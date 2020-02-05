13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по своему кварталу, как настоящий парижанин

Dina
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Dina – ваш гид
Приезжая в Париж, сразу хочется влиться в его жизнь, стать частью города и получить от него всё самое лучше.

Однако это достаточно сложно сделать, когда у вас всего несколько дней, вы не говорите по-французски и у вас всего один путеводитель.

Я составлю ваш личный путеводитель: проведу по лучшим местам в вашем квартале и окрестностях, а также расскажу о том, как живет настоящий парижанин.
137 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Bonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как дома
Bonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как дома

Что вас ожидает

Жизнь настоящего парижанина
Он не поедет утром в Маре за круассанами, т.к. знает лучшую булочную в трех шагах от дома. Он не будет покупать вино в супермаркете, а зайдет в хороший винный погреб на углу дома. Ему не обязательно ехать на барахолку Сен-Дени за антикварными мелочами — он уже посмотрел, когда пройдет блошиный рынок в его квартале. Жить в Париже и быть парижанином значит знать все местные рынки, лавки, булочные, арт-галереи, музеи, церкви, парки и скверы. Это значит наслаждаться Парижем, выйдя в тапочках из дома.

Лучшие места вашего квартала
Я давно живу в Париже и работаю гидом, так что у меня скопилась целая коллекция парижских адресов и редких сокровищ, которыми я хочу с вами поделиться. Прогулка начнется прямо от вашего дома. За несколько дней до приезда в Париж вы напишете мне ваш адрес, а я подготовлю для вас прогулку по лучшим местам в квартале:

  • лучшие круассаны, багеты и десертные мастерские
  • сувениры «made in Paris»: духи, украшения, керамика, открытки и многое другое
  • винные погребы и сырные лавки
  • местные рынки и барахолки
  • церкви и пассажи, достойные вашего внимания

После часовой прогулки по окрестностям мы можем выпить кофе, и я помогу вам составить планы на оставшиеся дни, расскажу о последних культурных новостях, покажу, как покупать билетики в метро и поделюсь прочей полезной информацией.

Организационные детали

  • Содержание экскурсии зависит от вашего района.
  • К оплате принимаются банковские карты.
Bonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как дома
Bonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как дома
Bonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как дома
Bonjour, Париж: экскурсия для тех, кто хочет быть как дома

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Добрый день! Я Дина, историк с дипломом (МГУ), парижелюб и франкофил. Лицензированный гид. Люблю гулять по городу и рассказывать истории, делиться небольшими секретами города и болтать. И пить хороший кофе. Все экскурсии я разрабатываю сама на основе толстых книжек и архивных данных. До встречи на улочках Парижа!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Юлия
5 февраля 2020
Погружение в особенности нашего района прошло отлично. Дина встретила нас в лобби отеля сразу после нашего заезда и мы отправились в Люксембургский сад, Сен-Жермен и район Сарбонны, был вечер, мы перекусить фирменными крепсами, очень мило прогулялись и почувствовали себя уютно в этом новом для нас городе. Спасибо
18 октября 2019
Спасибо большое за интересную экскурсию !! Нам очень все понравилось.
24 июня 2019
Я была в восторге от экскурсии. Получилось все именно так, как я и ожидала по описанию и даже намного лучше. Дина прекрасный рассказчик и собеседник. Мое перескакивание с тему на тему "пока помню" было поддержано на "ура", мы обсудили мои чисто "бытовые" вопросы о Париже, перемежая с любопытными подробностями истории района. Это действительно было увлекательно и интересно слушать. Это была скорее прогулка и беседа, нежели экскурсия в классическом понимании, с заходом во всякие магазинчики и рекомендацией кафе. В последующем я не раз воспользовалась рекомендациями и осталась очень довольна заведениями. Спасибо.
24 апреля 2019
Для нас это было чудесно и правильно. Мы остановились в Латинском квартале уже второй раз, многое знали и видели, но Дина провела для нас прекрасную экскурсию, это было и интересно, и познавательно. Мы получили ответы на все свои вопросы, которые задали до и во время экскурсии. Вообще было ощущение приятной, легкой прогулки со знакомым и знающим человеком.
16 апреля 2019
Отличный формат для тех, кто любит наблюдать город здесь и сейчас!
29 января 2019
Мы очень признательны Дине за проведенную экскурсию. Нам было интересно и комфортно.
Елена
11 января 2019
Прекрасно! Чудесно! Великолепно! Мы были с мужем и дочерью - все просто в востоге! Самая полезная экскурсия!
Ясно где и что нужно и можно есть, смотреть, покупать!!! Вся информация разложена по полочкам!!! Все четко, понятно, интересно!!!
Мы очень благодарны Дине за профессиональную отлично подготовленную экскурсию!!!
10 января 2019
Полезно, увлекательно, вся семья в восторге
17 декабря 2018
Мы в Париже были впервые и экскурсию выбирали по названию,и не ошиблись.Экскурсия начиналась от подъезда дома,где мы остановились,и была очень познавательна для нашего дальнейшего пребывания в Париже. Мы осматривали достопримечательности нашего округа,и чувствовали себя рядом с нашим гидом по домашнему уютно. Восхищаясь Парижем, мы были очарованы эрудицией гида,ее умением общаться,по сути с незнакомыми людьми. Дина, большое тебе спасибо.
14 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась и помогла сориентироваться в районе Парижа, в котором мы остановились. А мы остановились на границе «хорошего» и « не очень хорошего» района. Первые часы мы гуляли не в ту сторону. Впечатления были неоднозначными-грязь, мусор, много восточных жителей и соответствующих магазинов, кебабных. Такой Париж нас разочаровывал. Дина отвела нас в другую сторону и показала нам кофейню, супермаркет, устричный бар, магазинчики и просто милые и уютные парижские места, о которых мы даже не подозревали. Такая милая и идеальная Франция! Настоятельно рекомендую экскурсию всем, кто едет в Париж и желает почувствовать всю прелесть города.
Ещё 3 отзыва

Dina проводит ещё 3 экскурсии

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