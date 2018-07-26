Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом

Осмотрите достопримечательности Парижа после наступления темноты

3.8
211 отзывов
В группе
до 50 чел.
Осмотрите достопримечательности Парижа после наступления темноты в 2-часовой панорамной экскурсии на автобусе с открытым верхом.

Полюбуйтесь с близкого расстояния известными достопримечательностями, среди которых – Эйфелева башня и Мулен-Руж.
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом
Париж: 2-часовой ночной тур на автобусе с открытым верхом

Что вы увидите 🤩

  • Мост искусств
  • Триумфальная арка, Париж
  • Елисейские поля
  • Собор Парижской Богоматери
  • Большой дворец, Париж
  • Трокадеро
  • Парк Марсова поля
  • Опера Гарнье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Эйфелеву башню в ночной иллюминации
  2. Полюбуйтесь на огни Елисейских полей
  3. Осмотрите такие известные достопримечательности, как кабаре Мулен-Руж и пирамида Лувра
Отправляйтесь в самое сердце Парижа под покровом ночи и полюбуйтесь вблизи залитыми светом памятниками «города огней». Садитесь в автобус с открытым верхом на Елисейских полях и отправьтесь на экскурсию по самым знаменитым достопримечательностям города, включая Эйфелеву башню, собор Нотр-Дам и не только.
Полюбуйтесь стеклянной пирамидой Лувра и послушайте информативные комментарии англо- и франкоязычного гида или многоязычного аудиогида. Получите бесплатный буклет с эксклюзивными предложениями и рекомендациями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсовод или многоязычный аудиогид
  • Карта Парижа
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Бесплатный буклет со специальными предложениями и рекомендациями
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В связи с мерами по борьбе с COVID-19 может произойти изменение в графике движения, изменение маршрутов, а также сокращение или отмена остановок. Обновленную информацию можно найти на сайте или в приложении местного туроператора
  • Обратите внимание: экскурсоводы не сопровождают каждый ночной тур
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 211 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
39
3
24
2
11
1
37
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
26 июля 2018
(Великобритания)
По прибытии мы будем благодарны за путаницу в том, что мы находимся в правильной очереди на ночной тур, а не только на автобусах с пересадками, лучше инструкции по месту встречи и указателям на остановке. Замечательный тур по основным достопримечательностям Парижа вечером / ночью. Поскольку закат был только около 9:45 вечера - первая половина тура была в вечер / сумерки, и некоторые огни памятника не были освещены. Со временем парижские огни сделали достопримечательности еще более удивительными. Последняя остановка на Эйфелевой башне, чтобы увидеть световое шоу, была волшебной! Я забронировал билеты на это мероприятие поздно вечером и скачал приложение для мобильных билетов - они были легко отсканированы автобусной компанией, и у нас не было проблем с их погашением. Аудиокомментарий был очень информативным, и музыка была 50/50 броской / раздражающей в зависимости от того, кого вы спрашиваете в моей семье! Дети тоже были за полцены, что делало занятие более доступным и выгодным. Я без к
C
4 июля 2018
(США)
Водитель был искусен в управлении безумием, известным как парижское движение, которое лишь немного меньше, чем в Нью-Йорке. Был в состоянии увидеть хорошее количество основных частей города; Хотелось бы увидеть другие части, такие как канал Святого Мартина и Латинский квартал, но вышеупомянутый трафик является проблемой, поэтому понятно, почему этого нельзя было сделать. Видеть сияние Эйфелевой башни было настоящим удовольствием.
M
28 дек 2019
(США)
waited an hour in half passed the meeting time for the bus for it to no show while we were cold and tired of standing at the meeting place. customers service said to wait 30 minutes as it was behind schedule and we did wait

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