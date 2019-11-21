Откройте для себя Париж в вечернем 4-часовом туре по двум знаковым местам. Сначала вы почувствуете романтичность столицы, путешествуя на застекленной лодке Bateaux Parisiens. Садитесь в лодку на пирсе де ла Бурдонне на левом берегу реки и отправляйтесь в путешествие, любуясь памятниками города в свете магических вечерних огней.

Проплывите мимо нескольких исторических мостов, делающих Париж столь очаровательным, и оцените такие архитектурные шедевры, как собор Парижской Богоматери, всемирно известный музей Лувр и сад Тюильри.

В конце речного круиза пересядьте на автобус высокого класса и отправляйтесь в «Мулен Руж» у подножия Монмартра. Построенный в 1889 году Жозефом Оллером «Мулен Руж» является духовной родиной современной формы канкана. Вы увидите театральное шоу Féerie, которое включает в себя труппу из 100 артистов (в том числе 60 девушек Дорис) и 1000 костюмов с перьями и блестками.

Оцените великолепные сценические декорации, полные насыщенных цветов и уникальных рисунков, созданных итальянскими художниками. Поднимите бокал игристого шампанского в честь необычного действа, оцените долгожданное возвращение гигантского аквариума и послушайте живую музыку в исполнении 80 музыкантов и 60 хористов!