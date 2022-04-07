Дивеево – старинное село, которое от Нижнего Новгорода отделяет 170 км. Оно известно, прежде всего, как место упокоения мощей Серафима Саровского. Среди экскурсий в Нижний поездка сюда считается одной из самых интересных.

Но, прежде чем оказаться в Дивеево, вы побываете в Арзамасе. Это один из старинных нижегородских городков, полный провинциального очарования. Вам предстоит увидеть центральную площадь города, украшенную Воскресенским собором. В свое время он был расписан молодыми живописцами – учениками Ступинской художественной школы. Будет и остановка в поселке Выездное. Он интересен тем, что здесь находится икона Смоленской Божией Матери. Икона является чудотворной и хранится в храме, построенном в первой трети XIX столетия.

Само Дивеево – духовный центр Нижегородчины. В XVIII веке тут был возведен женский Свято-Троицкий монастырь, основание и развитие которого невозможно представить без упоминания имени преподобного отца Серафима. Вы, конечно, слышали о Серафиме Саровском, он входит в число святых, достигших полной духовной гармонии. Согласно легенде Серафиму явилась Богородица, побывавшая в Дивеевской пустыни. Именно Дивеевскую обитель почитают как четвертый удел Девы Марии, находящийся под ее прямой защитой.

Помимо паломничества к мощам Серафима Саровского, сюда приезжают поклониться и мощам Елены, Александры, Марфы – монахинь из Дивеево, тоже причисленных к лику святых. Вы можете умыться в святых источниках, набрать воды, пройти тропой, которой некогда шла сама Богородица.

Важно! При посещении действующих храмов мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь. Для купания в источниках необходимо иметь при себе: женщиам - х/б сорочку, мужчинам - рубашку.