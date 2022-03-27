Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым льдом, а на берегу лежат белоснежные сугробы.
Предлагаю вам отправиться в трехдневное путешествие на берег Байкала и исследовать остров Ольхон. .
Предлагаю вам отправиться в трехдневное путешествие на берег Байкала и исследовать остров Ольхон. .
Что вы можете увидеть 🤩
- Горный перевал Приморского хребта
- Тажеранские степи
- Пролив Малое море
- Остров Огой
- Остров Ольхон
- Мыс Кобылья голова
- Пролив Ольхонские ворота
- Сарминское ущелье
- Скала Шаманка
- Мыс Бурхан
- Мыс Харанцы
- Мыс Хобой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В программу тура входит:
Первый день
Трансфер Иркутск — пос. Хужир. Экскурсия на мыс Бурхан, скала Шаманка;
Второй день
Экскурсия на север острова Ольхон до мыса Хобой. По пути остановки у мыса Харанцы, деревня Песчаная, скала Три брата. По желанию можно будет покататься на коньках по гладкому льду Байкала. На Хабое будет предложен обед;
Третий день
Экскурсия по югу Ольхона и трансфер в Иркутск.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги транспорта
- Услуги гида
- Билеты на посещение нац. парка
- Что не входит
- Проживание (Стоимость гостиницы от 1500 до 8000 руб/сутки с чел.)
- Место начала и завершения?
- Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
- Когда и сколько длится
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Минимальная группа 5 чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Евгений — ваш гид в Иркутске
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