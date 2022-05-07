Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь: непродуваемую куртку, головной убор и защиту от солнца. Стоит учесть, что по вечерам может быть прохладно.
Можно участвовать с детьми от трех лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Иркутск, центр города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели 874 экскурсии для 954 туристов
Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии… Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.