В каком из городов Нижегородчины находится больше всего музеев? Правильно, в Городце. Сам город вмещает целых 20 музеев, а что уж говорить о Городецком районе! Если хотите насладиться истинной волжской стариной, ощутить культурный дух русской провинции, то Городец ждет вас.

Дома этого города-музея приводят в восторг любого туриста. Они украшены великолепной сплошной резьбой. Среди изображений можно увидеть львов с «солнечными» гривами, сказочных птиц с человеческими лицами, русалок, сложный растительный орнамент. Практически каждый дом «в музейном квартале» считается уникальным.

Экскурсия затронет и визит в Феодоровский монастырь, где хранится почитаемый список знаменитой Феодоровской иконы Божией Матери. Экскурсовод расскажет вам историю самого монастыря, а она состоит из множества волнующих и удивительных событий.

Вы обязательно побываете в музее, который посвящен истории русского самовара. В числе экспонатов – свыше 500 разнообразных самоваров, и о каждом можно рассказывать очень долго. Музей расположен в старинном доме, некогда принадлежавшем купцу Гришаеву, а первая выставка была открыта здесь в 2008 году.

Ждет вас и «Город Мастеров» – это настоящий музей народного деревянного зодчества. Если хотите, сможете научиться какому-либо промыслу, ведь тут постоянно проходят мастер-классы, рассказывающие о нижегородских умельцах и их талантах.

Экскурсия в Городец подразумевает предоставление свободного времени. Любой турист может за отдельную плату побывать в музеях, посвященных детской игрушке, прянику и другим. Отдельное удовольствие – это посещение местного Краеведческого музея. Не пропустите его.