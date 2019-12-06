6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о страстях Латинского квартала и Сен-Жермен-де-Пре

Dina
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Dina – ваш гид
Латинский квартал всегда считался интеллектуальным центром Парижа.

Здесь и в районе Сен-Жермен-де-Пре трудились великие умы и велись серьёзные беседы.

Но за холодным фасадом рационального всегда было место эмоциям.

На прогулке по улочкам и главным достопримечательностям района вы откроете именно эти истории — о душевных терзаниях, скандалах, интригах и вечной любви.
137 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча métro st germain des pres
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега

Что вас ожидает

Знаковые уголки Quartier latin
Мы встретимся на площади перед Сен-Жермен-де-Пре — старинной церковью, которая когда-то была бенедиктинским аббатством, — и отправимся на гору Св.Женевьевы. Вы узнаете о коварных планах Ришелье в Люксембургском дворце, увидите церковь, которую никогда не достроят, классическое здание Пантеона, которое меняло своё назначение шесть раз, и найдёте самое старое парижское дерево. Сфотографируете Нотр-Дам с замечательного ракурса, пройдёте мимо Сорбонны и полюбуетесь зданием аббатства Клюни.

Бури страстей за фасадами
За каменными домами Левого берега Сены во все века таились серьёзные чувства и душевные терзания. Вы пройдёте по следам эмоциональных историй трёх мушкетёров, узнаете о любви, разрушившей жизни, найдёте следы Революции на стенах и услышите самые необыкновенные сюжеты церквей Сен-Сюльпис, Сен-Жюльен-Ле-Повр, Сен-Этьен-дю-Мон и Сен-Северин. Чтобы вы погрузились в атмосферу времени, я буду показывать картины, гравюры и фотографии.

А в конце прогулки, в стороне от туристических улиц, вы заглянете за круассанами в булочную начала 20 века.

Организационные детали

К оплате принимаются банковские карты.

Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега
Разум и чувства Левого берега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура métro st germain des pres.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Добрый день! Я Дина, историк с дипломом (МГУ), парижелюб и франкофил. Лицензированный гид. Люблю гулять по городу и рассказывать истории, делиться небольшими секретами города и болтать. И пить хороший кофе. Все экскурсии я разрабатываю сама на основе толстых книжек и архивных данных. До встречи на улочках Парижа!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Артем
6 декабря 2019
Дина, спасибо вам за экскурсию! Было очень интересно :)
22 августа 2019
Первый раз в Париже, и Дина помогла нам начать знакомство с этим прекрасным городом. Зная множество фактов об истории города и его жителей, Дина свободно "переключается" между временами и эпохами, может многое рассказать и об особенностях современной столицы Франции.
С Диной получилась прекрасная, спокойная и при этом познавательная прогулка по Сен-Жермену и Латинскому кварталу, за что наша семья ей очень благодарна.
Да, и все советы, которые мы получили, оказались, что называется, в самый раз! И где замечательный кофе выпить, и где отобедать, и где обзавестись той или иной покупкой.
12 июля 2019
Замечательный гид, экскурсия прошла на одном дыхании! Интересные сведения в прекрасном исполнении, внимательное отношение и дружеская атмосфера - что еще нужно для успеха? Море удовольствия, большое спасибо вам, Дина!
19 мая 2019
Экскурсия понравилась. Материала много и он очень интересен. Дина очень артистичный человек, поэтому мы представляли себя то мушкетерами, то студентами Сорбонны... Люксембургский сад приворожил... Рекомендую всем!
23 апреля 2019
Большое спасибо Дине за экскурсию! Нам очень понравилось!!!
19 августа 2018
Эта экскурсия для молодых людей, не перегружена датами, насыщенна забавными фактами, это скорее веселое времяпровождение чем академичная лекция, если вы готовы к этому, то это точно для вас!!!

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