Круизы однодневные – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Круизы однодневные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $55, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
12 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
$320 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
На яхте
4 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$55 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
На яхте
скидка
15%
6 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Индивидуальная морская экскурсия на яхте с гидом в Шарм-Эль-Шейхе
Воплотите мечту о собственной яхте на 6-8 часов! Шикарная яхта с командой и русскоговорящим гидом, подводный мир Красного моря и Синайские горы ждут вас
Начало: От вашего отеля
Завтра в 15:00
11 авг в 08:00
698$594 за всё до 10 чел.
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
На катере
6 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$180 за всё до 5 чел.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
На яхте
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
11 авг в 12:00
12 авг в 08:00
$698 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степан
    5 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    28.07.24 взяли индивидуальную экскурсию на морскую рыбалку. Впечатления от поездки замечательное от начала и до конца! Гид Валид забрал нас
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    из отеля Риф оазис на комфортабельном автомобиле, по дороге рассказывал интересные факты из жизни населения Шарм эль-Шейха и Дахаба. В Дахабе пересели на катер и поплыли на рыбные места. Справа горы и дикие пляжи, слева море. Виды потрясающие! Валид предусмотрел всё, что могло потребоваться нам во время поездки: снасти, прохладительные напитки, фрукты, чай! Вроде мелочь, а приятно! Сначала попадались мелкие рыбешки (отпускали), потом морские окуни. Ловили до темноты, а после рыбалки Валид привёз нас в калоритный египетский ресторан, где наш улов почистили и оригинально подали к нашему столу! Всё было очень вкусно! В отель приехали довольные,сытые и счастливые! Однозначно рекомендую эту экскурсию! Огромное спасибо Валиду за организацию поездки, предусмотрение мельчайших нюансов, за душевность и незабываемые впечатления!

  • O
    Oleg
    3 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Лучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьям и знакомым, пойманную рыбу приготовят в ресторане! Ещё не раз будем обращаться!
    Лучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьямЛучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьям
  • К
    Ксения
    2 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Всё как в описании: забрали из отеля, отвезли на море, порыбачили, вкусно пообедали и вернули обратно в отель:) От экскурсии самые приятные эмоции. Валид, большое спасибо🙏🏻 Рыбу поймать удалось 🐠🐟
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
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    привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!

  • И
    Иван
    10 марта 2024
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    Великолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусно, ничего не навязывали. Было
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    3 остановки. Снорклинг ман сопровождали в процессе остановок и показывали самые интересные места. Делали классные фотки на лодке и на острове. Рекомендую данную поездку.

    Великолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусноВеликолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусно
  • С
    Сергей
    24 ноября 2023
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    Отличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всех. 1. Все было в тайминге,
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    нигде не сидели и не ждали. Гид очень пунктуален, забрал нас из отеля на автомобиле. 2. Яхта новейшая, трехпалубная, все новое и чистое, команда очень старается. Питание очень вкусное. 3. Яхта рассчитана на 50 человек, нас было 18, очень просторно и хорошо. 4. Маршрут отличный - по всех локациях были отдельно от сотни яхт, которая плыла параллельно с нами) только на песчаной косе был еще народ. 5. Ко всем достопримечательностям подвозили на отдельной лодке, остальные группы бредили по дну, держась за веревки) В общем, очень рекомендую. Лучше переплатить в этой поездке 15 долларов и посмотреть несколько локаций в комфортных условиях, чем плыть за меньшие деньги как селедки в бочке)

    Отличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всехОтличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всехОтличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всехОтличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всех
  • Е
    Евгений
    6 июля 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
    Все ребята молодцы! Мы остались довольны. Учли все пожелания по маршруту! Дайвинг был отличный! Инструктор был на высоте. Яхта и трансфер так же порадовал!
    Все ребята молодцы! Мы остались довольны. Учли все пожелания по маршруту! Дайвинг был отличный! Инструктор былВсе ребята молодцы! Мы остались довольны. Учли все пожелания по маршруту! Дайвинг был отличный! Инструктор былВсе ребята молодцы! Мы остались довольны. Учли все пожелания по маршруту! Дайвинг был отличный! Инструктор былВсе ребята молодцы! Мы остались довольны. Учли все пожелания по маршруту! Дайвинг был отличный! Инструктор был
  • Е
    Евгений
    14 апреля 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
    Большое спасибо гиду Усаме, прекрасно ладил с детьми (3,5,11 лет). Если вы без детей, то наверное нет смысла переплаты за
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    индивидуальную и можно воспользоваться групповой поездкой до Рас-Мохаммед и белый остров, т. к. остановка для дайвинга/снорклинга всего час + белый остров - 15-20 минут и еще раз останавливались для дайвинга на полчаса, грубо говоря - 2 часа плавание - 5-6 часов плыть на яхте. Но учитывая, что с детьми выбрали комфорт, нам все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
  2. Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
  3. Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
  4. Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
  5. Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Белый остров
  7. Остров Тиран
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2024
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