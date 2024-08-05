10 часов
Водная прогулка
Лучший выборНезабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
$320 за всё до 3 чел.
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$55 за человека
скидка
15%
6 часов
Водная прогулка
Индивидуальная морская экскурсия на яхте с гидом в Шарм-Эль-Шейхе
Воплотите мечту о собственной яхте на 6-8 часов! Шикарная яхта с командой и русскоговорящим гидом, подводный мир Красного моря и Синайские горы ждут вас
Начало: От вашего отеля
Завтра в 15:00
11 авг в 08:00
698$594 за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$180 за всё до 5 чел.
8 часов
Водная прогулка
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
11 авг в 12:00
12 авг в 08:00
$698 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан5 августа 202428.07.24 взяли индивидуальную экскурсию на морскую рыбалку. Впечатления от поездки замечательное от начала и до конца! Гид Валид забрал нас
- OOleg3 августа 2024Лучший гид которого можно найти! Хорошо говорит по русски, все покажет, все расскажет! Буду рекомендовать друзьям и знакомым, пойманную рыбу приготовят в ресторане! Ещё не раз будем обращаться!
- ККсения2 августа 2024Всё как в описании: забрали из отеля, отвезли на море, порыбачили, вкусно пообедали и вернули обратно в отель:) От экскурсии самые приятные эмоции. Валид, большое спасибо🙏🏻 Рыбу поймать удалось 🐠🐟
- ААлексей15 мая 2024В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
- ИИван10 марта 2024Великолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусно, ничего не навязывали. Было
- ССергей24 ноября 2023Отличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всех. 1. Все было в тайминге,
- ЕЕвгений6 июля 2023Все ребята молодцы! Мы остались довольны. Учли все пожелания по маршруту! Дайвинг был отличный! Инструктор был на высоте. Яхта и трансфер так же порадовал!
- ЕЕвгений14 апреля 2023Большое спасибо гиду Усаме, прекрасно ладил с детьми (3,5,11 лет). Если вы без детей, то наверное нет смысла переплаты за
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Круизы однодневные»
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