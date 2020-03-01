Julia проводит ещё 5 экскурсий

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Исследовать архитектуру, интерьеры и жизнь королевского двора в эпоху Людовика XIV

Julia
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Julia – ваш гид
Вас ждет путешествие в один из самых красивых замков Франции Во-ле-Виконт.

Вы сможете окунуться в атмосферу эпохи Короля-Солнце Людовика XIV — насладиться прекрасными интерьерами дворца, заглянуть в королевские покои, а я расскажу вам об архитектуре и искусстве XVII века, об этикете при дворе и историю французской кухни.
298 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт

Что вас ожидает

Образец классической архитектуры XVII века прославил своих создателей архитектора Луи ле Во, ландшафтного архитектора Андре Ленотра и художника по интерьерам Шарля Лебрена. Владелец замка — суперинтендант финансов Людовика XIV Николя Фуке — был богаче короля и решил поразить воображение двора, построив не просто резиденцию, но произведение искусства.

17 августа 1661 года на торжество по случаю новоселья был приглашен король вместе со всем двором. Перед Людовиком XIV и 600 придворными выступали Мольер и Лафонтен, изысканные блюда на золотой и серебряной посуде были приготовлены самим Франсуа Вателем, а сад был украшен 2000 свечей. В конце вечера сад осветил красочный фейерверк. Хозяин замка, полностью уверенный, что сумел поразить воображение короля, и приблизил себя к цели занять кресло первого министра, даже не подозревал, что его ждет всего через несколько дней. О том, чем завершилась эта громкая история, я расскажу во время экскурсии.

Организационные детали

  • Во-ль-Виконт находится в 55 км от Парижа, поэтому нужно позаботиться о транспорте. При необходимости я заберу вас и привезу обратно в отель на комфортабельном автомобиле, в этом случае доплата за трансфер составит 200 евро.
  • Дорога к замку занимает около 1 часа. Экскурсия по замку и саду — 3 часа.
  • В стоимость экскурсии не входит стоимость билетов: взрослый — 16,50€, учащиеся — 13,50€, дети с 6 до 16 лет — 10€, дети до 6 лет — бесплатно.
  • В период со 2 мая по 3 октября каждую субботу с 19:15 до 23:00 у вас есть уникальная возможность посетить замок при свечах. В саду играет классичесская музыка, а в 22:50 вечер завершает фейерверк, так же, как на празднике Николя Фуке. Тарифы на билеты в субботу на вечер свечей: взрослый — 19,50 €, учащиеся — 17,50 €, дети с 6 до 16 лет — 15,00 €, дети до 6 лет — бесплатно.
Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт
Путешествие в замок Во-ле-Виконт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдешь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
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