Зимой по льду Байкала

Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым

Авторский тур
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым льдом, а на берегу лежат белоснежные сугробы.

Предлагаю вам отправиться в трехдневное путешествие на берег Байкала и исследовать остров Ольхон. .
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала
Зимой по льду Байкала

Что вы можете увидеть 🤩

  • Горный перевал Приморского хребта
  • Тажеранские степи
  • Пролив Малое море
  • Остров Огой
  • Остров Ольхон
  • Мыс Кобылья голова
  • Пролив Ольхонские ворота
  • Сарминское ущелье
  • Скала Шаманка
  • Мыс Бурхан
  • Мыс Харанцы
  • Мыс Хобой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

В программу тура входит:

    Первый день
    Трансфер Иркутск — пос. Хужир. Экскурсия на мыс Бурхан, скала Шаманка;

    Второй день

    Экскурсия на север острова Ольхон до мыса Хобой. По пути остановки у мыса Харанцы, деревня Песчаная, скала Три брата. По желанию можно будет покататься на коньках по гладкому льду Байкала. На Хабое будет предложен обед;
    Третий день
    Экскурсия по югу Ольхона и трансфер в Иркутск.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги транспорта
    • Услуги гида
    • Билеты на посещение нац. парка
    Что не входит
    • Проживание (Стоимость гостиницы от 1500 до 8000 руб/сутки с чел.)
    Место начала и завершения?
    Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
    Когда и сколько длится
    Когда: См. календарь
    Экскурсия длится около 3 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
    Важная информация
    • Минимальная группа 5 чел
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    См. календарь

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