13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Жизнь настоящего парижанина

Он не поедет утром в Маре за круассанами, т.к. знает лучшую булочную в трех шагах от дома. Он не будет покупать вино в супермаркете, а зайдет в хороший винный погреб на углу дома. Ему не обязательно ехать на барахолку Сен-Дени за антикварными мелочами — он уже посмотрел, когда пройдет блошиный рынок в его квартале. Жить в Париже и быть парижанином значит знать все местные рынки, лавки, булочные, арт-галереи, музеи, церкви, парки и скверы. Это значит наслаждаться Парижем, выйдя в тапочках из дома.

Лучшие места вашего квартала

Я давно живу в Париже и работаю гидом, так что у меня скопилась целая коллекция парижских адресов и редких сокровищ, которыми я хочу с вами поделиться. Прогулка начнется прямо от вашего дома. За несколько дней до приезда в Париж вы напишете мне ваш адрес, а я подготовлю для вас прогулку по лучшим местам в квартале:

лучшие круассаны, багеты и десертные мастерские

сувениры «made in Paris»: духи, украшения, керамика, открытки и многое другое

винные погребы и сырные лавки

местные рынки и барахолки

церкви и пассажи, достойные вашего внимания

После часовой прогулки по окрестностям мы можем выпить кофе, и я помогу вам составить планы на оставшиеся дни, расскажу о последних культурных новостях, покажу, как покупать билетики в метро и поделюсь прочей полезной информацией.