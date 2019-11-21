Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите на Париж с уникальной стороны с борта застекленной лодки Bateaux Parisiens
Полюбуйтесь гаргульями собора Нотр-Дам в свете вечерних огней
Выпейте шампанского в знаменитом кабаре «Мулен Руж»
Откройте для себя Париж в вечернем 4-часовом туре по двум знаковым местам. Сначала вы почувствуете романтичность столицы, путешествуя на застекленной лодке Bateaux Parisiens. Садитесь в лодку на пирсе де ла Бурдонне на левом берегу реки и отправляйтесь в путешествие, любуясь памятниками города в свете магических вечерних огней.
Проплывите мимо нескольких исторических мостов, делающих Париж столь очаровательным, и оцените такие архитектурные шедевры, как собор Парижской Богоматери, всемирно известный музей Лувр и сад Тюильри.
В конце речного круиза пересядьте на автобус высокого класса и отправляйтесь в «Мулен Руж» у подножия Монмартра. Построенный в 1889 году Жозефом Оллером «Мулен Руж» является духовной родиной современной формы канкана. Вы увидите театральное шоу Féerie, которое включает в себя труппу из 100 артистов (в том числе 60 девушек Дорис) и 1000 костюмов с перьями и блестками.
Оцените великолепные сценические декорации, полные насыщенных цветов и уникальных рисунков, созданных итальянскими художниками. Поднимите бокал игристого шампанского в честь необычного действа, оцените долгожданное возвращение гигантского аквариума и послушайте живую музыку в исполнении 80 музыкантов и 60 хористов!
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на автобусе высокого класса с кондиционером
Шоу в «Мулен Руж»
Французский канкан в месте, где его впервые станцевали
Круиз по Сене с аудиокомментариями
Услуги многоязычной хостес или переводчика
Полбутылки шампанского
Высадка в центре Парижа рядом с вашим отелем или в месте, из которого вы легко доберетесь до отеля на такси
В зимний период в случае второго шоу вам предложат автобусный тур по Парижу (окончание тура в 13:00) вероятно, это будет выходной день – все зависит от кабаре «Мулен Руж»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Куртка
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Идеальная программа для стандартной поездки в Париж
Требуется официальный стиль одежды. Мужчинам необходимо надеть галстук и пиджак
В Мулен Руж обязательно оплата гардероба (не включена в стоимость)
В конце тура клиентов отвезут назад к их отелям в Париже
В зимний период в случае второго шоу вам предложат автобусный тур по Парижу (окончание тура в 13:00) вероятно, это будет выходной день – все зависит от кабаре «Мулен Руж»
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 5 лет
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 6 лет
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
S
Samantha
21 ноя 2019
В речном круизе начался дождь, так что все пошли внутрь, и я предполагаю, что это была классная поездка в круизе, потому что они были очень неприятными, громкими молодыми людьми, которые вообще не интересовались туром и не будут молчать, даже если диктор вел спрашивая. Мулен Руж не был очень сплоченным шоу, но это было потрясающе. Соотношение самок топлесс и самцов топлесс (100 к 5) казалось необоснованным, учитывая, что зрители больше не просто мужчины. Другие люди в том же туре за столом со мной и моей мамой были невероятно грубы, недружелюбны и странны, передавая нам нашу собственную бутылку шампанского. Так что не будь как они. В целом, это не идеальный опыт, но скорее из-за неудачи и других людей, чем из-за запланированного тура.
G
Gurdeep
7 авг 2019
Получил удовольствие от круиза и грандиозного финала: смотрю, как Эйфелева башня сверкает в 10 утра. Также понравилось шоу «Мулен Руж», но в онлайн-описании необходимо указать, что шоу в 11 часов вечера без закусок в этот час с бесплатным бокалом шампанского. Кроме того, я не думаю, что это должно быть для детей / подростков до 18 лет. Мой ребенок был смущен и слишком устал, чтобы не спать в этот час.
А
Аноним
23 окт 2021
Our joining point was changed, but we had plenty of notice and the email containing the new location was also in the App. Our only criticism was that we didn't know who (which tour operator) we were meeting. Mention of that in advance would have been useful. Also, we were a little put out that the guide didn't come and meetus off the river cruise. We had to go and find her. Other than that it all went very well. SL.