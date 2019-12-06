6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые уголки Quartier latin

Мы встретимся на площади перед Сен-Жермен-де-Пре — старинной церковью, которая когда-то была бенедиктинским аббатством, — и отправимся на гору Св.Женевьевы. Вы узнаете о коварных планах Ришелье в Люксембургском дворце, увидите церковь, которую никогда не достроят, классическое здание Пантеона, которое меняло своё назначение шесть раз, и найдёте самое старое парижское дерево. Сфотографируете Нотр-Дам с замечательного ракурса, пройдёте мимо Сорбонны и полюбуетесь зданием аббатства Клюни.

Бури страстей за фасадами

За каменными домами Левого берега Сены во все века таились серьёзные чувства и душевные терзания. Вы пройдёте по следам эмоциональных историй трёх мушкетёров, узнаете о любви, разрушившей жизни, найдёте следы Революции на стенах и услышите самые необыкновенные сюжеты церквей Сен-Сюльпис, Сен-Жюльен-Ле-Повр, Сен-Этьен-дю-Мон и Сен-Северин. Чтобы вы погрузились в атмосферу времени, я буду показывать картины, гравюры и фотографии.

А в конце прогулки, в стороне от туристических улиц, вы заглянете за круассанами в булочную начала 20 века.