Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала

Пофотографироваться на живописных мысах с панорамными видами и поесть байкальской ухи

Авторский тур
Если у вас мало времени и хочется посмотреть все самые красивые виды Байкала, о которых так много говорят, то этот маршрут для вас.

Всего за два дня мы увидим живописную скалу Шаманка, загадаем желание на мысе Хобой и насладимся величием скалы Саган-Хушун и видами Тажеранской степи.

Тур проходит в малых группах до 4 человек, так что удобно ехать своей компанией.

По запросу можно организовать поездку в любые удобные для вас даты.
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Выходные на Ольхоне: самые популярные места Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь: непродуваемую куртку, головной убор и защиту от солнца. Стоит учесть, что по вечерам может быть прохладно.

Можно участвовать с детьми от трех лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Иркутск, центр города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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