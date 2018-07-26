Отправляйтесь в самое сердце Парижа под покровом ночи и полюбуйтесь вблизи залитыми светом памятниками «города огней». Садитесь в автобус с открытым верхом на Елисейских полях и отправьтесь на экскурсию по самым знаменитым достопримечательностям города, включая Эйфелеву башню, собор Нотр-Дам и не только.

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