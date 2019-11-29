Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди

Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию и оцените более 1 000 витражей в этой жемчужине готического периода

4.7
2336 отзывов
В группе
до 100 чел.
Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию и оцените более 1 000 витражей в этой жемчужине готического периода.

Построенная всего за семь лет часовня Сент-Шапель была призвана хранить священные реликвии, включая Христов терновый венец.
Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди
Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди
Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди
Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди
Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди
Сент-Шапель: самостоятельная экскурсия и билет без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Консьержери
  • Остров Сите
  • Сен-Шапель
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию в удобном для вас темпе и на выбранном вами языке
  2. Пройдите в Сент-Шапель по приоритетному билету без очереди
  3. Полюбуйтесь величием этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию и полюбуйтесь на Сент-Шапель, жемчужину готического стиля. Самостоятельная экскурсия позволит восхититься этим уникальным памятником культуры и познакомиться с его увлекательной историей.
Получите билет для прохода без очереди и буклет для самостоятельной экскурсии. Проведите час, созерцая эффектные витражи, сделавшие Сент-Шапель сокровищем французской готики. Витражи расположены в 15 окнах, каждое 15 метров высотой, и изображают 1113 сцен из Ветхого Завета и Нового Завета, рассказывая историю мира до момента прибытия священных реликвий в Париж.
История Святой капеллы тесно связана со священными реликвиями и такими предметами, как терновый венец и Святой Мандилион, которые в ней хранились. Получив в свое владение эти священные реликвии, и без того могущественный монарх возглавил западное христианство и обрел еще больше власти и влияния.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Буклет для самостоятельной экскурсии (продолжительностью примерно в час)
  • Буклет доступен для посетителей на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, японском, польском, русском, голландском, китайском и португальском языках
Что не входит
  • Услуги гида
  • Аудиогид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Это самостоятельная экскурсия. Вы получите буклет, который проведет вас по часовне. Но у вас не будет экскурсовода или аудиогида
  • Вход бесплатный для лиц младше 18 лет и граждан ЕС младше 26 лет (с удостоверением личности) при условии бронирования временного интервала на сайте Сент-Шапель
  • Билет не имеет срока действия, его можно использовать в любое время
  • Посещение достопримечательности на инвалидных креслах не предусмотрено
  • По соображениям безопасности, максимально допустимый размер сумок — 40x40x20 сантиметров. Обратите внимание, камеры хранения для более габаритного багажа отсутствуют
  • Действует бесплатный вход для детей младше 18 лет
  • Действует бесплатный вход для посетителей из Евросоюза младше 26 лет
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 17 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 2336 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1730
4
426
3
111
2
21
1
48
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
29 ноя 2019
(США)
Прекрасная архитектура и артистизм. Линия была очень короткой в день, когда мы пошли, и мы не получили ценность для билетов с пропуском очереди. Тем не менее, я бы без колебаний купить их снова. Лестница к главной часовне крутая, узкая и спиральная. Я немного страдаю клаустрофобией и чувствую панику на полпути. Любой, кто немного страдает клаустрофобией, не хотел бы их возносить.
J
18 ноя 2019
(США)
Я забронировал довольно много туров через Get Your Guide для нашей поездки в Лондон / Париж, но я не забронировал Sainte Chapelle заранее, так как не знал, в какой день мы будем его посещать. Мы закончили тем, что только входили в регулярную линию, чтобы войти Первая линия (за пределами области, обнесенной стеной) была для проверки безопасности, и навигация заняла всего несколько минут. Оказавшись в окруженной стеной зоне, мы поняли, что есть совершенно отдельная и вторая линия, чтобы заплатить за билеты и войти в церковь. Нас было около 100 человек в этой линии. Нет проблем, хотя! Я открыл приложение Get Your Guide прямо в очереди и купил 2 билета Skip-the-Line (которые стоят всего на 1,25 больше, чем тариф «у дверей»). Мобильные билеты высветились у меня на экране, мы выскочили из очереди, оставили в очереди перед собой 100 человек в пыли и пошли прямо к воротам и внутрь. Так легко и так стоило крошечных дополнительных затрат. Это красивая церковь …. которую нельзя пропустить.
D
14 окт 2021
(США)
Seeing the Sainte Chapelle in pictures is nice. Being there in person is overwhelming! The windows are the main attraction, however, the floors, painted columns and ceiling, and carved stone are just as impressive. In a time when buildings told stories to the illiterate, the message of this chapel can’t be missed!

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