45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по знаковым и тайным местам

Пер-Лашез — большое и довольно запутанное кладбище, где легко заблудиться и пропустить главное. Я основательно продумала маршрут, чтобы вы смогли увидеть все ключевые места, оценить необычные архитектурные решения и впитать общую таинственную атмосферу. Экскурсия начнется у основного входа, где я покажу широкую помпезную аллею и расскажу о композиторе Россини и бароне Османе — архитекторе Парижа. Далее вы заглянете в скромный уголок, где стоит чудесная легкая часовня — место перезахоронения романтических возлюбленных Элоизы и Абеляра. В хитросплетениях тропинок найдете каменную деву, склонившую голову в вечном поклоне перед маэстро музыки — Шопеном. Я открою секрет, что и почему повязано на запястье статуи.

«Визитные карточки» некрополя

Первое по посещаемости место на кладбище — могила Джима Моррисона. Она похожа на островок безумной свободы в окружении пафосных каменных склепов. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах скончался рок-идол и почему он похоронен именно здесь. А еще вы увидите грандиозный склеп графини Демидовой, напоминающий настоящий храм, и услышите связанные с ним легенды. Я отвечу на самые популярные вопросы: кто она, баронесса Демидова, урожденная Строганова, и почему с ее смертью ассоциируются многочисленные сплетни и фантазии. Много открытий ждет вас также в финале экскурсии: вы навестите Мольера и Лафонтена, Модильяни и Эдит Пиаф, Сару Бернар и Айседору Дункан. И, конечно, — грустного и блистательного Оскара Уайльда.

Фотографии, музыка и увлекательный разговор

Экскурсия проходит в форме дружеской беседы — вы удивитесь, сколько фоновых знаний всплывет в памяти, как тесен мир прошлого, каменные свидетельства которого смотрят сегодня на изумленного зрителя. Мое живое повествование основано на историко-биографических источниках, которые я изучала на разных языках. А еще включает иллюстративные материалы: фотографии, цитаты и музыку, ведь некоторые из знаменитых «постояльцев» Пер-Лашез были музыкантами. Например, Фредерик Шопен и Джим Моррисон.