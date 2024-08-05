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нигде не сидели и не ждали. Гид очень пунктуален, забрал нас из отеля на автомобиле. 2. Яхта новейшая, трехпалубная, все новое и чистое, команда очень старается. Питание очень вкусное. 3. Яхта рассчитана на 50 человек, нас было 18, очень просторно и хорошо. 4. Маршрут отличный - по всех локациях были отдельно от сотни яхт, которая плыла параллельно с нами) только на песчаной косе был еще народ. 5. Ко всем достопримечательностям подвозили на отдельной лодке, остальные группы бредили по дну, держась за веревки) В общем, очень рекомендую. Лучше переплатить в этой поездке 15 долларов и посмотреть несколько локаций в комфортных условиях, чем плыть за меньшие деньги как селедки в бочке)