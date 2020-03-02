45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь

Почувствовать таинственное настроение легендарного кладбища и узнать его секреты

Anna
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Anna – ваш гид
«Какая красивая смерть!» — писал Акунин о впечатлении, которое производит Пер-Лашез.

Гуляя по знаменитому на весь мир некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Шопена, Ива Монтана, Модильяни, Айседоры Дункан, «русской принцессы» Елизаветы Демидовой и многих других интригующих личностей.

Я проведу вас по самому интересному маршруту — с великолепными памятниками, помпезными усыпальницами и «секретными» уголками — и расскажу то, что вы не прочитаете в Википедии!
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча станция метро Père Lachaise
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У этой экскурсии45 отзывов
5
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь

Что вас ожидает

Прогулка по знаковым и тайным местам
Пер-Лашез — большое и довольно запутанное кладбище, где легко заблудиться и пропустить главное. Я основательно продумала маршрут, чтобы вы смогли увидеть все ключевые места, оценить необычные архитектурные решения и впитать общую таинственную атмосферу. Экскурсия начнется у основного входа, где я покажу широкую помпезную аллею и расскажу о композиторе Россини и бароне Османе — архитекторе Парижа. Далее вы заглянете в скромный уголок, где стоит чудесная легкая часовня — место перезахоронения романтических возлюбленных Элоизы и Абеляра. В хитросплетениях тропинок найдете каменную деву, склонившую голову в вечном поклоне перед маэстро музыки — Шопеном. Я открою секрет, что и почему повязано на запястье статуи.

«Визитные карточки» некрополя
Первое по посещаемости место на кладбище — могила Джима Моррисона. Она похожа на островок безумной свободы в окружении пафосных каменных склепов. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах скончался рок-идол и почему он похоронен именно здесь. А еще вы увидите грандиозный склеп графини Демидовой, напоминающий настоящий храм, и услышите связанные с ним легенды. Я отвечу на самые популярные вопросы: кто она, баронесса Демидова, урожденная Строганова, и почему с ее смертью ассоциируются многочисленные сплетни и фантазии. Много открытий ждет вас также в финале экскурсии: вы навестите Мольера и Лафонтена, Модильяни и Эдит Пиаф, Сару Бернар и Айседору Дункан. И, конечно, — грустного и блистательного Оскара Уайльда.

Фотографии, музыка и увлекательный разговор
Экскурсия проходит в форме дружеской беседы — вы удивитесь, сколько фоновых знаний всплывет в памяти, как тесен мир прошлого, каменные свидетельства которого смотрят сегодня на изумленного зрителя. Мое живое повествование основано на историко-биографических источниках, которые я изучала на разных языках. А еще включает иллюстративные материалы: фотографии, цитаты и музыку, ведь некоторые из знаменитых «постояльцев» Пер-Лашез были музыкантами. Например, Фредерик Шопен и Джим Моррисон.

Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь
Пер-Лашез — приключения, мистика и любовь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура станция метро Père Lachaise.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Здравствуйте, дорогие гости Парижа! Меня зовут Анна, я живу в Париже третий год. Люблю людей, общение, прогулки на свежем воздухе, учиться новому и работу гида. Давайте вместе найдем и больше не отпустим особенный дух старинного города на Сене. Добро пожаловать в Париж!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Приятная прогулка, за 4 часа погружаешься в детали жизни великих людей. Остаётся такое послевкусие, когда хочется потом отдельно прочесть что-то ещё о жищни этих людей... Здесь, безусловно, нужно отдать дань нашему гиду, которая смогла задать правильную тональность этой прогулке. Ни минуты скуки, всю прогулку ты весь во внимании. Рекомендую
8 февраля 2020
Экскурсия замечательная. Огромное спасибо Анне. Очень познавательно и интересно.
4 февраля 2020
Экскурсия прошла на очень хорошем, профессиональном уровне. Хотя место мероприятия навевает грустные мысли о бренности бытия, мы вышли с позитивным настроем и узнали много нового о людях, нашедших покой на этом кладбище.
26 января 2020
Экскурсия с Анной мне очень понравилась.. Маршрут составлен очень грамотно. Анна рассказывает очень интересно. Очень рекомендую!!!
12 января 2020
Аня очень хороший гид. Три часа пролетели незаметно. Экскурсия очень интересная и познавательная.
7 января 2020
Никогда не писала отзывов на сайтах, но сегодня не могу удержаться. Экскурсия по кладбищу Пер-Лашез с гидом Анной. Отличный гид, очень эрудированна. Милый человек, очень приятна в общении, не смотрит на часы, а пытается рассказать максимально много. Обращайтесь, не пожалеете!
15 декабря 2019
Советуем экскурсию с Анной, структурированная подача информации, знает кучу историй, всегда отвечает на дополнительные вопросы, приятная, позитивная, 2,5 часа пролетели не заметно. Спасибо!
8 декабря 2019
Анна- очень интересный рассказчик , молодец! Экскурсия была в правильном темпе , без отвлечения на посторонние вопросы, почти 3 часа пролетели быстро. Это альтернативная экскурсия подойдёт всем , кто уже побывал на основных достопримечательностях и теперь хочет узнать о легендарных жителях города.
22 ноября 2019
Благодаря нашему гиду мы узнали много нового. Очень приятно было пообщаться; видно, что Анна очень хорошо владеет темой. Думаю, что именно такие экскурсии позволят многим нашим соотечественникам полюбить Францию и Париж. Мы желаем Анне успехов и всего самого наилучшего.
10 ноября 2019
Интересная и хорошо изложенная экскурсия, во время которой можно узнать историю Парижа и Франции, поразиться богатством и переплетением культур. Очень советую экскурсию и Анну как гида!
Ещё 35 отзывов

Anna проводит ещё 2 экскурсии

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