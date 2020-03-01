Julia проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Образец классической архитектуры XVII века прославил своих создателей архитектора Луи ле Во, ландшафтного архитектора Андре Ленотра и художника по интерьерам Шарля Лебрена. Владелец замка — суперинтендант финансов Людовика XIV Николя Фуке — был богаче короля и решил поразить воображение двора, построив не просто резиденцию, но произведение искусства.

17 августа 1661 года на торжество по случаю новоселья был приглашен король вместе со всем двором. Перед Людовиком XIV и 600 придворными выступали Мольер и Лафонтен, изысканные блюда на золотой и серебряной посуде были приготовлены самим Франсуа Вателем, а сад был украшен 2000 свечей. В конце вечера сад осветил красочный фейерверк. Хозяин замка, полностью уверенный, что сумел поразить воображение короля, и приблизил себя к цели занять кресло первого министра, даже не подозревал, что его ждет всего через несколько дней. О том, чем завершилась эта громкая история, я расскажу во время экскурсии.