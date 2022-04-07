Шампань: Реймс и Эперне

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Шампань: Реймс и Эперне
Шампань: Реймс и Эперне
Шампань: Реймс и Эперне
Шампань: Реймс и Эперне

Что вас ожидает 🤩

  • Эперне
  • Дом шампанских вин
  • Реймс
  • Марсовы Ворота
  • Триумфальная Арка
  • Базилика Сен-Реми
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Самый легкомысленно-игристый регион Франции, Шампань (Champange), именно в этой очаровательной области на свет появляется французский напиток номер один, то, без чего невозможно представить мало-мальски значимое празднество, божественная амброзия и непременная ставка в споре джентльменов — шампанское. Нужно ли говорить, что главный туристический интерес здесь крутится около шампанского и всего, что с ним связано — виноградников, погребов и дегустационных залов.

Однако это далеко не всё, чем может похвастать Шампань. Величественный кафедральный собор Реймса — место коронации французских королей, Эперне —главный центр производства знаменитого шампанского. Одна лишь компания Moët & Chandon, известная на весь мир своими шампанскими винами, владеет около 110 км подземных ходов в Эперне.

Маршрут экскурсии начинается со знаменитой Дороги Шампанских вин в Эперне. Далее прогулка по авеню домов шампанских вин с посещением одного из домов шампанских вин и посвящением в традиционную технологию двойной ферментации, выдержки и очистки шампанского и дегустацией вин. Переезд в Реймс, пешеходная прогулка по историческому центру Реймса с посещением Реймского собора и других достопримечательностей города, таких как: Марсовы Ворота, Триумфальная Арка, часть сохранившегося Форума, базилики Сен-Реми (Святого Ремигия – крестителя первого короля из династии Меровингов Хлодвига I).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дегустация вин не включена и оплачивается отдельно на месте: стоимость от 25 евро для человека. Обед в стоимость не включен
  • Гид посоветует вам хороший ресторан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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