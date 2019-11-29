Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию и полюбуйтесь на Сент-Шапель, жемчужину готического стиля. Самостоятельная экскурсия позволит восхититься этим уникальным памятником культуры и познакомиться с его увлекательной историей.

Получите билет для прохода без очереди и буклет для самостоятельной экскурсии. Проведите час, созерцая эффектные витражи, сделавшие Сент-Шапель сокровищем французской готики. Витражи расположены в 15 окнах, каждое 15 метров высотой, и изображают 1113 сцен из Ветхого Завета и Нового Завета, рассказывая историю мира до момента прибытия священных реликвий в Париж.

История Святой капеллы тесно связана со священными реликвиями и такими предметами, как терновый венец и Святой Мандилион, которые в ней хранились. Получив в свое владение эти священные реликвии, и без того могущественный монарх возглавил западное христианство и обрел еще больше власти и влияния.