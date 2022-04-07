Самый легкомысленно-игристый регион Франции, Шампань (Champange), именно в этой очаровательной области на свет появляется французский напиток номер один, то, без чего невозможно представить мало-мальски значимое празднество, божественная амброзия и непременная ставка в споре джентльменов — шампанское. Нужно ли говорить, что главный туристический интерес здесь крутится около шампанского и всего, что с ним связано — виноградников, погребов и дегустационных залов.

Однако это далеко не всё, чем может похвастать Шампань. Величественный кафедральный собор Реймса — место коронации французских королей, Эперне —главный центр производства знаменитого шампанского. Одна лишь компания Moët & Chandon, известная на весь мир своими шампанскими винами, владеет около 110 км подземных ходов в Эперне.

Маршрут экскурсии начинается со знаменитой Дороги Шампанских вин в Эперне. Далее прогулка по авеню домов шампанских вин с посещением одного из домов шампанских вин и посвящением в традиционную технологию двойной ферментации, выдержки и очистки шампанского и дегустацией вин. Переезд в Реймс, пешеходная прогулка по историческому центру Реймса с посещением Реймского собора и других достопримечательностей города, таких как: Марсовы Ворота, Триумфальная Арка, часть сохранившегося Форума, базилики Сен-Реми (Святого Ремигия – крестителя первого короля из династии Меровингов Хлодвига I).