Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам

Смешанная: автобусная, пешеходная, паломническая

Групповая
Смешанная: автобусная, пешеходная, паломническая.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

ВАЖНО! В Нижегородской области действуют следующие ограничения: С 25.10 музеи можно посетить только при наличии одного из следующих документов: - QR-кода о полном курсе вакцинации; - QR-кода о перенесенном заболевании; Туристам, не достигшим 18 лет, QR-код для посещением музеев НЕ требуется.

Рестораны и кафе с 25.10 по 07.11 работают только на доставку и "на вынос".
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам

Что вас ожидает 🤩

  • Воскресенский собор в Арзамасе
  • Поселок Выездное
  • Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево
  • Преображенский собор
  • Святые источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Дивеево – старинное село, которое от Нижнего Новгорода отделяет 170 км. Оно известно, прежде всего, как место упокоения мощей Серафима Саровского. Среди экскурсий в Нижний поездка сюда считается одной из самых интересных.

Но, прежде чем оказаться в Дивеево, вы побываете в Арзамасе. Это один из старинных нижегородских городков, полный провинциального очарования. Вам предстоит увидеть центральную площадь города, украшенную Воскресенским собором. В свое время он был расписан молодыми живописцами – учениками Ступинской художественной школы. Будет и остановка в поселке Выездное. Он интересен тем, что здесь находится икона Смоленской Божией Матери. Икона является чудотворной и хранится в храме, построенном в первой трети XIX столетия.

Само Дивеево – духовный центр Нижегородчины. В XVIII веке тут был возведен женский Свято-Троицкий монастырь, основание и развитие которого невозможно представить без упоминания имени преподобного отца Серафима. Вы, конечно, слышали о Серафиме Саровском, он входит в число святых, достигших полной духовной гармонии. Согласно легенде Серафиму явилась Богородица, побывавшая в Дивеевской пустыни. Именно Дивеевскую обитель почитают как четвертый удел Девы Марии, находящийся под ее прямой защитой.

Помимо паломничества к мощам Серафима Саровского, сюда приезжают поклониться и мощам Елены, Александры, Марфы – монахинь из Дивеево, тоже причисленных к лику святых. Вы можете умыться в святых источниках, набрать воды, пройти тропой, которой некогда шла сама Богородица.

Важно! При посещении действующих храмов мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь. Для купания в источниках необходимо иметь при себе: женщиам - х/б сорочку, мужчинам - рубашку.

Программа

  • Знакомство с Воскресенским собором в Арзамасе.
  • Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
  • Посещение Троицкого собора, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенского собора. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Прохождение по Святой канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице. Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
  • Поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в рамках обязательной программы
Что не входит
  • Обед
  • Церковные товары
  • Дополнительные
  • Религиозные услуги и т. п
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, Суббота в 08:00

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