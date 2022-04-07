Знаете ли вы, что на нижегородской земле существует Музей горного дела, спелеологии и геологии, единственный в России расположенный под землей? Он был устроен в шахте Пешеланского завода, причем шахта эта является действующей.

Вместимость музея – восемь залов, находящихся на глубине до 70 метров. Здесь представлена экспозиция из 300 различных образцов – все эти горные породы добывают не только в России, но и в ближнем зарубежье. Спустившись, вы сможете познакомиться как с самой шахтой, в которой добывают гипс, но и узнать некоторые нюансы горного дела. Кроме того, вы посетите лагерь спелеологов.

Хозяйка гипсовой шахты продемонстрирует вам свое богатство. Вы увидите удивительное подземное озеро, где имеется даже водопад, сталактиты искусственного происхождения. Познакомитесь также и с образцами живописи эпохи палеолита – все они были найдены в российских, испанских, французских, итальянских пещерах. Украшением музея служат объемные фотографии пещерных галерей и залов Кавказа и Урала.

Вас ждет много интересного – шунгитовая комната, «Геенна огненная», настоящая Река ужасов, изделия, созданные на камнерезном Борнуковском предприятии. Существует здесь и потрясающая экспозиция под названием «Затерянный мир», полная мистики, посетить которую можно за отдельную плату. Все гости музея получают экипировку шахтеров, куда входят фонарь, каска, специальная обувь и одежда.

Но под землей экскурсия не заканчивается. Вернувшись в «верхний мир», вы сможете по желанию за дополнительную плату посетить в зоопарк в стиле сафари – он располагается прямо на территории шахты, здесь обитают лебеди, павлины, декоративные куры и цесарки, цапли. Поклонников ботаники привлекут экзотические растения.

После подземного музея экскурсия продолжится уже по старинному провинциальному городку Арзамасу. Вам непременно стоит прогуляться по улочкам этого города, увидеть храм Живоносного источника, Воскресенский кафедральный собор, а также Соборную площадь. В Никольском монастыре, который вы также посетите, хранится икона «Избавление от бед», считающаяся чудотворной

Важно! По правилам безопасности детям до 14 лет в подземных пещерах находиться запрещено. Специально для детей, на поверхности при въезде в шахту организована еще одна выставка рептилий. Эта выставка вместе с зоопарком «Сафари» образует увлекательный экскурсионный детский комплекс.