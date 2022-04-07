Экскурсия в Городец

ВАЖНО! В Нижегородской области действуют следующие ограничения: С 25.10 музеи можно посетить только при наличии одного

Групповая
ВАЖНО! В Нижегородской области действуют следующие ограничения: С 25.10 музеи можно посетить только при наличии одного из следующих документов: - QR-кода о полном курсе вакцинации; - QR-кода о перенесенном заболевании; Туристам, не достигшим 18 лет, QR-код для посещением музеев НЕ требуется.

Рестораны и кафе с 25.10 по 07.11 работают только на доставку и "на вынос".
Экскурсия в Городец
Экскурсия в Городец
Экскурсия в Городец
Экскурсия в Городец
Экскурсия в Городец
Экскурсия в Городец

Что вас ожидает 🤩

  • Город-музей Городец
  • Феодоровский монастырь
  • Музей «Терем русского самовара»
  • Музей деревянного зодчества «Город Мастеров»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В каком из городов Нижегородчины находится больше всего музеев? Правильно, в Городце. Сам город вмещает целых 20 музеев, а что уж говорить о Городецком районе! Если хотите насладиться истинной волжской стариной, ощутить культурный дух русской провинции, то Городец ждет вас.

Дома этого города-музея приводят в восторг любого туриста. Они украшены великолепной сплошной резьбой. Среди изображений можно увидеть львов с «солнечными» гривами, сказочных птиц с человеческими лицами, русалок, сложный растительный орнамент. Практически каждый дом «в музейном квартале» считается уникальным.

Экскурсия затронет и визит в Феодоровский монастырь, где хранится почитаемый список знаменитой Феодоровской иконы Божией Матери. Экскурсовод расскажет вам историю самого монастыря, а она состоит из множества волнующих и удивительных событий.

Вы обязательно побываете в музее, который посвящен истории русского самовара. В числе экспонатов – свыше 500 разнообразных самоваров, и о каждом можно рассказывать очень долго. Музей расположен в старинном доме, некогда принадлежавшем купцу Гришаеву, а первая выставка была открыта здесь в 2008 году.

Ждет вас и «Город Мастеров» – это настоящий музей народного деревянного зодчества. Если хотите, сможете научиться какому-либо промыслу, ведь тут постоянно проходят мастер-классы, рассказывающие о нижегородских умельцах и их талантах.

Экскурсия в Городец подразумевает предоставление свободного времени. Любой турист может за отдельную плату побывать в музеях, посвященных детской игрушке, прянику и другим. Отдельное удовольствие – это посещение местного Краеведческого музея. Не пропустите его.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в музеи "Терем русского самовара" и "Город Мастеров"
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности вне рамок обязательной программы
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Воскресенье в 09:00

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