждёт встреча с новой группой, обмен энергией, эмоциями, переживаниями и лайфхаками!
После сытного обеда, прощаемся с нашим проводником в мир байкальских эмоций – гидом, и отправляемся в аэропорт, где нас ждёт посадка в самолёт до г. Иркутска.
Питание: завтрак, обед – входит в стоимость.
Протяженность пути 95 км, время в пути 2ч. переездов, 1ч.30мин. в воздухе и 1ч. экскурсий.
Тур предусматривает проживание в гостиницах, турбазах и кордонах:
Доплата за одноместное размещение: 11 500 рублей (кроме Давши, Монахово и б/о «Мыс Котельниковский»).
Главное правило: обувь должна быть теплой и удобной, а одежда непродуваемой и не стесняющей движений.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Тур идеально подойдет для тех, кто уже посмотрел южный Байкал и хочет посмотреть северный; для тех, кто любит романтику экспедиции и таежной тишины, треск дров в печи; для тех, кто во главу угла ставит силу впечатлений, а не комфорт. Без особой привязки к возрасту, но основная масса туристов – от 25 до 50 лет. К участию допускаются дети от 12 лет. От участников необходимо понимание, что 2 ночевки – без теплого туалета и душа: только туалет на улице и баня.
Расчетное время сбора группы и старта – 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты с прибытием до 9:30 утра по местному времени.
Температура в феврале на Байкале, как и во все зимние месяцы, на 7–10 градусов выше окружающей прибрежной территории. При морозах в Иркутской области и Республике Бурятия до −40 градусов, на Байкале температура воздуха составляет в ночные часы −20… −25 °С, днем чуть выше: −15… −20 °С
Правильно подобранное снаряжение, в особенности обувь и верхняя одежда – одна из основ комфортного отдыха на зимнем Байкале. Обувь должна быть теплой и удобной, а одежда непродуваемой и не стесняющей движений.
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться!
Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. Но в канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними температурами -10, -15°. После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35, -0°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С. С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха. В безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме. Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на Байкале зимой и весной.
Обувь
В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet.
Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь - это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток. Для весенних туров хорошо подойдут и горнолыжные костюмы.
Медицинская страховка в тур не входит – достаточно взять с собой полис ОМС. Рисков немного, т. к. маршрут хорошо изучен и многократно пройден. В случае соблюдения требований водителей и гида, а также техники безопасности, риск ЧС сводится к минимуму. На случай же непредвиденных ситуаций у гида с собой имеется спутниковый телефон и аптечка доврачебной помощи. К тому маршрут не предполагает критического удаления от цивилизации, и добраться до населённого пункта всегда можно в течение нескольких часов.
Подледная рыбалка будет организована для желающих на 7й день тура.
Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!
«Чистый лед» с популярных картинок вы сможете увидеть в первый день выезда с п. Култук и до о. Ольхон. Севернее Ольхона лед, преимущественно, покрыт снегом. Тем не менее, на севере есть весьма живописные ледовые гроты и ледяные торосы.
В стоимость тура входит только купание в горячих источниках (бухта Змеевая, мыс Котельниковский). Услуги бани – за дополнительную плату. Заказ необходимо согласовывать с гидом заранее.
В дни пребывания от п. Култук и до Малого Моря есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Времени немного, но каждый может сам решить, стоить ли везти с собой коньки. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром.
Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры, все же, имеется.
Большая часть маршрута проходит в отрыве от мобильной связи, что стоит расценивать как плюс тура. Самый стабильный оператор на севере – МегаФон. Wi-Fi имеется в ГК «Крестовая Падь», в отеле «Бухта Ая», в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA», а также на т/б «Мыс Котельниковский» –1 час утром и 1 час вечером.
От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для оплаты сувениров, покупке незапланированных продуктов или медикаментов по пути на Ольхон или в Северобайкальске, а также для проживания и питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).
Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно (в первую очередь по утрам и вечерам, т. к основные переезды проходят в светлое время суток). Все внеплановые остановки и отклонения от основного маршрута должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.
Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 12 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.