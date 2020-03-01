Экскурсии по магазинам Парижа

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  4. История шляпного ремесла в парижском салоне

Познакомиться с традициями изготовления головного убора и шляпным этикетом в столице мировой моды

Евгения
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Евгения – ваш гид
В салоне, оформленном в стиле Наполеона III, вы погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, за чашечкой чая услышите историю зарождения моды во Франции и вкладе королевы Марии Антуанетты в развитие этой индустрии.

Понаблюдаете за процессом изготовления шляпки канотье, увидите материалы и инструменты, необходимые для создания головного убора, а также узнаете о разных вариантах ношения благородного аксессуара.

В шоуруме вы сможете приобрести готовое изделие ручной работы со скидкой.

А при желании — поучаствуете в мастер-классе по формированию собственного произведения, которое имеет все шансы стать лучшим сувениром на память о столице.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в квартале Monnaie
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История шляпного ремесла в парижском салоне
История шляпного ремесла в парижском салоне

Что вас ожидает

История моды в Париже
Посетив наш салон, украшенный во французском стиле Наполеона III и начала 20 столетия, вы сразу почувствуйте атмосферу старинного Парижа, увидите гравюры с изображением нарядов той эпохи, сможете примерить и приобрести аксессуары ручной работы. За чашечкой чая, в уютной атмосфере я расскажу об истории развития модной индустрии во Франции и вкладе королевы Марии Антуанетты в эту сферу. В частности, поговорим о зарождение термина «мода», первой модистке и ее влиянии на королевский двор. А архивные книги дополнят рассказ иллюстративными примерами.

Таинство изготовления шляпки
После исторического экскурса я продемонстрирую процесс формирования типичной французской шляпки канотье, а также деревянные колодки, материалы и инструменты из мастерской, необходимые для изготовления головного убора. На представленных в шоуруме моделях я покажу разные способы ношения этого аксессуара и расскажу, как с помощью одной детали в образе можно изменить всю стилистику.

Создание собственной шляпки (дополнительная опция)
Если шляпное ремесло захватит вас настолько, что непреодолимо захочется сделать собственный головной убор — я устрою для вас мастер-класс, на котором вы сможете украсить свою шляпку, выбрав имеющиеся материалы (перья, ленты, вуалетки, брошки и т.д.). Это может стать прекрасным подарком или просто очаровательным сувениром на память о Париже. Также в завершение вы сможете присмотреть себе готовые дизайнерские головные уборы и приобрести их со скидкой.

Организационные детали

  • Во время экскурсии участникам предлагается бокал шампанского или сок/чай/кофе.
  • Мастер-класс по созданию собственного изделия оплачивается дополнительно и по желанию — 120€ за шляпку. Продолжительность экскурсии в этом случае увеличится примерно на час.
История шляпного ремесла в парижском салоне
История шляпного ремесла в парижском салоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в квартале Monnaie.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Меня зовут Евгения, я — модистка, с 2012 года создаю головные уборы в самом центре французской столицы, следуя традициям парижских ремесленников. Мир моды захватил меня уже давно, отсюда и диплом парижской школы дизайна, и опыт работы в Опера Гарнье, и головные уборы, которые я создаю как на заказ, по индивидуальным пожеланиям клиентов, так и представляю сезонные коллекции, которые выставлены у нас в шоуруме, в квартале Monnaie.
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