Экскурсии по магазинам Парижа

Что вас ожидает

История моды в Париже

Посетив наш салон, украшенный во французском стиле Наполеона III и начала 20 столетия, вы сразу почувствуйте атмосферу старинного Парижа, увидите гравюры с изображением нарядов той эпохи, сможете примерить и приобрести аксессуары ручной работы. За чашечкой чая, в уютной атмосфере я расскажу об истории развития модной индустрии во Франции и вкладе королевы Марии Антуанетты в эту сферу. В частности, поговорим о зарождение термина «мода», первой модистке и ее влиянии на королевский двор. А архивные книги дополнят рассказ иллюстративными примерами.

Таинство изготовления шляпки

После исторического экскурса я продемонстрирую процесс формирования типичной французской шляпки канотье, а также деревянные колодки, материалы и инструменты из мастерской, необходимые для изготовления головного убора. На представленных в шоуруме моделях я покажу разные способы ношения этого аксессуара и расскажу, как с помощью одной детали в образе можно изменить всю стилистику.

Создание собственной шляпки (дополнительная опция)

Если шляпное ремесло захватит вас настолько, что непреодолимо захочется сделать собственный головной убор — я устрою для вас мастер-класс, на котором вы сможете украсить свою шляпку, выбрав имеющиеся материалы (перья, ленты, вуалетки, брошки и т.д.). Это может стать прекрасным подарком или просто очаровательным сувениром на память о Париже. Также в завершение вы сможете присмотреть себе готовые дизайнерские головные уборы и приобрести их со скидкой.