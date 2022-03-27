В программу тура входит:

Первый день

Трансфер Иркутск — пос. Хужир. Экскурсия на мыс Бурхан, скала Шаманка;

Второй день

Экскурсия на север острова Ольхон до мыса Хобой. По пути остановки у мыса Харанцы, деревня Песчаная, скала Три брата. По желанию можно будет покататься на коньках по гладкому льду Байкала. На Хабое будет предложен обед;

Третий день

Экскурсия по югу Ольхона и трансфер в Иркутск.